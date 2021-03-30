Решение министра иностранных дел Канады Марка Гарно ввести новые санкции против двух граждан России и четырёх компаний вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 30 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Alex Indigo Флаг Канады

"Ну и что? Кому от этого поплохело?» — задаётся вопросом Анна М.

Многие пользователи выразили уверенность, что санкции со стороны Канады выглядят смехотворно и скорее играют на Россию, нежели против неё. Люди указали на то, что ограничения в сторону отдельных граждан страны не ведёт ни к каким драматическим последствиям.

«Один строитель, строил мост в Крым, другой фактически чиновник. Ну и парочка унылых предприятий, которая тоже связана со стройкой моста. Спасибо большое за эти санкции. Никто из этих людей западных бизнесов не имеет. Ну, а деньги, вырученные с России, надо хранить в России, там, где вы их и заработали. Выходит, что Канада ввела не антироссийские санкции, а санкции, которые пойдут на пользу стране. Спасибо им за это», — пишет Артём З.

Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что санкционная политика Запада всё это время обходилась по большей части без участия Канады. И вот спустя столько времени МИД страны всё-таки решился сделать свой маленький якобы самостоятельный, но тем не менее нерешительный шажок против Российской Федерации.

«А что только сейчас про нас вспомнили? Или это весеннее обострение?» — задаётся вопросом Юлия К.

Часть людей отметила, что санкции со стороны Канады всё-таки имеют вес, ведь эта крупная страна с определённым влиянием, которая может поставить серьёзные палки в колёса России.

«Канада мощное экономическое государство, ВВП и бюджет которого больше, чем у России с её газом, нефтью и алмазами», — написал Aydar S.

Другие указали на абсолютную несамостоятельность Канады как субъекта геополитики. Пользователи уверены, что Оттава является лишь шестёркой в санкционной игре против Российской Федерации.

«Канада — это колония Великобритании. Форма правления — парламентская монархия. Ими правит английская королева. Как и Австралией», — пишет Сергей А.

Нашлись и те, кто предположил, что санкции со стороны Канады были спровоцированы обидой из-за отношения к стране со стороны руководства России.

«Всё обиду забыть не могут. Правильно Путин вышвырнул их с добычи нефти и газа. Лишил лакомого куска!» — считает Vladimir S.

Напомним, 29 марта МИД Канады опубликовало информацию о том, что министр иностранных дел страны Марк Гарно ввёл новые санкции против двух граждан России и четырех компаний.