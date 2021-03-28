Инцидент в Омске, где водитель маршрутного такси протащил 20 метров по проезжей части застрявшую в дверях 11-летнюю девочку, вызвал сильный отклик среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 28 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Шалин Маршрутные такси

»Было со мной то же самое в детстве. Рюкзак зажало внутри, а я снаружи. Метров 200 бежал, пока водитель не остановился. Ничего, живой остался», — поделился историей Олег К.

Многие пользователи пришли в ярость от действий водителя маршрутки. Граждане считают, что его необходимо жёстко наказать, ведь по его вине пострадала маленькая девочка.

«Этого скота надо жёстко наказать! Может быть, на дорогах России тогда идиотов будет меньше, а ведь там где каждый второй такой», — поделился своим мнением Геннадий Б.

Некоторые комментаторы искренне удивились, что водитель не заметил того, как тащит за своим транспортом ребёнка. Граждане уверены, что если бы он ответственно подошёл к своим обязанностям, то трагедии бы не случилось.

«И куда смотрят водители? Были уже подобные случаи. Не понимаю, чтоли зеркало повернуто так, что дверей входных не видно. Слепые. Отбирать права у таких надо. Пусть пешком ходят оставшуюся жизнь», — считает Дмитрий Л.

Ряд людей выразил уверенность, что раз ребёнок остался жив, то и переживать по поводу случившегося не имеет смысла. Эти граждане уверены, что случай является рядовым, и такое случается достаточно часто.

«Несчастный случай — не стоило об этом и писать. Водила, бедный, небось, перепугался до смерти», — предположил Дмитрий Б.

Отдельные граждане призвали родителей девочки не сидеть сложа руки, а добиться от ответственных органов, чтобы те провели надлежащее расследование, выяснили все обстоятельства и, при необходимости, наказали невнимательного водителя.

«Нужно обратиться в травмпункт, получить медпомощь, зафиксировать повреждения и подать заявление в полицию. Пусть профессионалы разыскивают непрофессионала», — пишет Илья М.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что искать водителя не стоит, ведь, скорее всего, он простой гастарбайтер, которых зачастую можно встретить в стане водителей маршруток. Люди считают, что система муниципального транспорта устроена таким образом, что к работе допускаются низкоквалифицированные водители, а значит, подобных случаев просто не миновать.

«А чего его искать? Обыкновенный гастарбайтер, наверное. Таких много», — написал Саша Т.

Напомним, 28 марта в пресс-службе УМВД по Омской области сообщили журналистам, что полиция в Омске разыскивает водителя, который протащил за маршруткой школьницу, застрявшую в дверях.