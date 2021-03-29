После спада выявляемых случаев коронавируса в Чувашии активизировались хождения по квартирам неизвестных, которые представляются различными коммунальными службами и навязывают всевозможные услуги. И дело не всегда в завышенных ценах, которые требуют незнакомцы, а в качестве услуг и оборудования, которые получают жители. Федеральный резонанс вызвала история с 95-летним ветераном Великой Отечественной войны, у которого после замены газового оборудования выявлена утечка газа, что могло привести к трагическим последствиям. По данному факту по требованию прокуратуры возбуждено два уголовных дела, при этом на «коммунальных ходоков» стали жаловаться в разных муниципалитетах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

Вопиющий случай произошёл с 95-летним ветераном Великой Отечественной войны, к которому под предлогом проверки газового оборудования вошли мужчины, действующие от имени работников частной газовой службы и убедившие в необходимости замены крана и шланга. В ходе прокурорской проверки совместно с газовиками был выявлен факт утечки газа на месте установленного оборудования.

«Были поставлены под угрозу жизни жителей не только этой квартиры, но и всего дома», — констатировал прокурор Чувашии Андрей Фомин.

Надзорное ведомство настояло на возбуждении уголовных дел. В настоящее время по данным фактам расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), и ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство либо сбыт товаров и выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

WDnetStudio Газовая плита

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В прокуратуре отмечали, что за свою работу мужчины получили от ветерана «явно завышенную сумму». Фронтовику в настоящее время газовое оборудование заменено, деньги возвращены.

О неизвестных лицах, «работающих под видом сотрудников горгаза или сотрудников по проверке систем вентиляции», в соцсетях рассказывают в разных группах, отмечая, что последний месяц Чебоксары «лихорадит от действий мошенников». И жители, особенно пожилые, «наслушавшись ужастиков, отдают последние деньги на чистку вентиляции или замену внезапно сломавшегося газового крана».

«К моим престарелым родным неоднократно приходили, звонили в дверь, а когда те не открыли (благо я предупредил), колотили кулаками по двери длительное время. Более подробная информация есть в отделении горгаза по Московскому району Чебоксар, их сотрудник даже задержал такого лжегазовщика, но у сотрудников полиции якобы не хватило времени и не было транспорта для сопровождения гражданина в отдел для разбирательств», — пишет на условиях анонимности один из чебоксарцев.

«26 марта пришли в квартиру на Южном посёлке якобы проверить вытяжку и продезинфицировать её за 5 тыс. рублей… Да, раньше приходили и проверяли, но проверяли бесплатно», — пишет в соцсети одна из чебоксарок, отмечая, что в интернете искала информацию о фирме, которая приходила к ним домой, но «ничего не нашла».

«По Новчику [Новочебоксарску] тоже ходят, обманывают бабушек и не только их. Молодёжь тоже попадается на эту удочку. Чистят вентиляционный канал за 6−8 тыс. рублей. Будьте внимательны и осторожны», — призывает Дмитрий И.

«У нас в Батырево тоже ходили и проверяли вытяжки и брали 5000. Я их за порог даже не пустила», — рассказывает Зинаида Ю.

Некоторые пользователи отмечают, что и к ним приходили, а вентиляцию должна проверять и при необходимости чистить бесплатно управляющая компания. В ответ посыпались предположения, что это мошенники.

Счетчик газа

«Как они уже надоели, ничего не боятся, внаглую ходят. И полиция не может ничего сделать, так как люди добровольно подписывают бумажки и отдают деньги. К нам, кстати, как-то пришёл парень проверять вентиляцию и начал говорить, что это обязательно и т. д. Я спросила подтверждающие документы, он не стал со мной долго разговаривать и пошёл в следующую квартиру. Когда я сказала, что позвоню в полицию, он просто ушёл с этажа», — пишет Вероника Т.

«И ко мне приходили. Очень много их развелось, расплодились, как тараканы. Со всех утюгов звонят. И что интересно: их органы как будто и не замечают, для галочки реагируют. А они дальше продолжают разводить людей», — возмущается Наталья И.

Елена М. рассказывает, что и к ним приходил парень, «очень шустро тараторил заученную речь, но мама заподозрила что-то не то и сразу позвонила мне». Кто-то считает, что действия этих «носорогов» могут рассматриваться как способ совершения преступления», удивляясь, почему правоохранители «не копаются в документах» подобных фирм в части налоговых отчислений и прочей финансовой отчётности. Кто-то и вовсе считает хождение по квартирам новой «формой психического терроризма».

В ходе дискуссии поступила рекомендация «не вестись на листовки по проверке газовиков и проверке водяных счётчиков, которые разбросаны в почтовые ящики». Потому что эти «ходоки делают упор на лоха».

«Игнор — главное оружие! Они этого не любят и бесятся, черти», — уверен Александр С., предлагая «в ответ разводить мошенников».

City-yaroslavl.ru Осмотр газового оборудования

В прокуратуре Чувашии призывают «не верить на слово» тем, кто стучится в дверь под видом коммунальных служб, и «проверять всё, что они говорят».

«Я бы рекомендовал в таких ситуациях смотреть документы, проверять квитанции. У всех дежурных служб есть телефоны — просто позвоните, уточните, выдавался ли наряд на работу в этом доме, действительно ли там проводится проверка исправности и замены оборудования. Если вам не подтвердят, то не стесняйтесь и звоните в полицию, вызывайте сотрудников правоохранительных органов. Сейчас время такое, что не надо на слово верить, надо перепроверять. Очень много фактов мошенничества, причём страдают именно люди пенсионного возраста, которые становятся жертвами недобросовестных людей. Внимательно относитесь к этим предложениям», — призывает прокурор Чувашии Андрей Фомин.