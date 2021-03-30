Приговор в виде 12 лет лишения свободы в отношении 64-летней жительницы Крыма, которую Севастопольский городской суд признал виновной в государственной измене, вызвал шквал комментариев среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 30 марта в социальной сети Facebook.

Дарья Драй ИА REGNUM Суд

«А кто бабушке сдавал всё это секретное дело? Выяснили? А то отчитались, посадили! Кто предатель в воинской части? Одна шпионка работать не может — агенты, резиденты, явки, пароли где?» — написал Виталий К.

Многие пользователи оказались искренне удивлены, что женщина в таком возрасте может участвовать в шпионских играх. Гражданам стало интересно то, каким образом она осуществляла своё преступление?

«Что-то она слишком продвинутая для своих лет. Как она это делала?» — задаётся вопросом Людмила Р.

Некоторые комментаторы заинтересовались тем, что послужило мотивацией пенсионерки для шпионажа. Некоторые предположили, что её толкала вперёд жажда денег, а кто-то считает, что виной всему заложенная в голове идеологическая бомба.

«Интересно, за «что» работала? За интерес или за барыш малый?» — пишет Жанна Е.

Часть граждан отметила, что в Российской Федерации живут не только искренние патриоты, но и те, кто готов за ту или иную выгоду поступиться любовью к своей Родине.

«А вы думаете, что все в Крыму такие патриоты России? Да там полно осталось подобных «бабулек» под прикрытием. Ведь очень много народу десятилетиями работали и работают на военных объектах. И этого следовало ожидать», — считает Elena G.

Ряд комментаторов пришёл к выводу, что пенсионерка явно не могла участвовать в этой шпионской схеме одна. Значит, убеждены граждане, у неё были сообщники, которых следует также найти и привлечь к ответственности.

«Удивительно, как она могла иметь доступ к сверхсекретным данным? Значит, у неё были сообщники!» — предположила Ольга В.

Нашлись и те, кто попытался убедить других пользователей в том, что порой волки переодеваются в овечьи шкуры и поэтому делать скидку на возраст жительницы Крыма не стоит ни в коем случае.

«Не понимаю комментаторов, считающих, что пожилой человек не может быть использован в качестве шпиона. Достаточно иметь много свободного времени, безобидный внешний вид и наблюдательность, чтобы стать источником разнообразной информации. Вспомните, как во время грузинского нападения на Осетию какая-то тётка оповещала напавшую сторону о том, что происходит на ж/д. А ведь кто-то, возможно, погиб по ее милости», — поделилась своим мнением Елена Г.

Напомним, 29 марта на сайте Севастопольского городского суда появилась информация, что орган признал местную жительницу виновной в государственной измене и приговорил её к 12 годам лишения свободы.