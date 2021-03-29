Чувашию атакуют мошенники

В Чувашии одной из главных проблем в криминальной статистике остаются мошенничества, в том числе бесконтактные, число которых в прошлом году выросло более чем наполовину. Доля данных видов преступлений в республике выше, чем в среднем по Поволжью и России, что может говорить о доверчивости жителей. Даже глава Чувашии Олег Николаев был вынужден поднять данный вопрос, отметив, что и ему регулярно звонят мошенники.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенники

При этом установить аферистов довольно сложно, о чём говорит уровень раскрываемости: в Чувашии в прошлом году он составил 16,6%, что является одним из лучших показателей в стране. Правоохранители перестраивают работу для предотвращения и выявления мошенничеств, призывая жителей «бросать трубку», а лучше вовсе не принимать звонки от неизвестных абонентов, потому что с каждым годом аферисты становятся изощрённее, и порой против одного человека «работает целый кол-центр». На этом фоне в Чебоксарах остаются актуальными мошенничества под видом представления коммунальных услуг.

Всплеск преступлений

По данным МВД по Чувашии, в 2020 году число зарегистрированных преступлений возросло на 5% — с 12 430 до 13 048. Из них зафиксировано 3877 фактов хищений денежных средств, совершенных с использованием банковских карт, средств мобильной связи и интернета. В том числе 43,3% (или 1679 фактов) приходится на долю краж, 55,7% (2159) — на долю мошенничеств.

Cap.ru Данные МВД по Чувашии

Cap.ru Доля бесконтактных хищений в Чувашии, ПФО и России. Данные МВД по Чувашии

Доля хищений в общей криминальной статистике составила 29,7% (3877 из 13 048), от общего числа хищений чужого имущества — 55,7% (3877 из 6966).

«В структуре преступлений более половины приходится на преступления против собственности. Каждое третье противоправное деяние совершено с использованием информационно-коммуникационных технологий», — заявил на сессии Госсовета глава МВД по Чувашии Виктор Шметков.

В прокуратуре Чувашии констатируют, что количество хищений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возросло за год на 53,1% (с 2533 до 3877).

Раскрываемость невысокая, но…

Прокурор Чувашии Андрей Фомин отмечает, что бесконтактные мошенничества «очень тяжело раскрываются».

«Потому что схемы тщательно готовятся: как правило, используются разовые сим-карты и банковские счета, а банковские карты регистрируют на подставных лиц. Но тем не менее определённые результаты у нас есть», — отметил глава регионального надзорного ведомства.

ИА REGNUM Прокурор Чувашии Андрей Фомин

По данным полиции, всего в прошлом году в Чувашии остались нераскрытыми 4949 преступлений. В их структуре преобладают имущественные составы, в основном кражи, доля которых в числе неочевидных преступлений составляет 43,4%. Что касается хищений, то окончены расследованием уголовные дела по 604 преступлениям (+45,2%, за 2019 год — 416), раскрываемость составила 16,6%. Число установленных мошенников выросло на 23,6% — с 352 до 435.

«Чувашия вошла в десятку регионов, где отмечена самая лучшая раскрываемость этого вида преступлений», — отметил министр внутренних дел по Чувашии.

Cap.ru Доля бесконтактных хищений в Чувашии, ПФО и России. Данные МВД по Чувашии

Чувашию атакуют мошенники

В Чувашии доля бесконтактных хищений в структуре преступлений составляет 29,7%, что выше, чем в среднем в Приволжском федеральном округе (21,3%) и России (20,2%).

Правоохранители констатируют, что злоумышленники находятся, как правило, за пределами Чувашии — в частности, в настоящее время расследуются три уголовных дела в отношении межрегиональных организованных преступных групп. В частности, в состав одной из них входили жители Узбекистана и Украины, в состав другой — жители Московской области и Удмуртии.

«На днях один гражданин потерял 6 млн рублей. Причём пострадавший до последнего не верит, что его, грубо говоря, кинули, извините за такой сленг. Начинаем выяснять, как так получилось, и выяснилось, что к нему звонят и говорят, что на его счёт упала какая-то денежная сумма, надо перевести. Он идёт и отдаёт все свои сбережения. Затем берёт один кредит, второй, третий и всё пересылает, повёлся, думая, что деньги крутятся где-то и скоро вернут. И даже не понимает, что его затягивают в эту игру. В итоге люди теряют большие денежные средства. Большие!» — говорит глава МВД по Чувашии Виктор Шметков.

Cap.ru О нераскрытых преступлениях. Данные МВД по Чувашии

По его словам, с декабря 2020 года в полиции организовано проведение еженедельных (по четвергам) общереспубликанских дней оперативно-профилактических мероприятий по профилактике бесконтактных хищений:

«Мы вынуждены пойти на такую профилактическую форму: весь руководящий состав идёт в различные организации, учреждения на встречи с коллективами. Чтобы проводить профилактическую беседу».

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Данную проблему ранее поднял и глава Чувашии Олег Николаев, сообщив, что ему еженедельно звонят мошенники, представляясь «службой безопасности банка» и пытаясь выманить данные банковской карты под угрозой списания средств. По его словам, он просто кладёт трубку, «так как времени на такие разговоры жалко», подчеркнув, что у аферистов «нет ни совести, ни сострадания».

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Как обойти ловушки мошенников

Руководитель республики Олег Николаев, который ранее возглавлял одно из банковских отделений, напоминает, что настоящие банковские сотрудники не просят продиктовать реквизиты карты, не предлагают перевести деньги на «безопасный счёт» и не потребуют оплатить «пошлину или налоги» за компенсацию. Он призвал не слушать таких незнакомцев и не ввязываться в дискуссии.

«Не берите телефоны, когда вам звонят с неизвестных номеров. И не разговаривайте с теми, кого не знаете», — призывает министр внутренних дел по Чувашии Виктор Шметков.

«Надо более внимательно относиться к тем предложениям, которые поступают. Ни один банк, ни одна сотовая компания не работают по телефону. Не обсуждайте и не решайте никакие проблемы по телефону ни с банком, ни с сотовыми компаниями. Поэтому если к вам поступил звонок с незнакомого номера, лучше просто не брать трубку, потому что люди работают подготовленные, они начинают делать звонки с одного номера на другой и создают у вас впечатление, что там работает целый кол-центр — а иногда это, к сожалению, так и бывает, есть такие факты. И их цель — выведать данные ваших банковских карт. Хочу предостеречь: никогда не называйте своих номеров и пин-кодов, которые просят, это убережёт вас от мошенников», — призывает прокурор Чувашии Андрей Фомин.

Глава надзорного ведомства также обратил внимание на другую форму мошенничества, которая стала встречаться всё чаще.

«Стало появляться много сайтов, внешне очень похожих на сайты банков, на которых человек делает транзакции, проводит, а потом его данные используются и происходит списание средств с банковских счетов. Это не новая форма мошенничества, просто принимает более изощрённые формы, этим занимаются технически более подготовленные люди».