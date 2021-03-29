Совместное исследование происхождения COVID-19, проведенное ВОЗ и Китаем, показало, что вероятным сценарием начала пандемии коронавируса стала передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, тогда как утечка из лаборатории, по мнению экспертов, считается «крайне маловероятной». Об этом говорится в проекте доклада организации, который оказался в распоряжении американского агентства Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По словам обозревателя агентства Кена Морицугу, ВОЗ и китайские ученые пришли к вполне ожидаемым результатам, тогда как многие вопросы так и остались без ответа. Более того, эксперты призвали к дальнейшей работе по всем направлениям, кроме той, которая касается возможной утечки опасного патогена из лаборатории.

К тому же публикация доклада неоднократно переносилась, из-за чего китайскую сторону стали подозревать в попытках изменить выводы экспертов таким образом, чтобы снять вину с КНР за появление патогена. Как отметил один из чиновников ВОЗ, он ожидает публикации доклада «в течение следующих нескольких дней».

China News Service Измерение температуры посетителей железнодорожной станции в Ухане во время вспышки коронавирусной инфекции COVID-19

Морицугу подчеркнул, что 29 марта в распоряжении Associated Press, скорее всего, попала практически финальная версия. Ее агентству передал в Женеве дипломат, пожелавший остаться неназванным, одной из стран — членов ВОЗ. Пока непонятно, могут ли быть в документ еще внесены изменения.

Исследователи указывают на четыре возможных сценария начала пандемии, располагая их в порядке вероятности. Так, наиболее вероятным они посчитали передачу патогена через животное-посредник. Чуть менее вероятным они назвали передачу вируса непосредственно от летучей мыши человеку, тогда как распространение коронавируса через «холодовую цепь» возможно, но маловероятно.

Ближайший родственник вируса, вызывающего COVID-19, был обнаружен у летучих мышей, которые, как известно, переносят коронавирусы. Однако в отчете говорится, что «эволюционное расстояние между этими вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий. Это означает, что должно быть недостающее звено». В документе также указывалось, что очень похожие вирусы были обнаружены у ящеров. Кроме того, также отмечалось, что норки и кошки восприимчивы к вирусу COVID. Иными словами, эти животные могут быть носителями.

IAEA Imagebank Борьба с Коронавирусов. Лаборатория в Австрии

Отчет основан в основном на посещении группой международных экспертов ВОЗ Уханя, китайского города, где впервые был обнаружен COVID-19, с середины января до середины февраля.

Питер Бен Эмбарек, эксперт ВОЗ, возглавлявший миссию в Ухане, заявил 26 марта, что отчет был окончательно доработан, проверяется и переводится.

«Я ожидаю, что в ближайшие несколько дней весь этот процесс будет завершен, и мы сможем опубликовать его», — подчеркнул он.