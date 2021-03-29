



Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Как подчеркнул папа Римский Франциск, Церковь должна быть образцом финансовой прозрачности, передает Vatican News (Ватикан). Он напомнил о законодательных изменениях, которые в последнее время затронули систему Ватикана. Они станут более плодотворными, если их дополнят дальнейшие реформы в уголовно-исполнительной сфере, прежде всего в сфере борьбы с финансовыми преступлениями и их пресечения, а также упрощение и ускорение международного сотрудничества между следственными органами Ватикана и аналогичными институтами других государств, включая инициативы судебной полиции города-государства. В связи с этим, подчеркнул понтифик, крайне необходимо создавать — с помощью соответствующих норм и протоколов о взаимопонимании — новые и более эффективные формы сотрудничества, как того требуют органы надзора за финансовыми рынками, действующие на международном уровне.

Грядет раскол, предупреждает NationalCatholicRegister (Айрондэйл, США). Свой девятый год служения папа Франциск начал с очередной попытки обуздать мятежную Католическую церковь в Германии. В заявлении Конгрегации доктрины веры было сказано, что Церковь не имеет права благословлять однополые союзы. Кардинал Блез Купич, главный толкователь среди американских епископов пастырских приоритетов понтифика, сказал, что в этом нет «ничего нового». Тем не менее Конгрегация вызвала бурю в Германии, где сотни богословов и несколько епископов выразили свое несогласие с ней. Похоже, что «великая прогрессивная реформа» папы потерпела неудачу. Он провозгласил после избрания, что хочет создать «бедную Церковь для бедных», но на деле следовал программе, давно чаемой богатыми Церквами. Франциск обратился к трем ключевым вопросам, которые дороги богатым поместным Церквам в Европе, в первую очередь в Германии: причастие для второбрачных; контроль над литургическими текстами; усиление доктринальных полномочий национальных епископских конференций. Все они были выдвинуты под знаменем достижения «синодальности». Но эти три вопроса были окончательно решены еще папами Иоанном Павлом II и Бенедиктом XVI в Familiaris Consortio, Liturgium Authenticam и Apostolis Suos. Однако этим недовольно либеральное крыло немецких епископов. Они, очевидно, сочли уступчивые жесты Франциска слишком недостаточными после 35 лет борьбы с твердыми убеждениями Иоанна Павла и Бенедикта и решили надавить на нынешнего папу, чтобы получить максимальные уступки. Отсюда и «синодальный путь в Германии». Нет никакой тайны в том, куда он: изменение церковного учения о браке, разводе, гомосексуализме и контрацепции; изменение учения о священном сане; уменьшение власти епископов по руководству Церковью. Теперь близится катастрофа — раскол. Германский центр прогрессивного инакомыслия терпеливо ждал папу, возможно, с «края земли», считая, что сможет им манипулировать и запугивать. Но Франциск не дурак. Он знает, что поставлено на карту и что вся его программа и наследие понтификата висит на волоске. Вот почему он совершенно ясно дал понять, что немецкий «синодальный путь» неприемлем. Девятый год понтификата Франциска будет поглощен противостоянием этому.

Velvet Кельнский собор. Германия

America (Нью-Йорк, США) обсуждает с секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером, что при президенте США Джо Байдене будет с американо-ватиканскими отношениями. «Мы ожидаем укрепления многосторонних институтов, включая ООН, ВОЗ и ЮНЕСКО, к которым Соединенные Штаты были склонны поворачиваться спиной в последние четыре-пять лет», — отметил архиепископ. Он считает, что Вашингтон может стать лидером в борьбе с изменением климата. Галлахер выразил надежду, что США будут работать с Россией «над пересмотром ядерной архитектуры, чтобы сделать мир более безопасным». Святой престол надеется на улучшение отношений между Соединенными Штатами и Европой. Хотя Галлахер и не сказал этого прямо, Ватикан явно видит сильный американо-европейский союз в качестве необходимого баланса растущему Китаю, считает издание. Галлахер надеется, что администрация Байдена найдет способ вернуться в ядерное соглашение с Ираном. Святой престол продолжает призывать к прямым переговорам Израиля и Палестины. В 2020 году четыре арабские страны — Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Судан и Марокко — нормализовали отношения с Израилем. Архиепископ сказал, что эти дипломатические прорывы представляют «возможности израильской политике более активно учитывать интересы арабского мира. Мы также надеемся, что эти соглашения не сделают Палестину еще более изолированной от международного сообщества в целом и регионального в частности».

США при Байдене — это агрессивная внешняя политика и отсутствие идей для лидерства, пишет Polonia Christiana (Краков, Польша). Так или иначе, но президентство Байдена не будет временем для восстановления диалога США с другими странами. Напротив, отношения Вашингтона с Китаем и Россией ужесточились. Президент-демократ действует в духе воинствующего неоконсерватизма, то есть доктрины, предполагающей веру в моральное превосходство американцев и необходимость проведения агрессивной внешней политики. Но кроме размахивания саблей, это мало чем помогает улучшить самочувствие Соединенных Штатов. Своей радикальной моральной политикой и некритичной поддержкой законности абортов Байден ослабляет дух американцев. В свою очередь, раздутый фискализм и гигантские раздачи денег наносят ущерб экономике и ставят под сомнение эффективность американцев в конкуренции с Китаем. При Дональде Трампе — несмотря на все свои проблемы и слабости — Вашингтон хотя бы пытался воодушевить страны Запада, которые сопротивлялись китайским и российским посткоммунистам. Выбрав Джо Байдена, американцы в определенном смысле отказались от своих собственных принципов: веры в Библию, верховенство закона, традиционной семьи и уважения к частной собственности. Время покажет, оправится ли Америка после правления демократов или они забьют последний гвоздь в ее гроб.

