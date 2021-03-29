Каргополь — маленький 10-тысячный город Русского Севера, основанный, по официальным оценкам, в XIV веке. Город расцвел после указа Ивана IV Васильевича, давшего Каргополю монополию соляной торговли. В смутном 1612 году его острог отбил три штурма польского войска. Следующий подъем города случился в конце XVII—XVIII веках, когда каргопольские купцы включились в пушную торговлю. Чувство перспективы изменило купцам в конце XIX века — как рассказывают, они собрали деньги, чтобы железная дорога пошла в обход города.

Владимир Станулевич ИА REGNUM В Каргополе много каменных церквей — памятников федерального значения, половина из них требует немедленной рестарвции

В Каргополе много каменных церквей и деревянных домов — федеральных, региональных и памятников местного значения. В отличии от такого же Сольвычегодска городу повезло — он не «на том берегу», а на перекрестке дорог из Петербурга и Карелии в Архангельск. Внешне Каргополь производит впечатление неплохо сохранившегося, но только внешне. На его примере видно, что Москва, дав множеству церквей-дворцов-домов статус памятника федерального значения и разработав строгие правила их сохранения, взяла на себя непосильную ношу.

Снять с памятников федеральный статус значит ускорить их гибель, а вот пересмотреть правила содержания и реставрации можно и нужно. Надо только разъяснить «непонятливому», но влиятельному реставрационному сообществу, что лучше упростить правила реставрации, чем потерять 90% памятников. Надо разбить памятники на 3 группы по из значению и разрешить по менее значительным группам проведение ремонта, а не реставрации — без огромных реставрационных коэффициентов. Надо снять все ограничения для инвесторов, берущих памятники в долгосрочное пользование, кроме главного — сохранение внешнего вида. Надо сделать инспекцию по охране памятников истории и культуры федеральным агентством — чтобы могла возбуждать дела против федеральных и региональных чиновников, бросивших памятники без финансирования.

Из интервью главы Каргопольского муниципального округа Натальи Бубенщиковой станет ясно, что даже если малые города занимаются своим историческим обликом, результат в разы меньше, чем необходимо, чтобы поддерживать их нынешний уровень.

Владимир Станулевич: Каргополь — исторический город. Что делает власть, чтобы он не утратил свой облик?

Наталья Бубенщикова: Разработаны документы территориального планирования и градостроительного зонирования, правила землепользования и застройки МО Каргопольское. Проект разработан в 2017 году, прошел публичные слушания, согласован с Министерством культуры РФ, утвержден муниципальным Советом Каргопольского городского поселения. Проект зон охраны г. Каргополя утвержден в составе Генплана.

Сейчас министерство строительства и архитектуры Архангельской области готовит новые проекты Генерального плана и Правила землепользования и застройки Каргопольского муниципального округа.

Расселено и снесено более 50 аварийных домов, нарушающих облик города, 7 домов-объектов культурного наследия для их приспособления под нужды потенциальных инвесторов.

Стало доброй традицией проведение в городе конкурсов среди жилых домов, являющихся объектами культурного наследия или имеющими историческую ценность. Ассоциацией общественных организаций Каргопольского района организованы встречи с жителями, дающие мотивацию не только участвовать в конкурсе, но и сохранять свой дом. Победители конкурса получили сертификаты на приобретение материалов в размере 100 тыс. рублей.

Жителям домов, являющимся объектами культурного наследия, подготовлены и вручены памятки по содержанию дома.

Администрацией проведен ряд субботников по расчистке домов-памятников от мусора в 2017—2018 годы, в 2020 году совместно с Ассоциацией и неравнодушными гражданами проведены 3 субботника в доме по адресу ул. Ленина, 66. По заколачиванию окон, скашиванию травы у домов-памятников заключен договор с ООО «Содействие».

По заявке администрации ООО «Мастерская Зодчего» разработаны проекты противоаварийных работ на объектах культурного наследия «Дом Красавина» по ул. Ленинградской, 20, «Жилой дом» по ул. Гагарина, 2. Выполнен проект на проведение ремонта здания мастерских «Берегиня» пр. Октябрьский, 74, являющегося объектом культурного наследия. Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта» проведен капитальный ремонт крыши в доме-памятнике по ул. Акулова, д.13. Реализован проект благоустройства исторического центра города «Поэзия купеческого дела», включающий капитальный ремонт двух исторических зданий.

Муниципальным учреждением «Проектно-планировочное бюро» по заявке администрации разрабатывался проект «Каргополь — перекрёсток времён» для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в исторических городах в 2021—2022 гг. с территорией, включающей Аллею памяти и ул. Гагарина. В конкурсе не победили, но подготовка проекта позволила жителям озвучить свое видение благоустройства города, обратить внимание на состояние зданий и задуматься над проблемами, решение которых зависит от каждого из жителей.

