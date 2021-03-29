9 марта в режиме видеоконференции глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель КНКА г-н Чжан Кэцзянь подписали Меморандум о взаимопонимании между правительством Китайской Народной Республики и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).

Gregory H. Revera Луна

МНЛС создаётся как «комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и/или на орбите Луны, предназначенный для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне».

То есть Россия и Китай создают на Луне совместную площадку, на которую могут быть пущены все страны, желающие проводить соответствующие космические исследования. Объединяются космические технологии России и Китая и фиксируется лидерство двух держав в деле освоения Луны. Больше того, создаются условия для контроля Россией и Китаем космических программ других стран, как минимум, в области понимания их интересов и возможностей.

NASA Поверхность Луны

Россия с советских времён остаётся одним из лидеров космической гонки сверхдержав, хотя после распада СССР некоторые позиции были утрачены. Российский опыт для Китая очень ценный. Хотя с 2000 года Китай вырвался в ряды лидеров, увеличив к 2016 году финансирование НИОКР по космосу в десять раз. Результаты не заставили себя ждать.

Так, китайский космический аппарат «Чанъэ-4» не только произвёл реальную высадку на Луне, но и смог сделать это на обратной стороне Луны, то есть в слепой зоне для земных наблюдателей и операторов систем управления. Там уже нельзя связаться с аппаратом по рации или увидеть его с помощью телескопа. Прилунение, работа и взлёт станции для возврата на Землю осуществляются с помощью ретрансляторов, получающих сигналы от специально расположенного спутника.

То, что это весьма серьёзная технология, говорит отсутствие подобных космических операций у США, Израиля и Индии, держав с крупным финансированием науки вообще и космической науки в частности. Высадка именно китайского аппарата на обратной стороне Луны — это сигнал о китайском могуществе, силе его общественного строя, государства и его науки. Это знак возможностей применения космических технологий в мирной и военной областях. На Западе сигнал уловили и, судя по комментариям СМИ, правильно поняли.

Фундаментальная наука в Китае совершает много знаковых прорывов в областях, требующих гигантского финансирования. Генная инженерия и биотехнологии, освоение космоса с выходом человека в околоземное пространство, мощнейший научно-исследовательский флот, мощнейший радиотелескоп в провинции Гуйчжоу на юге Китая, мощнейший суперкомпьютер, глубоководные подлёдные исследования в Антарктиде. В области биотехнологий и коммуникаций Китай обогнал США, и уходит в отрыв всё сильнее.

doi.org Космический аппарат Чанъэ-4

Тем не менее в китайской науке есть серьёзные проблемы, связанные со спецификой китайской культуры и традиции. Китай тысячелетиями развивал способность к копированию и подражанию, что выразилось в феномене так называемых китайских боевых искусств. Европейская наука идёт по пути конкуренции научных школ, критики и эксперимента. Азиатская культура стремится не к победе, а к гармонии, уходу от столкновения, глубокой эмпатии и управлению через взаимодействие.

Именно в азиатской культурной среде родился афоризм «постижение истины путём молчаливого созерцания». Азиатские ученики, приходя в свои традиционные школы боевых искусств, копируют то, что видят у старших учеников. Объяснения они получают намного позднее, если вообще заслужат каких-то пояснений.

Надо сказать, что боевые искусства для стран Дальнего Востока — это не забава и не хобби, а главный канал ввода в национальную идентичность. Это парадигмальная матрица культурного кода. Оттуда вытекают прочие проявления азиатского духа — все эти каллиграфии, философии и церемонии. Боевые искусства и их эстетическая среда есть единое целое, они неразрывно связаны, их каноны прививаются нации, в которой собственно боевыми искусствами, как и повсюду, занимается меньшинство населения.

Abdallah Kroosh Китайское ушу

Азиаты (японцы, корейцы, китайцы) — великие копировщики и улучшатели чужих изобретений. Здесь им просто нет равных, это сильная сторона их цивилизации. Классическая их проблема — создать социальную среду, способную к инновационным разработкам с нуля. Это их слабое место. При всех маркерах научного могущества, Китай пока не стал великой научной державой, создающей новые отрасли знания.

В области науки Китай стремится подражать США — создать крупнейший мировой финансовый центр и скупать инновации. Отстать в инновационной гонке Китай не может себе позволить, а собственную научную базу нужно создавать ещё несколько десятилетий. Этого времени у Китая нет. Однако от развития своей фундаментальной научной традиции Китай не отказывается.

Ни китайская, ни американская системы образования не создают базы для собственного научного развития, они скупают мозги по всему миру. Хотя США создают и собственные инновации, но львиная их доля — это приезжие исследователи. Китай копирует чужие выигрышные решения и доводит их до полного совершенства.

Ещё одной проблемой китайской научной традиции является относительно более слабая по сравнению с европейцами способность к абстрактному мышлению, что сказывается на способности к изобретениям. Этот навык тесно связан с языком и письменностью. Язык иероглифов очень ассоциативен, но приучение к абстрактному мышлению требует огромных усилий, почти перекодировки ученика. Как подчёркивает китаевед Н. Вавилов, победителей олимпиад по математике у России и Китая половина на половину, хотя отбор у Китая строже и демографическая база для отбора намного шире.

При этом есть серьёзные проблемы развития китайской науки, которые не решить вливаниями денег. Это клановый характер китайских элит — как политических, так и научных, и связанная с этим их определённая инертность мышления. Там часто не склонны принимать чужие идеи, если по теме работают свои кланы и имеют определённые заделы. Тем более, что каждый научный клан ориентирован на клан политический, то есть имеет место политизация любого аспекта научной жизни.

В Китае избыточны людские ресурсы, и потому важнейшая задача — обеспечить их занятость. Уровень технологий вторичен. За Западе же толчок технологиям и науке был задан именно недостатком рабочих рук по сравнению с потребностями экономики, и это взывало необходимость развития машинного труда.

У России со времён СССР высок объём нереализованных изобретений и открытий как в фундаментальной, так и в прикладной науке. Китай очень интересуют российские исследования в материаловедении — это напрямую относится к космосу. Китайские авиационные двигатели очень похожи на российские, так как скопированы с них, только работают с гораздо меньшим ресурсом моточасов, при этом уступая и в надёжности.

Если вспомнить ещё и о факторе вражды Китая с США, которая распространяется в первую очередь не на торговлю и финансы, а на гонку вооружений в космосе, то решение предложить России совместное создание космической базы на Луне полностью укладывается в спектр стратегических интересов Китая.

Россия становится полноценным союзником Китая — в области военной, научной и торгово-инвестиционной. Вплоть до вхождения Китая в состав ОДКБ — с учётом угрозы США спровоцировать Китай на военные действия в отношении Тайваня. В эти ситуации для Китая важнейшим фактором будет нейтральная позиция России, что позволит Китаю не опасаться за тыл. Для России с учётом предстоящей схватки с США такой союз тоже крайне выгоден.

Учитывая всё вышесказанное, можно понять, почему Китай стал так активен в отношении союза с Россией. После краха попыток купить «Мотор Сич» на Украине связи с российским ВПК для Китая имеют важнейшее значение. Как для России важна позиция Китая по Крыму, так для Китая важна позиция России по Тайваню.

Если Запад максимально заблокирует каналы поступления знаний и технологий в Китай, военно-техническое сотрудничество с Россией станет главным ресурсом защиты китайского суверенитета. Есть вещи, которые не купить за деньги, и российские ноу-хау и российское партнёрство способны не допустить победы США над Китаем. А ради этого можно вместе и на Луну полететь. Пусть в США догоняют.