Американские сенаторы просят Байдена признать Геноцид армян, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес и 37 сенаторов обратились к президенту с просьбой присоединиться к Конгрессу США в его официальном признании геноцида Османской империи против армянского народа. «Администрации обеих партий, — говорится в письме, — молчат об истине Геноцида армян. Мы призываем вас официально признать, что Геноцид армян был геноцидом». В сентябре 2019 года Байден, в то время кандидат на президентских праймериз Демократической партии, призвал Соединенные Штаты назвать «раз и навсегда» геноцидом «Великое зло» массовых убийств, совершенных в 1915 году против армянского населения на Анатолийском полуострове.

Голодные дети. Геноцид Армян

Париж предупреждает Анкару, рассказывает La Croix (Париж, Франция). Президент Франции Эммануэль Макрон публично говорит о «вмешательстве» Турции в проведение следующих выборов. Анкара сразу же осудила «недопустимые заявления, противоречащие духу дружбы и союзничества». «Турцию не заботит внутренняя политика Франции, кроме процветания и счастья почти 800 турок, живущих в этой стране», — заявил турецкий МИД. Елисейский дворец перечислил несколько способов участия Анкары в делах Франции. Обучение языку и культуре страны происхождения, когда учителя, например, отрицают Геноцид армян. Помимо проповеди Корана, имамы, прикомандированные из Турции, иногда призывают верующих поддержать страну происхождения. Наблюдаются попытки занятий политической деятельностью, как в случае с крошечной Партией равенства и справедливости (PÉJ), базирующейся в Эльзасе, которая считается французской витриной турецкой правящей Партии справедливости и развития. Наконец, социальные сети и СМИ, очевидно, являются одним из наиболее очевидных объектов иностранного вмешательства. После роспуска турецкой ультранационалистической группы «Серые волки» Елисейский дворец также ужесточил тон в отношении двух турецких организаций — Координационного комитета турецких мусульман во Франции и Исламского сообщества Милли Гёрюша, которые отказались подписать Хартию принципов ислама во Франции.

AsiaNews (Рим, Италия) публикует статью китайского диссидента Вэй Цзиншэна, который в настоящее время проживает в США. Он указывает, что все больше политиков и организаций призывают бойкотировать Зимние Олимпийские игры в Китае, запланированные на 2022 год. Хотя есть те, кто выступают против этого призыва, напоминая, что глобальная кампания по бойкоту Олимпиады-2008 в Пекине не изменила ситуацию с правами человека в Китае. Помимо того, они считают, что нельзя лишать спортсменов медалей. По мнению Вэй Цзиншэна, всё это является софистикой, поскольку одновременно с Олимпийскими играми в Китае можно было бы провести альтернативные соревнования в США и Европе.

Китай занес в «черный список» компании, которые прекратили поставки из Синьцзяна, сообщает CatholicNewsAgency (Инглвуд, США). В ответ комиссар Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Нури Тюркель заявил изданию, что компании «несут моральную и юридическую обязанность обеспечить, чтобы их цепочки поставок из Китая не были запятнаны принудительным трудом уйгуров. В противном случае они рискуют стать соучастниками одного из самых страшных злодеяний, совершенных в XXI веке. USCIRF высоко оценивает те американские компании, которые уделяют внимание принудительному труду и другим проблемам прав человека в Синьцзяне».

Воскресный базар в Хотане. Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР

Церковь Святых Петра и Павла в Великом Новгороде недавно была возвращена католикам, передает KATHPRESS (Вена, Австрия). Просьба об этом была направлена российским властям 25 лет назад, и теперь она удовлетворена. Несколько дней назад викарный епископ Николай Дубинин совершил первую службу в католическом храме. По его словам, он разделил радость возвращения храма с местной католической общиной.

Епископ Николай Дубинин встретился с первым вице-губернатором Псковской области Верой Емельяновой, информирует Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). На встрече также присутствовали настоятель католического прихода Пресвятой Троицы в Пскове отец Кшиштоф Каролевски и и. о. руководителя территориального органа — представителя МИД России в регионе Александр Иванов. Отец Кшиштоф рассказал, что псковский католический приход совместно с муниципальным учреждением «Социальная гостиница» ведет благотворительную деятельность по оказанию лицам без определенного места жительства юридической помощи и содействию в восстановлении документов. При храме на постоянной основе действует пункт питания, где ежедневно предоставляются горячие обеды. Емельянова поблагодарила псковский католический приход за работу, направленную на укрепление традиционных духовных ценностей среди жителей региона. Вице-губернатор также отметила, что представители Католической церкви принимают активное участие в работе институтов гражданского общества, в том числе совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при администрации Псковской области.

Цитата из видео на YouTube Епископ Николай Дубинин

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».