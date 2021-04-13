На вопросы ИА REGNUM ответил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Ysia.ru Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в поездке по арктическим улусам Республики Саха (Якутия)

Владимир Станулевич: Якутия подписала со Сбербанком, Ростехом и группой ВИС соглашение по строительству Ленского моста. Какие новые перспективы открываются для Якутии?

Айсен Николаев: Ленский мост даст большой экономический эффект не только для Якутии, но и для всего северо-востока страны. Позволит связать три федеральные и пять региональных автодорог. Увеличится интенсивность грузоперевозок, пассажиропотока на федеральных дорогах «Вилюй», «Лена», «Колыма», изменится транспортная схема доставки грузов в Якутию. Как минимум на тысячу километров сократится путь для грузового транспорта из Новосибирска, Красноярска, других сибирских городов.

В последние десятилетия была проведена большая работа по развитию транспортной инфраструктуры. Но отсутствие Ленского моста не позволяет заработать системе на 100 процентов.

Повысится транспортная доступность республики, будет обеспечено круглогодичное обеспечение жителей, снизятся затраты бюджета на «северный завоз» на 4,1 млрд рублей в год. Появятся новые возможности для представителей бизнеса, которые также значительно сократят затраты, что повлечет за собой снижение цен. Получат развитие новые проекты в западной Якутии. Сегодня они тормозятся из-за отсутствия нормальной круглогодичной транспортной инфраструктуры.

Ysia.ru Макет Ленского моста, который даст большой экономический эффект для Якутии и всей России, свяжет три федеральные и пять региональных автодорог

Как складываются отношения республики и АК «АЛРОСА» после падения продаж алмазов на мировом рынке?

Действительно, с середины 2020 года объемы добычи и выручки АЛРОСА снизились по сравнению с 2019 годом из-за падения спроса на мировом рынке, вызванного коронавирусом и ограничительными мерами. Но с IV квартала 2020 года ситуация начала выравниваться.

Значительную поддержку мы получили со стороны государства, которое приняло решение о возможности выкупа алмазного сырья в Гохран России. Пусть компания не воспользовалась этой опцией, но это решение, во-первых, было хорошей подстраховкой, а во-вторых, дало рынку правильный сигнал о том, что АЛРОСА останется стабильной и устойчивой.

По мнению некоторых экономистов, Север слишком дорог и нужен вахтовый метод. Что Вы скажете таким экономистам?

Это в корне неправильный подход. Мы хорошо понимаем, что Арктика для Якутии и для России — это будущее. Территория арктических районов республики составляет 1 млн 600 тысяч кв. км, сегодня здесь проживает более 68 тысяч человек и в этом году мы впервые фиксируем увеличение количества жителей якутской Арктики.

Сейчас мы начинаем возвращать жизнь в Арктику. Президент нашей страны Владимир Путин принял основополагающие решения по развитию Арктической зоны. Приняты основы государственной политики России в Арктике на период до 2035 года, Стратегия развития Арктической зоны, законы о преференциях бизнесу. Важно, что при принятии этих решений были поддержаны инициативы Якутии.

Больше двух лет назад благодаря решению президента России восемь наших районов включили в Арктическую зону России. Якутия первая из всех регионов страны утвердила Стратегию социально-экономического развития Арктической зоны Якутии на период до 2035 года.

Totaldict.ru Столицей Тотального диктанта — 2021 стал Якутск

Как я уже отметил, впервые за многие годы остановилось сокращение численности населения. Строятся социальные объекты: школы, больницы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, дворцы культуры. Развивается инфраструктура, высокоскоростной интернет впервые появился за Полярным кругом. Началось переселение из аварийного жилья.

Значительные сдвиги мы ожидаем от реализации Федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». На сегодня в перечне потенциальных резидентов числится 34 предпринимателя.

В ближайшие годы мы планируем увеличить объем геологоразведочных работ в Арктике. Однако подчеркиваю, что при промышленном развитии необходимо неукоснительно соблюдать требования природоохранного законодательства, бережно относиться к коренным малочисленным народам Севера, сохранять их быт и традиционную культуру.

Якутск стал столицей «Тотального диктанта 2021», опередив Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск. Какие книги любит читать молодежь Якутии? Почему в республике много читают?

В Якутии традиционно много читают. Любовь к чтению закладывается в детстве, сначала в семье, потом в школе. Молодежи сегодня интересны самые разные жанры, это и приключенческие и исторические романы, фэнтези, современная проза и классика русской и зарубежной литературы. Большой популярностью пользуются произведения якутских авторов, это и «Төлкө» Николая Якутского, «Глухой Вилюй» и «Тыгын Дархан» Далана, произведения Алексея Кулаковского, Николая Мординова-Амма Аччыгыйа и других.

Добавлю, что в рамках мероприятий Тотального диктанта 2021 пройдет презентация книги Андрея Геласимова «Жажда» на якутском языке.

Ysia.ru Ветродизельный комплекс в поселке Тикси сократит вредные выбросы и завоз дизтоплива на 500 тонн в год. Его строительство — внедрение в Якутии возобновляемых источников электроэнергии

Ветродизельный комплекс недавно построен в поселке Тикси силами Русгидро и японской организации NEDO. Он сократит завоз дизтоплива на 500 тонн в год и вредные выбросы. Комплекс для сокращения северного завоза или главное — экология?

В первую очередь, мы преследуем снижение затрат на дизельную энергетику, сокращение объемов потребления топлива и затрат на завоз, а также повышение энергетической безопасности.

На электроснабжение децентрализованных потребителей ежегодно требуется порядка 72 тысяч тонн дизельного топлива. Плюс сложная транспортная и логистическая схема, короткие сроки навигации, отдаленность населенных пунктов, высокий износ объектов энергетики — всё это влечет значительный рост затрат и тарифов.

Один из путей решения проблемы — внедрение источников генерации на основе возобновляемых источников электроэнергии. В 2020 году ветроустановками выработано 1700 тыс. кВт*ч электрической энергии, что позволило сэкономить 430 тонн дизельного топлива.

Ysia.ru Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев осматривает новый компьютерный томограф в районной больнице Верхневилюйского улуса

В Верхневилюйской райбольнице планируется открытие кабинета компьютерной томографии. На первичное звено медицины Якутия получила от федерального правительства 6,54 млрд рублей. За счет чего Вы сохраняете финансирование первичной медицины?

Высокий уровень медицины, охрана здоровья людей всегда были для нас приоритетными. Первичное звено здравоохранения ближе всего к людям на местах. И прошлый год показал верность нашего пути. Несмотря на то, что основные усилия были брошены на борьбу с COVID-19, работа по повышению доступности и качества первичной медико-санитарной помощи в 2020 году не останавливалась ни на один день.

В 2020 году по нацпроекту «Здравоохранение» было введено 13 фельдшерско-акушерских пунктов и три врачебные амбулатории в 16 районах республики и в пригороде города Якутска. ФАПы открылись в труднодоступных населенных пунктах Жиганского, Олекминского, Томпонского, Усть-Янского районов.

Якутия в числе первых регионов защитила программу модернизации первичного звена здравоохранения. Финансирование программы на пять лет составит 12 миллиардов рублей, из которых 90% — федеральные средства. Эти средства пойдут на строительство 12 центральных районных больниц, реконструкцию фельдшерско-акушерских пунктов и модернизацию медицинского оборудования в районах республики.

В 2021 году начнется строительство районных больниц в Момском, Таттинском, Чурапчинском и Вилюйском районах.