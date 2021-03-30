Заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и политике дипломатии Жозепа Борреля о том, что Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина присоединились к санкциям, введенным 2 марта Евросоюзом в отношении четырёх граждан России, вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 30 марта в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«Лихтенштейн — это серьёзно?! Напомнило известный анекдот про бегемота и лягушку: «Погода дрянь, и ещё что-то к заднице прилипло», — пишет Nata F.

Многие пользователи восприняли перечисленные страны как насмешку, нежели серьёзную угрозу экономической безопасности Российской Федерации. Люди уверены, что такие страны, как Албания и Лихтенштейн, не имеют вообще никакого веса в европейской политике.

«И Албания! Батюшки, а я и забыла, что такая страна есть. Ну, если Албания, то наша экономика точно в клочья», — шутит Светлана Ф.

Некоторые комментаторы отметили, что были не удивлены увидеть в этом списке только Украину, которая по любому поводу готова заявить о своей ненависти к России.

«Украина присоединилась к санкциям, кто бы сомневался! Время — показатель, расставляющий всё по местам. Европа пытается вынести Россию за скобки. Практика порочная, ведущая в «никуда». России есть, что делать. Внутренних резервов хватит, справимся!» — считает Larisa B.

Часть граждан выразила уверенность, что оглашённый список государств говорит о полном подчинении этих стран воле Вашингтона. Граждане считают, что если бы не указание из-за океана, то большинству руководителей этих стран даже в голову бы не пришло вводить санкции против России.

«Эти страны уже давно «занавески» к американской заднице, как, впрочем, и многие другие. Так что не тепло, не холодно. Продолжайте санкционировать, раз уж делать нечего», — написала Anna K.

Нашлись и те, кто предположил, что перед нами разыгрывается большая игра, сутью которой является принуждение российского бизнеса работать на своё государство.

«Это же, так понимаемая, часть общей игры? Неугодные бизнесмены загоняются домой российской властью, чтобы их деятельность и финансы работали на своё государство», — предположила Анастасия К.

Напомним, 30 марта верховный представитель ЕС по внешней политике и политике дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина присоединились к санкциям, введённым 2 марта Евросоюзом в отношении четырёх граждан России.