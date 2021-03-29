Фондовые индексы США на минувшей неделе (22−28 марта) закрылись разнонаправленно на фоне частичного перехода в «компании стоимости» из«компаний роста». Основными сигналами для американского рынка стали продолжение успешной вакцинации и отличный отчёт по рынку труда. Некоторую сумятицу вызвали сдувшиеся пузыри в акцияхViacomCBS, Discovery, Vipshop и прочих.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовая биржа США

Прививочная кампания набирает обороты в США. Количество прививок в сутки достигло 2,7 млн (+1,2 млн с презентации по Байдену), а количество первых прививок составило 1,76 млн, что через 21 день может конвертироваться в 3,5 млн, или более 1%, населения США в день, а темп вакцинации составит 0,5% в день с учётом необходимости введения двух прививок. При этом уровень вакцинации хотя бы одной прививкой совершеннолетнего населения (пока разрешено только этой возрастной группе) составил 36%, а аналогичный уровень вакцинации в группе 65+ — 72%, то есть подавляющая часть группы риска будет полностью привита два раза в течение 21 дня.

На фоне удачной прививочной кампании и постепенного снятия ограничений в США начинает восстанавливаться рынок труда. Первичные заявки на пособия по безработице заметно снизились— на 97 тыс., до 684 тыс. человек, вторичные заявки также снизились на 260 тыс. чел., но текущий показатель не учитывает вторичных заявок по дополнительной программе, данные по которой идут с задержкой в три недели.

Russian.news.cn Коронавирус в США

В пятницу, 26 марта, произошло значительное падение акций ряда американских и китайских компаний: Vipshop, Baidu, TencentMusic, ViacomCBS, Discovery, Farfetch, iQiy, GSX Techedu. По данным СМИ, причиной этого сталимаржин-коллы корейского фонда Archegos CapitalManagement по операциям с большим плечом на более чем $23,5 млрд. Падение акций ViacomCBS с максимумов составило 50%.

Центр по контролю заболеваний (ЦКЗ) не ответил круизным компаниям на предложение возобновить операции с 4 июля. Текущий условный запрет действует до начала ноября, но круизные компании ещё не прошли аттестацию. 4 июля — День независимости США — назван целью администрации Байдена для возвращения к нормальной жизни, поэтому не исключаем, что, как и в прошлом, администрация Байдена надавит на ЦКЗ.

Нефть Brent держалась выше $60 за баррельблагодаря блокировке Суэцкого канала. Но этот фактор ушёл. Данные по запасам выходят на первый план, а они были негативными: рост по всем категориям углеводородов: нефть, бензин, керосин и прочее. Данная динамика может быть следствием локдаунов в Европе или активности сланцевиков.

Доходность 10-летних трежерис снизилась на 4 б. п., до 1,68% за неделю, после увеличения волатильности на рынке в отдельных именах, нефтяной и круизных отраслях. На этой неделе (29 марта — 4 апреля) должны пройти аукционы казначейства по долгосрочным облигациям на $148 млрд. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB также снизилась на 4б. п., до 2,56% за неделю, а спрэд остался на уровне 0,84%.

Rafael Matsunaga Фондовая биржа США

Компании и инвесторы приготовились к окончанию пандемии. Доходности облигаций эмитентов с рейтингами ниже инвестиционного пользуются спросом среди инвесторов, несмотря на рост доходностей трежерис. Ситуация по вакцинациям в США и Великобритании выглядит наиболее обнадёживающей, поэтому инвесторы концентрируются на эмитентах из этих стран: Deltaairlines, EasyJet и пр. Эмитенты также не отстают: Nordstrom и LBrands досрочно погасилипандемийные выпуски обеспеченных облигаций с премией, чтобы иметь возможность начать выплачивать дивиденды, высвободить обеспечение и сигнализировать, что менеджмент и акционеры уверены в компании.

Основное внимание на рынке теперь будет приковано к вакцинации и рынку труда в США. Инвесторы будут оценивать — насколько прогресс в вакцинации поможет восстановлению рынка труда. Также инвесторы будут следить за обещанным развёртыванием массовой вакцинации в Европе и новыми локдаунами, это особенно актуально ввиду проблем с собственным производством вакцин. Результаты встречи ОПЕК+ на этой неделе будут важны с точки зрения сохранения политики альянса по поддержанию дефицита на рынке и стремлению к уменьшению мировых запасов. Напомним, что Саудовская Аравия хочет провести SPO Saudi Aramco в 2021 году, для чего ей может потребоваться более высокая цена нефти.