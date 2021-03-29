Законопроект об обязательной регистрации и учёте домашних животных в России, который внесло в Госдуму Заксобрание Челябинской области, вызвал бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свои соображения 29 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM

»Это позволит просто собирать денежку с владельцев», — считает Дмитрий Р.

Многие пользователи отметили, что наладить контроль за содержанием домашних животных на территории России необходимо, но граждане выразили сомнение, что ответственные органы страны будут правильно осуществлять свою работу в этом направлении.

«Сама по себе идея хорошая, но в исполнении наших властей превратится в очередную лазейку для отъёма денег у населения», — предположила Айли Л.

Тем не менее граждане считают, что ситуация с бездомными животными в России является опасной. Комментаторы призвали законодателей более тщательно проработать этот вопрос, чтобы с улиц городов пропали, к примеру, стаи собак.

«Если поможет избавиться от бездомных животных, то флаг им в руки», — пишет Андрей Щ.

Часть граждан указала на серьёзные издержки из-за пандемии коронавируса, которые в данный момент несёт российское население. Граждане считают, что если процедура регистрации будет платной, то идея окажется попросту провальной, ведь многие будут игнорировать соблюдение закона.

«Задолбали. Тут на людей денег не хватает, а теперь ещё и кошек регистрировать придётся за деньги», — возмущается Олег М.

Ряд пользователей считают, что в городской черте вопрос контроля за домашними животными осуществлять ещё можно, в посёлках и деревнях, считают люди, граждане просто будут скрывать факт появления у них питомцев.

«Думаю, что это нереально. Кто будет в какой-нибудь деревне проверять родившихся котят или щенков? А если начнутся строгости, то просто выкинут всех на улицу», — поделилась своим мнением Мария В.

Нашлись и те, кто предположил, что результатом принятия данного закона станет лишь рост количества бездомных животных. Люди не верят, что инициатива приведёт к положительным результатам.

«Это приведёт к увеличению количества брошенных животных в сотни раз. Т.к. никакая бабушка и дедушка не пойдут регистрировать за деньги животное. Да и не только они. А породистых и так по клейму или чипу найти можно», — указал Roma S.

Напомним, 29 марта Заксобрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных в России. Изменения предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными» и ряд других законодательных актов.