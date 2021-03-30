Решение правительства Австралии объявить о введении санкций против одного физлица и четырёх компаний из России, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 30 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

"Они только сейчас узнали про Крымский мост? Да, долго новость до них доходила», — шутит Людмила Т.

Многие пользователи встретили данную новость с изрядной долей недоумения. Граждане указали на то, что Крым находится так далеко от Австралии, что санкции этого государства выглядят попросту нелепыми.

«Вот Австралия-то зачем к нам лезет? Они бы лучше разобрались с проблемами в своей стране», — считает Андрей Ж.

Некоторые комментаторы считают, что Запад оказался бессилен перед Россией, а его санкционная политика показала свою несостоятельность. Поэтому, считают люди, им приходится прибегать к помощи уже таких стран, как Австралия.

«Где Австралия, а где Крым и мост? Им бы хотя бы понтонные мосты наладить, с их-то наводнениями. Нет самостоятельности в принятии решений», — предположила Ирина А.

Morozoff Строительство Крымского моста

Ряд граждан призвал правительство Австралии обратить внимание на то, что в случае чего, пусть теперь не рассчитывают на какую-либо помощь Российской Федерации.

«Да хоть миллион санкций. Вот только если что-то случится, пусть теперь у России помощи не просят. А то чуть что, Россия помоги, а потом плюют в лицо», — написала Александра М.

Часть людей отметила, что раз Австралия находится под влиянием Великобритании, то все её действия на политической арене носят марионеточный характер, но в то же время люди указали на то, что данный пакет санкций наносит наименьший ущерб, что стоило бы поставить в плюс руководству государства.

«Больше похоже на работу в обе стороны. Реплики в сторону главных санкционосцев: «Ребята, мы с вами, мы вас поддерживаем». А в сторону Москвы: «Ну вы же видите, что это чистая формальность и несерьёзно», — пишет Наталья Г.

В большинстве своём пользователи выразили уверенность, что действия Австралии в отношении России были продиктованы извне и не являются искренним желанием правительства этой страны оказать давление на Российскую Федерацию.

Здание парламента Канберра, Австралия

«Австралия — развитая страна, комфортабельная. Уверен, что там им абсолютно наплевать на какие-либо мосты, Крым и прочее. Это откровенная политика. Королева-то у них с англичанами одна. Занимаются официальным политическим мусором, там даже им и думать не надо», — поделился своим мнением Дмитрий Е.

Напомним, 30 марта министерство иностранных дел Австралии объявило о решении правительства страны ввести санкции против одного физлица и четырех компаний из России, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста.