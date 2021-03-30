Заявление генпрокурора Белоруссии Андрея Шведа о том, что ведомство возбудило уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской и участников оппозиционной инициативы BYPOL за подготовку теракта организованной группой, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане написали свои комментарии 29 марта в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Тихановская

«Везде есть предатели своей страны, которые работают на другие страны. Таких надо сажать», — пишет Леонид П.

Многие пользователи оказались обрадованы тому, что в отношении Тихановской было возбуждено уголовное дело по столь серьёзной статье. Граждане считают, что это позволит оградить республику от влияния деструктивных прозападных агентов.

«Как только внесистемная оппозиция связывается с западными лицами, то всё, пиши пропало», — написал Василий К.

Некоторые комментаторы были по-настоящему удивлены предъявленному Тихановской обвинению. Люди сочли, что бывший политик совершенно не похожа на человека, способного участвовать в организации теракта.

«Что?! Чего, вы серьёзно? Ну, не похожа она на подготовителя террористических актов», — отметил Markus A.

Ряд граждан выразил своё абсолютное недоверие позиции белорусской генпрокуратуры. Пользователи считают, что причиной возбуждения дела послужил не реальный факт подготовки к террористическому акту, а желание не допустить возвращения Тихановской на территорию Белоруссии.

«Лукашенко совсем уже двинулся. Не верю! Это откровенное беззаконие и трусость», — считает Наташа Л.

Этому мнению вторят и другие граждане, которые указали, что статья о терроризме навсегда закроет путь Тихановской в сторону республики.

«Эмигрантке теперь назад ходу нет. Будет тявкать как Ходор из-за бугра. Хотя с другой стороны хорошо, ведь так её народ Белоруссии просто бы на тряпки разорвал, а в тюряге хоть жить будет», — предположил Сергей Р.

Нашлись и те, кто напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что при высылке Тихановской за пределы республики ей были выданы $15 тыс. Граждане считают, что это не вяжется с новоприобретённым статусом Тихановской, как вероятного террориста.

«Лукашенко дал ей 15 000 долларов. Получается, Лукашенко финансирует террористов?» — задаётся вопросом Дмитрий D.

Напомним, 29 марта генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил «Sputnik Беларусь» о том, что ведомство возбудило уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской и участников оппозиционной инициативы BYPOL за подготовку теракта организованной группой.