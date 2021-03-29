Заявление депутата Госдумы России Михаила Шеремета («Единая Россия»), в котором он призвал следственные органы возбудить уголовное дело и объявить в розыск вице-премьера Украины Алексея Резникова за угрозы выселить граждан России из Крыма, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 29 марта в социальной сети Facebook.

Y27 Алексей Резников

«А евреев тоже хочет выдворить? А они ему потом в синагоге темную не устроят?» — задаётся вопросом Николай К.

Многие пользователи считают, что обращать внимание на столь ничтожного политика не стоит. Граждане уверены, что Крым вернулся в состав России и его жителям глубоко наплевать на мнение украинских вице-премьеров.

«Вообще-то, пусть что хотят, то и делают, пишут, мечтают. Крым вернулся туда, где и должен был быть со времён Екатерины Великой», — написал Aleksander M.

Некоторые комментаторы уверены, что объявление в розыск Резника звучит смешно. Граждане уверены, что повышенное внимание к данной фигуре делает ему лишь бесплатную рекламу.

«Нет, «в розыск» — это смешно. Ну, сидит он там, в своей Нэньке, гавкает что-то, пускай. Но зачем на этом убожестве концентрировать столько внимания?» — задаётся вопросом Галина Г.

Часть людей выразила уверенность, что мечты Резника о выселении граждан России с территории Крыма являются результатом беспомощности украинских политиков перед фактом возвращения полуострова в состав Российской Федерации.

«Тихушный подстрекатель. Как уйдут на задний план, так прорывает их. Не могут смириться со своей ненужностью», — считает Наталия К.

Отдельные пользователи считают, что властям России пора жёстко взяться за всю украинскую политическую элиту и не дать ей даже возможности вырваться за пределы своей страны.

«Почему его одного? Всем украинским чиновникам необходимо перекрыть кислород. Пусть живут и отдыхают в той стране, которую они угробили», — поделился своим мнением Ирина Д.

Нашлись и те, кто напомнил Резнику о том, что если он действительно хочет выселять граждан России с территории российского Крыма, то ему бы следовало повоевать в 2014, но он, очевидно, на этот шаг пойти не решился.

«Почему «вукраинцы» не воевали за Крым в 2014 году? Всё просто! Они понимали, что это чужое и такое отношение к Крыму у них было все 30 лет. Квартирантов выселил хозяин по закону», — написал Влад Р.

Напомним, 28 марта депутат Госдумы России Михаил Шеремет («Единая Россия») призвал следственные органы возбудить уголовное дело и объявить в розыск вице-премьера Украины Алексея Резникова за угрозы выселить граждан России из Крыма.