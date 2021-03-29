Зелёный курс Уолл-стрит обвиняется зелёными в его недостаточной зелёности
Энн Петтифор, автор книги «За новый зеленый курс» и директор Центра политических исследований в области макроэкономики, заявила в интервью CNBC 26 марта 2021, что полагаться на финансовые рынки в деле избавления экономики от ископаемого топлива «нецелесообразно».
Об этом пишет Эллиот Смит в статье «Экономист считает, что правительства, а не BlackRock, должны увести экономику от ископаемого топлива» для информационного портала CNBC 29 марта 2021 года.
По мнению экономиста Энн Петтифор, устойчивостью глобальной экономики должны руководить правительства, а не рынки.
Она утверждает, что, поскольку у рынков и общества разные интересы, потребуется вмешательство государства для разработки нового «зеленого курса» с государственным финансированием. Так называемый «зеленый курс» для мировой экономики будет предусматривать высокие и, вероятно, дорогостоящие цели, поставленные с целью увести мир от ископаемого топлива и сократить выбросы парниковых газов.
«Мы знаем, что правительства могут и умеют вмешиваться. Мы знаем, что мы разработали продвинутую денежно-кредитную систему, которая позволит нам мобилизовать большие денежные суммы, и мы сделали это для Уолл-стрит, мы сделали это во время пандемии, и поэтому я хочу, чтобы государство играло гораздо более важную роль», — сказала Петтифор.
Ее комментарии появились после того, как генеральный директор BlackRock Ларри Финк написал ежегодное публичное письмо генеральным директорам, в котором он назвал переход к зеленой экономике «исторической инвестиционной возможностью» и призвал компании более широко раскрывать информацию о том, как они собираются выживать в парадигме перехода к нулевым выбросам парниковых газов.
Финк утверждает, что климатические риски и инвестиционные риски — одно и то же, а это означает, что инвестиционные менеджеры несут фидуциарную обязанность (обязанность, заключающуюся в воздержании от действий, направленных на собственную выгоду касательно актива бенефициара при выполнении полномочий) переводить капитал в активы, направленные на решение проблем изменения климата.
В интервью Financial Times в январе 2021 года Финк сравнил предполагаемое благо от инвестирования в климатические финансовые продукты с торговлей ценными бумагами, обеспеченными ипотекой, в 1970-х годах.
«За пять последних лет мы превратили зелёные финансы в доминирующий компонент глобальных рынков капитала. Для обеспечения устойчивости может потребоваться 10, а не 5 лет. Но основной потенциал огромен», — сказал Финк.
Обеспеченные ипотекой ценные бумаги — облигации, состоящие из пакетов жилищных кредитов, приобретенных у банка-эмитента, — сыграли ключевую роль в мировом финансовом кризисе в 2008 году, фактически спровоцировав его.
Компания BlackRock отказалась напрямую комментировать слова Петтифор, но дала CNBC ссылку на январское письмо клиенту, в котором подчеркивается, что сохранение углеродных инвестиций в её портфелях является частью ее фидуциарной обязанности перед клиентами.
Согласно отчету, опубликованному 24 марта 2021 года рядом климатических организаций, с момента подписания исторического Парижского соглашения в 2016 году 60 крупнейших коммерческих и инвестиционных банков мира вложили более $3,8 трлн в ископаемое топливо.
Петтифор утверждает, что необходимо вводить более жесткое регулирование банков и инвестиционных менеджеров для ограничения инвестиций в ископаемое топливо, и обвинила правительства в «глубоком невежестве» за то, что они позволили тем же организациям, которые инвестируют в ископаемое топливо, взять на себя инициативу по переходу к нулевым выбросам.
В 2011 году, через три года после ударной волны кризиса, Национальное бюро экономических исследований опубликовало расследование, показывающее, что чем хуже банки работали во время кризиса и чем больше были средства, направленные на их спасение, тем более агрессивно они лоббировали свои интересы на законодательном уровне.