Сегодня, 30 марта 2021 года, Пресненский районный суд города Москвы начнёт рассмотрение громкого уголовного дела, обвиняемым по которому проходит украинский миллионер Павел Климец. В его основе лежат обвинения в даче взятки и спор за контроль над крымским винно-коньячным заводом «Бахчисарай». ИА REGNUM выяснило некоторые детали дела, а также судьбу предприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Рассматривать уголовное дело Павла Климца, Юлии Самойловой и Андрея Грохольского будет судья Катерина Кириченко. Материалы в суд поступили 19 марта 2021 года после подписания обвинительного заключения. На 30 марта в 16:00 мск назначено предварительное заседание.

Уголовное дело о взятках

Фигуранты в зависимости от своих ролей проходят по трём статья — мошенничество в особо крупном размере, покушение на дачу взятки и посредничество в передаче взятки. По данным следствия, в 2017 году Павел Климец как бенефициар одного из коньячных заводов Крыма «столкнулся со сложной судебно-следственной ситуацией, усугублявшей деятельность завода». Чтобы решить эту проблему, по мнению следствия, он привлек свою подчиненную для передачи взятки. Ещё одним фигурантом дела был Гор Чудопалов. Следователи считают, что именно Чудопалов передал Грохольскому оговоренную сумму за услуги в передаче взятки должностным лицам судебной системы и органов следствия. За 20 млн рублей тот пообещал снять арест, наложенный на завод, и прекратить уголовное дело. Как считают следователи, получив деньги, фигурант присвоил их.

Facebook.com/Klymets.Pavel Павел Климец

Павла Климца задержали сотрудники ФСБ во время его визита в Москву в 2019 году.

О миллионере с Украины

Климец — украинский предприниматель родом из Донецка. Помимо этого, он был депутатом Верховной рады Украины двух созывов и некоторое время входил в «Партию регионов». Известно также, что он сделал капитал на алкогольном бизнесе и строительстве, имел отношение к банку АКБ «Украинский финансовый мир», который на сегодня ликвидирован. Многие активы Климца базировались в Донецке, часть активов была в Крыму. В 2019 году его называли одним из 100 богатейших людей Украины.

Среди главных активов бизнес-портфеля Климца в некоторых публикациях СМИ фигурировала группа компаний «Олимп», в состав которой входит ликеро-водочный завод PRIME на Украине. На сайте группы после задержания Климца, числившегося в ней почетным президентом, была обнародована официальная позиция. Из нее следовало, что задержание не имеет отношения к деятельности компании, а сам бизнесмен «отходил от дел в компании», планируя заниматься общественной деятельностью на территории Украины.

Olymp.ua Ликеро-водочный завод PRIME

Крымский завод

В уголовном деле фигурирует один из коньячных заводов Крыма, а именно винно-коньячный завод «Бахчисарай», который ранее был частью активов группы «Олимп».

olymp.ua Группа компаний «Олимп»

На сегодня в ЕГРЮЛ есть лишь одна компания со схожим названием — АО «Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай», да и та банкрот. Предприятие было учреждено в апреле 1998 года для производства алкогольных напитков. Уставный капитал его составил более 83 млн рублей. На 2020 год на нём числилось около 50 сотрудников — численность относительно 2019 года сократилась на 90 человек.

Действующий бенефициар компании неизвестен. С ноября 2019 года АО — банкрот под конкурсным производством. Дело было инициировано налоговым органом в 2018 году в свете того, что у фирмы имелась задолженность по обязательным налоговым платежам в размере 428 554 559,16 рубля.

zmike Крымский винно-коньячный завод «БАХЧИСАРАЙ»

В рамках банкротства продолжается инвентаризация имущества банкрота. Из материалов судебного дела следует, что временный управляющий АО в ходе проверки обнаружил «признаки преднамеренного банкротства».

"Выявлены подозрительные сделки на сумму более 297 876,03 тыс. рублей при задолженности, включённой в реестр кредиторов в процедуре наблюдения 415 667 522,5 рубля. Подозрительные сделки по времени и суммам коррелируют со снижением платёжеспособности должника», — уточняется в решение суда о банкротстве.

На сегодняшний день завод, несмотря на банкротство, пытается восстановить права собственности на некоторые объекты недвижимости. В арбитраже Крыма на сегодня есть его иск к министерству имущественных и земельных отношений региона. Истец требует признать за ним права собственности на 45 зданий и сооружений, а также на недострои — насосную, склад тары, цех розлива, сарай пожарного инвентаря и склад ГСМ. Иск до 9 апреля 2021 года оставлен без движения из-за недочётов.

В свою очередь, министерство истребует «из чужого незаконного владения» некие объекты и требует признать ряд сделок недействительными. Ответчиками выступают несколько компаний, включая завод «Бахчисарай». Заседание назначено на 17 мая 2021 года.