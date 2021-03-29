Коммунальные «ходоки» терроризируют Чувашию
После спада выявляемых случаев коронавируса в Чувашии активизировались хождения по квартирам неизвестных, которые представляются различными коммунальными службами и навязывают всевозможные услуги. И дело не всегда в завышенных ценах, которые требуют незнакомцы, а в качестве услуг и оборудования, которые получают жители. Федеральный резонанс вызвала история с 95-летним ветераном Великой Отечественной войны, у которого после замены газового оборудования выявлена утечка газа, что могло привести к трагическим последствиям. По данному факту по требованию прокуратуры возбуждено два уголовных дела, при этом на «коммунальных ходоков» стали жаловаться в разных муниципалитетах.
Вопиющий случай произошёл с 95-летним ветераном Великой Отечественной войны, к которому под предлогом проверки газового оборудования вошли мужчины, действующие от имени работников частной газовой службы и убедившие в необходимости замены крана и шланга. В ходе прокурорской проверки совместно с газовиками был выявлен факт утечки газа на месте установленного оборудования.
Надзорное ведомство настояло на возбуждении уголовных дел. В настоящее время по данным фактам расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), и ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство либо сбыт товаров и выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
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В прокуратуре отмечали, что за свою работу мужчины получили от ветерана «явно завышенную сумму». Фронтовику в настоящее время газовое оборудование заменено, деньги возвращены.
О неизвестных лицах, «работающих под видом сотрудников горгаза или сотрудников по проверке систем вентиляции», в соцсетях рассказывают в разных группах, отмечая, что последний месяц Чебоксары «лихорадит от действий мошенников». И жители, особенно пожилые, «наслушавшись ужастиков, отдают последние деньги на чистку вентиляции или замену внезапно сломавшегося газового крана».
Некоторые пользователи отмечают, что и к ним приходили, а вентиляцию должна проверять и при необходимости чистить бесплатно управляющая компания. В ответ посыпались предположения, что это мошенники.
Елена М. рассказывает, что и к ним приходил парень, «очень шустро тараторил заученную речь, но мама заподозрила что-то не то и сразу позвонила мне». Кто-то считает, что действия этих «носорогов» могут рассматриваться как способ совершения преступления», удивляясь, почему правоохранители «не копаются в документах» подобных фирм в части налоговых отчислений и прочей финансовой отчётности. Кто-то и вовсе считает хождение по квартирам новой «формой психического терроризма».
В ходе дискуссии поступила рекомендация «не вестись на листовки по проверке газовиков и проверке водяных счётчиков, которые разбросаны в почтовые ящики». Потому что эти «ходоки делают упор на лоха».
В прокуратуре Чувашии призывают «не верить на слово» тем, кто стучится в дверь под видом коммунальных служб, и «проверять всё, что они говорят».