Идет подготовка к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в исторических городах в 2022—2023 гг. Рассматривается две территории, выбирать будут на предстоящем голосовании. В социальных сетях сделали страничку «Каргополь. Комфортная городская среда» для информирования и сбора предложений жителей города.

Как показывает практика, если нет программы «Исторический Каргополь» или «Старый Каргополь», то мероприятия «размазанные» по разным документам не решают проблемы постепенной утраты исторического облика. Готов ли муниципальный округ создать такую программу совместно с правительством области, федеральным Минкультом, Институтом археологии РАН и общественными организациями, работающими в сфере культуры и науки?

В 1997 году по заданию администрации научным и проектным институтом реконструкции исторических городов «ИНРЕКОН» была разработана программа Возрождения и комплексной реконструкции города Каргополя на период до 2005 года.

В октябре 2019 года администрация направила ходатайство на имя губернатора Архангельской области И. А. Орлова о разработке региональной комплексной программы по сохранению и развитию малых исторических городов Архангельской области. Региональное министерство культуры Архангельской области совместно с инспекцией по охране объектов культурного наследия и историческими поселениями Архангельской области разрабатывается программа по развитию и сохранению исторических городов Архангельской области.

В Каргополе много каменных храмов, некоторые из них в плачевном состоянии. Все они памятники федерального значения. Направлялись ли заявки на их реставрацию в Минкульт РФ и что на них ответили? Готова ли епархия взять в пользование еще один-два храма и привести их в порядок?

Ведущим учреждением по сохранению памятников на территории Каргополя является — ГБУК «Каргопольский государственный историко-архитектурный музей». В Каргопольском районе 13 памятников федерального значения, 10 из них находятся в ведении Каргопольского музея. В 2019—2020 году в связи со 100-летием музея выполнен ремонт фасадов 4 объектов — Христорождественского собора, Введенской церкви, Колокольни, Церкви Зосимы и Савватия; противоаварийные работы на федеральном памятнике «Гостиные дворы», готов проект их реставрации.

Музеем ежегодно направляются заявки в ФЦП «Культура и туризм» Минкульта РФ на реставрацию памятников, но с 2015 года заявки отклоняются. На 2021 год в ФЦП поданы заявки на реставрацию Гостиных дворов на сумму 347 млн руб., проект реставрации церкви в д. Саунино — 13 млн рублей, проект реставрации Христорождественского Собора — 6,5 млн рублей.

В 2020 году правительством области выделены финансовые средства в размере 5400,0 тыс. руб. на консервационные работы на Воскресенской церкви (памятник федерального значения), в 2021 году планируется дополнительно выделить на ремонтные работы по данному объекту еще 10 млн рублей. Епархия готова взять в пользование данный объект, но только после проведения противоаварийных работ.

Владимир Станулевич ИА REGNUM В Каргополе много каменных церквей — памятников федерального значения, половина из них требует немедленной рестарвции

Лет 10 назад был проект со Всемирным банком по сохранению малых исторических городов России — что делается? Федеральные власти помогают историческому городу?

В рамках данного проекта поддерживались малые исторические города, которые находились не далее 50 км от областного центра. В 2020 году Каргополь обратился в областное министерство культуры с просьбой написать обращение в конкурсную комиссию данного проекта по отмене этого пункта, чтобы Каргополь мог участвовать в проекте по сохранению малых исторических городов России.

Как складываются отношения с епархией по церковным памятникам истории и культуры?

В 1996 году Епархии была передана Церковь Иоанна Предтечи, в 2009 году Свято Успенский Александро-Ошевенский мужской монастырь и Богоявленский деревянный храмовый комплекс, здание бывшего духовного училища для создания общественного религиозного центра. Сейчас Епархия подняла вопрос о передаче ей Троицкой церкви, в которой хранятся фонды Каргопольского государственного музея. Подходящего здания для переноса фондов музея в Каргополе пока нет, поэтому окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

В 1612 году во главе с воеводой Алексеем Зюзиным каргопольский острог отбил три польских штурма, спас жителей. Сейчас о нем напоминают только застроенные сарайками валы, нет ни информационного стенда, ни указателей где что было, там продолжают копать ямы и огороды, находки идут в продажу. Что планирует власть, чтобы ввести это славное место в туристический, научный и культурный оборот?

