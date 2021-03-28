Можно ли разжечь костер в тумане? Почему при отрицательной температуре не замерзают облака? Водяной туман, облака — это вода в «метастабильном состоянии», которую можно получать искусственным путем и решать с ее помощью различные задачи.

Владимир Станулевич ИА REGNUM КАМАЗ архангельской службы спасения с установкой, вырабатывающей «облака» — «метастабильную воду»

Например, тушение пожаров в открытых и замкнутых пространствах. Удаление из воздуха и помещений химически опасных и радиоактивных веществ. Очистка поверхности от опасных загрязнений. Разрушение глыб льда. Аварийное тепло-, электро‑ и водоснабжение поселений и промышленных объектов. Все эти задачи решает уникальная машина, закупленная за 36 миллионов рублей агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области. И она того стоит!

Владимир Станулевич ИА REGNUM А вот и сама установка

Как делать туман и облака?

Водяное облако получают под давлением 40−100 атм., подавая воду в специальный теплообменник, где она нагревается до 180−300 ºС и подается к распылителю. За 10−4-10−9 секунды происходит взрывное вскипание, образуя облако или туман из капель размером 0,01−10 мкм. На выходе температура струи снижается до 60 °C, что неопасно для людей. Часть воды становится паром, другая превращается в капли диаметром менее 10 мкм, «водяной туман», подающийся по гибким трубам на высоту до 400 метров или на расстояние до 1 км от установки.

Струи «метастабильной воды» эффективно тушат электроизоляцию, резинотехнические изделия, бензины, спирты, ацетон, древесину с расходом в 20−30 раз меньше, чем при тушении традиционными струями — за счет высокой проникающей способности и малости капли.

Облако тушит пожары в замкнутых объемах, за счет «водяного тумана», который вытесняет воздух и уменьшает содержание кислорода в зоне горения.

Машина, в случае аварии на ТЭЦ или котельной, может поддерживать электро‑ и теплоснабжение восьмиподъездной девятиэтажки или поселка с домами такой же площади. Специальными переходниками она способна нагревать воду в шлангах других пожарных машин — чтобы не замерзали на морозе. Благодаря фильтрам установка может брать воду из реки.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Центр гражданской защиты Архангельской области

Как потушить горящую годами свалку?

Острые штыри, полые внутри, могут доставлять «облако» по пробуренным скважинам на глубину в десятки метров. В комплекте имеются насадки длиной 6 метров, но изготовить дополнительные не проблема. С помощью таких штырей машина с установкой потушила горящую уже много лет северодвинскую городскую свалку.

Глава Северодвинска Игорь Скубенко высоко оценил эффективность температурно-активированной воды.

Он напомнил, что в октябре 2019 года для тушения возгорания на северодвинском полигоне твёрдых коммунальных отходов использовалась температурно-активированная вода (ТАВ). Была привлечена установка Волгодонского учебного центра Федеральной противопожарной службы.

Игорь Скубенко Тогда специалистам удалось купировать процесс тления, и с тех пор наш полигон находится в безопасном состоянии. С октября 2019 года каких-либо серьёзных инцидентов на этом объекте не было. Уверен, что «управляемые облака», как образно называют эту технологию сами специалисты, должны быть взяты на вооружение нашей противопожарной службой. Они показали свою эффективность.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Пистолетом с насадками, прикрепленным к машине, тушат пожары, режут лед и делают еще много хороших дел

Почему широкого распространения «облака» не получили?

Из статьи Роенко В. В., Кармес А. П. «ТЕХНОЛОГИЯ ТЕМПЕРАТУРНО-АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ: ФИЗИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»: «Впервые использование горячей воды… для тушения пожаров горящей нефти предложил в 1893 г. И. А. Вермишев. В 1900 г. И. А. Вермишев вместе с Д. И. Менделеевым провели успешные опыты по тушению нефти кипящей водой. Новый всплеск интереса… возникает в 1970—1990 гг. Катализатором этого интереса стали разработки, выполненные в гарнизоне пожарной охраны города Грозного.

В 1977—1989 гг. в гарнизонах пожарной охраны Чечено-Ингушской АССР, УПО УВД Горьковского облисполкома и УПО ГУВД Мособлисполкома разрабатывались пожарные автомобили АППВ-1−1000… все эти автомобили имели ёмкость, в которой хранилась перегретая вода… воду… приходилось постоянно подогревать…

В 1992 году была создана автономная водогрейная установка АВУ-1… В 1992 г. АВУ-1 была продемонстрирована руководству пожарной охраны… в 1997 г. изготовлен… экспериментальный автомобиль «ПиРо» … Успешное применение АПМ при тушении пожаров и ликвидации ЧС позволили представить инновационную разработку Академии В. В. Путину в 2010 году… В 2007—2008 годах по заказу МЧС изготовлено 15 АПМ».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Отсюда, на обесточенный в результате аварии дом размером с 8-подъездную 9-этажку, подают электричество

«Я занимаюсь этой установкой уже 30 лет. Патентодержателями является группа моих товарищей. На сегодняшний день изготовлено несколько десятков подобных установок. В 2010 году, когда мы показывали установку В.В.Путину, мы доложили, что стране требуется не менее 500. Но техника дорогая, большой проблемой является подготовка экипажей. Был создан учебный центр для подготовки специалистов, написан учебник, но С.К. Шойгу ушел в Минобороны РФ, и новое руководство МЧС выбрало другую технику… Четыре установки недавно закупил Казахстан, одну — Китай. Скопируют ли китайцы нашу разработку? Не думаю, надо еще, как в фильме «Кин-Дза-Дза», «знать, куда гравицапу вставить».

Владимир Роенко, кандидат технических наук, профессор кафедры пожарной техники Академии Государственной противопожарной службы МЧС России, один из разработчиков установки Мне 71 год, у меня есть ученики, заказчики, я берегу талантливую молодежь, чтобы она не пошла в охранники супермаркетов…»

Владимир Станулевич ИА REGNUM А этот прицеп к машине способен обеспечить теплом замерзающий поселок

С «благословения» губернатора Архангельской области Александра Цыбульского Центр гражданской защиты Архангельской области проработал программу развертывания производства подобных установок и распространения по всей Арктике.