АО «Концерн Росэнергоатом» из дивизиона госкорпорации «Росатом», которое выступает эксплуатирующей организацией всех российских атомных электростанций (АЭС), планирует закупить крупную партию мобильных автоматизированных рабочих мест. В рамках аукциона с начальной ценой более 120 млн рублей планируется приобрести почти 1,2 тыс. бизнес-планшетов и смартфонов, в которых установлена операционная система Android или её эквивалент. ОС Android разработана консорциумом при организующей роли Google (США), а планшеты, которые указаны в закупке, в одном из тендеров и вовсе фигурировали, как продукция китайского производства. ИА REGNUM выяснило детали закупки, которая проходит на фоне объявления новой волны санкций в отношении России со стороны США.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная электростанция

О госзаказчике

АО «Концерн Росэнергоатом» из дивизиона Росатома, помимо того, что является эксплуатирующей организацией всех российских АЭС, через свой дочерний актив (АО «АтомЭнергоСбыт») выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии в Курской, Мурманской, Смоленской и Тверской областях. На его «балансе» свыше 50 тыс. юрлиц, более 2 млн домохозяйств.

Rosenergoatom.ru Концерн «Росэнергоатом»

Акционерами АО являются АО «Атомэнергопром» с долей 85,99% и госкорпорация «Росатом» — 14%. Владелец акций АО «Атомэнергопром» также Росатом.

По открытым данным, АО «Концерн Росэнергоатом» в разные годы было поставщиком в 930 госконтрактах на общую сумму более 61 млрд рублей и заказчиком в свыше 41 тыс. госконтрактов на общую сумму 1,7 трлн рублей.

О закупке

Закупка была объявлена 23 марта 2021 года и проходит в рамках единого стандарта госкорпорации «Росатом». Итоги тендера подведут 14 мая 2021 года. Начальная (максимальная) цена договора — 120 776 047,08 рубля. На эту сумму планируется закупить 595 смартфонов MIG S6 (или его аналогов) и 601 бизнес-планшет MIG T8 (или аналог), а также аксессуары к ним.

Em-group.ru Росатом

В документации уточняется, что «оборудование предназначено для решения задач управления мобильными обходами оборудования и систем АЭС, выполняемых оперативным, инженерно-техническим персоналом». Планшеты и смартфоны будут переданы на АЭС в различные регионы России.

В списке требований к оборудованию есть такие: процессор — модель Qualcomm SDM 450 или эквивалент, Bluetooth 4.1 с поддержкой BLE, операционная система Android 9.0 и выше или эквивалент, поддержка навигационных систем — GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo.

По открытым данным, Qualcomm Incorporated (разработчик упомянутого выше процессора) создана в 1985 году и базируется в США. Председатель совета директоров корпорации — Стив Молленкопф (Steven M. Mollenkopf). Технология BLE (Bluetooth Low Energy), упомянутая в закупке, создана сообществом Bluetooth SIG. Из данных на сайте последней известно, что в сообщество входит более 36 тыс. компаний. По открытым данным, штаб-квартира корпорации находится в Киркланде, штат Вашингтон (США).

Qualcomm.com Стивен Молленкопф

Что касается операционной системы, то Android хоть и разработана консорциумом Open Handset Alliance, состоящим из крупных технологических компаний, но организующая роль при этом отдана Google. В свою очередь, Google — это американская транснациональная корпорация, которая в октября 2015 года была реорганизована в международный конгломерат Alphabet Inc.

Основателями Google являются Ларри Пейдж (Larry Page), а также Сергей Брин, который родился в Москве в семье научных работников, но с 1979 года семья переехала в США. Различные издания называют Пейджа и Брина одними из самых влиятельных бизнесменов в США. Оба входят в рейтинг Forbes.

(сс) Joi Ito Сергей Брин и Ларри Пейдж

О разработчике

Что касается непосредственно бизнес-планшетов и смартфонов MIG S6 и MIG T8. В 2020 году было объявлено, что российская компания Mobile Inform Group начала продавать смартфон MIG S6, который предназначен для работы в сложных условиях. На сайте этой компании указано её юрлицо — ООО «Адванст мобилити солюшинз», которое учреждено в Санкт-Петербурге в октябре 2013 года. Владельцы — директор ООО Константин Манцветов (66% доли) и АО «Аэронавигационные и информационные системы» (АИС).

По открытым данным, АИС создано частными инвесторами совместно с госкорпорацией «Ростех». На сегодня на сайте Ростеха «АИС» числится как дочерняя структура.

На сайте Mobile Inform Group в списке разработок также есть и MIG T8.

M-infogroup.ru MIG T8

Любопытный факт: на сайте Mobile Inform Group указано, что в планшете T8 операционная система — Android 9.0, но опционально — Astra Linux Новороссийск, «Аврора», и к последней указан срок — второй квартал 2021 года. Там же есть ремарка — «в процессе адаптации две российские защищенные операционные системы: Astra Linux и Аврора». Для смартфона указана ОС — Android 9.0, Android 10.0 и «опционально: Astra Linux Новороссийск (II квартал 2021 г), Аврора (III квартал 2021 года)». Значит ли это, что информационная безопасность последних пока не обкатана?

По открытым данным, ООО «Адванст мобилити солюшинз» уже выступало поставщиком в свыше 20 госконтрактах на общую сумму более 67 млн рублей. Например, в феврале 2021 года был подписан договор с ГКУ Ленинградской области «Электронное правительство» на сумму 8,9 млн — на поставку программно-аппаратного комплекса.

Примечательно: в 2019 году данное ООО продало одной из нижегородских больниц 132 планшета MIG T8, страной происхождения которых при этом был указан Китай.

Так чьи же разработки в итоге планируют использовать на российских АЭС: Китая, России или США? И как это скажется на безопасности стратегических объектов?