На территории «Валушек», где стоял острог, проведена проверка, выданы предписания, осуществлен снос построек. В 2021 году после схода снега снова запланирована проверка.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Валы героического Каргопольского острога источены погребами и сарайками местных жителей, археологические находки отсюда появляются на черном рынке

Говорят, что в сутки через Ваш город проезжает 2000 автомобилей. Федеральный Автодор принял дорогу Каргополь — Вытегра на свой баланс и готовится ее асфальтировать. Возникнет новый автомобильный поток из Санкт-Петербурга. Вдоль дороги множество церквей и достопримечательностей — как округ готовит их для туристов?

Процесс восстановления памятников и достопримечательностей вдоль автодорог является сложным и затратным. Денег на них в местном бюджете нет.

В Каргополе много деревянных домов XIX — начала XX века, есть даже дома века XVIII-го. Многие из них в плачевном состоянии, некоторые сгорели, но есть и новые хозяева. Может, продавать такие дома за 1 рубль, при условии вложений в реставрацию — или это не работает? Как привлекаете богатых людей?

Закон разрешает продажу объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, за один рубль. Со стороны администрации публикуется информация на сайте и в соцсетях о возможности такой продажи этой недвижимости. Потенциальные покупатели в администрацию не обращались.

Владимир Станулевич ИА REGNUM В городе много деревянных домов-памятников, часть из них заколочена, инвесторы не торопятся брать на себя такую обузу

В 40 км от Каргополя сгорел от молнии уникальный церковный комплекс в Лядинах. Что делается, чтобы таких трагедий больше не было?

На всех памятниках архитектуры Каргопольского музея установлена молниезащита. В г. Каргополе производится скашивание травы вокруг памятников и заколачивание окон от проникновения посторонних внутрь памятников.

В 1995 году проведены археологические работы вокруг Христорождественского собора, найдена самая древняя каргопольская игрушка — конь. Есть ли перспективы археологического исследования древнейшей части города — Горки, острога?

Археологические изыскания — это очень дорогостоящее дело. Поэтому археологические исследования проводятся точечно под определенные объекты. Широкие раскопки пока остаются для нас мечтой.

В Каргополе на каждом шагу охранные зоны, бедные коммунальщики — везде нужны археологи. Как решается эта проблема?

Самая большая проблема — археологические исследования при выполнении работ в границах вновь выявленного памятника археологии — памятник накрыл большую часть города. Администрацией Каргопольского муниципального округа в инспекцию по охране объектов культурного наследия направлено предложение правительству Архангельской области — предусмотреть финансирование по объекту археологическое наследие «Культурный слой города Каргополя» на сумму 3900,0 тыс. рублей. Огромная проблема с наличием свободных археологов и открытых листов для них.

В округе есть памятники регионального значения — область проявляет заботу? Сколько, например, выделено на них в прошлом году, в позапрошлом?

В рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013−2024 годы)» в 2018—2020 годах финансировалось сохранение объектов культурного наследия регионального значения: «Гостиный двор» 1808 г., в пользовании Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея — более 20 млн руб., в рамках 100-летия Каргопольского музея область выделила 6 млн на ремонт фасадов музейных объектов.

Областной инспекцией по охране объектов культурного наследия заключен контракт на разработку проекта зон охраны объектов культурного наследия города Каргополь Архангельской области на 2020−2021 годы в сумме 2 млн 250 тыс. руб.

12 млн руб. выделено на реализацию проекта «Поэзия купеческого дела» в 2019 году, в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Проект реставрации Гостиных дворов Каргополя XVIII века разработан за счет областного бюджета, но выделить 400 млн.рублей на саму реставрацию Минкульт РФ не готов, да и новое областное руководство пока не направило просьбу в его адрес

С Каргополем связано много исторических имен — здесь в ссылке была жена великого князя Василия Третьего Соломония Сабурова, предводитель восстания Иван Болотников, здесь родился правитель Русской Америки Александр Баранов, каргопольский острог отстоял воевода Алексей Зюзин — потом посол в Англии, и переговорщик со шведами по возвращению России Новгорода, уроженцем Каргополя был первый нефтепромышленник России Федор Прядунов. В музее о Баранове совсем немного, о Зюзине, Прядунове Болотникове и Сабуровой — ничего. Это нормально?

В настоящее время обо всех знаменитых людях Каргополья рассказывают экскурсоводы во время экскурсий и на постоянной исторической экспозиции. Проходят разовые выставки по историческим личностям. Каргопольским музеем постоянно проводятся краеведческие конференции, в рамках которых готовятся доклады о наших знаменитых земляках, в том числе знаменитых ссыльных людях. Выставочных залов для создания постоянных экспозиций обо всех знаменитых людях, связанных с Каргопольем, в настоящее время не хватает.