Заявление президента России Владимира Путина о том, что необходимо приложить усилия, чтобы не допустить повторения ситуации с детьми-мигрантами, которая сложилась в ряде европейских стран и в Соединённых Штатах, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 30 марта в социальной сети Facebook.

Юдель Пэн. Дети-беженцы. 1914

«В старых московских семьях детей возят в центр города в гимназии, с трудом пробивают места, тратят на дорогу больше времени, и всё из-за очень неграмотных детей мигрантов и их странного поведения. Менталитеты разные! У нас всё для приезжих-мигрантов», — считает Натали Д.

Многие пользователи выразили солидарность с мнением президента России. Граждане считают, что недальновидная политика в отношении мигрантов может привести к катастрофическим последствиям для страны.

«Правильно! Этот вопрос остро возник, и уже давно! Слава Богу, что правительство и лично президент России обратили на это внимание!» — пишет Светлана Н.

Некоторые комментаторы выразили сомнение, что у российских властей действительно получится решить данный вопрос, ведь в Россию приезжает слишком много мигрантов.

«Как? Если их запускают столько, сколько хочешь! Да и селятся они достаточно компактно», — указала Юлия Л.

Часть людей отметили, что иностранный опыт явным образом показывает, насколько порочной может оказаться бесконтрольная миграционная политика. Граждане уверены, что приехавший мигрант лишь изредка желает ассимилироваться, изучить язык и культуру принявшей его страны.

«На примере многих стран видно, что ассимиляции, как этого хотят в правительствах, не происходит. По щелчку не будет. Люди приезжают, получают гражданство и продолжают жить своим менталитетом, поколениями», — написала Татьяна Т.

Ряд пользователей указал, что в Советском Союзе проблемы, связанной с миграцией, вообще не существовало. В стране существовало в мире и согласии неисчислимое множество разных республик, народностей и национальностей.

«При СССР таких вопросов не возникало, потому что была дружба народов. А теперь их делают врагами. Намеренно в чьих-то интересах», — поделился своим мнением Рустам Г.

Нашлись и те, кто призвал руководство России не забывать про русский народ, которому, в отличие от мигрантов, некуда деться со своей Родины.

«Надо дать больше возможностей для русских жить и работать в России, у них нет другой исторической Родины. Тогда и иммигранты будут совсем другие. А то киргизские граждане имеют больше прав в России, чем русские с гражданством СНГ», — считает Лариса К.

Напомним, 30 марта президент России Владимир Путин заявил на заседании совета по межнациональным отношениям о том, что необходимо приложить усилия, чтобы не допустить повторения ситуации с детьми-мигрантами, которая сложилась в ряде европейских стран и в Соединённых Штатах.