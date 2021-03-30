Заявление главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что государство должно назначать социальные пособия гражданам на основании общего дохода семьи, а не только при наличии детей, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 29 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

"Надо же, открытие! И чем они 30 лет занимались? Остаётся надеяться, что тремя копейками это не ограничится», — пишет Иван З.

Многие пользователи пришли к выводу, что предложение является крайне логичным, но этих изменений совершенно недостаточно. Необходимо обратить свой взор, в том числе и на зарплаты, пенсии и на минимальный уровень оплаты труда в России.

«А МРОТ повысить? Зарплаты, пенсии — нет? Их разве не те же самые семьи с детьми получают?» — задаётся вопросом Валентина А.

Некоторые комментаторы считают, что решение государства сделать акцент на поддержке определённых категорий населения с помощью денег является порочной логикой. По мнению граждан, это не меняет ситуацию на рынке труда, что и является реальной причиной нехватки доходов у населения.

«Опять бред придумали. Лучше бы сразу всем с нуля лет выдавали прожиточный минимум на каждого, и работать тогда не нужно. 2/3 страны получают серую заработную плату. Ещё и на двух работах работают по договорам, но всё мало! А тем, кто реально нуждается, даже не доказать необходимость пособий. Не подачки давать нужно, а обеспечивать работой», — считает Вера Л.

Часть людей выразила уверенность, что власти по-настоящему не заняты всеобщим развитием экономики страны, а лишь пытаются залатывать очевидные дыры.

«Заняться развитием страны, снизить ключевую ставку до нуля, влить деньги в реальный сектор экономики и высокие технологии, занять жёсткую протекционистскую политику в отношении экспорта и импорта? Нет, это очень сложно», — написал Иван С.

Отдельные граждане предположили, что причиной появления подобной инициативы стали приближающиеся выборы в Государственную думу России. Люди уверены, что чем ближе будут подходить выборы, тем больше будет всевозможных популистских предложений.

«Ну, так дело идёт к выборам в Госдуму. И нужно же показать, что власти думают о людях. Один раз в четыре или пять лет», — предположил Дима Ю.

Нашлись и те, кто выразил своё возмущение тому, какую на самом деле помощь оказывает государство нуждающимся категориям населения. По их видению, того что делает, совершенно недостаточно.

«Спасибо Госдуме за пособия сиротам в размере восьми тысяч рублей. Прям обмазаться можно! Проиндексировали бы хотя бы на две-три тысячи», — возмущается Максим Л.

Напомним, 29 марта глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил о том, что государство должно назначать социальные пособия гражданам на основании общего дохода семьи, а не только при наличии детей.