Огромную страну сложили на берестяных лодках?

Личный архив А.Шутихина На лодке в Белом море ночью

Года три назад в деревне под Котласом познакомился с Александром Шутихиным — берестяных дел мастером. Живет он туесами, которых делает по 1000 штук в год, а для души и по заказу музеев шьет лодки из бересты. В музеях уже 19 таких его суденышек. У Александра Владимировича есть четырех-, шести‑ и восьмиметровые лодки на 2—4 человека и 100 кг груза.

Шутихин убежден, что Россия стала огромной страной благодаря именно этим лодкам. Общепризнанная версия, что чудское Заволочье покорили новгородцы на ушкуях — наборных судах в 500 килограмм, да с грузом, вызывает у мастера улыбку. На волоках по нескольку километров через лес, и новгородские ватаги с ушкуями застряли бы навеки. Берестяные лодки он считает детищем финно-угров и самодийских народов, которые покупали новгородцы, а при покорении Сибири — казаки и стрельцы.

Археологических находок, доказывающих эту версию, нет, но многое в Истории держится на паре артефактов. А тексты с упоминанием такого транспорта имеются у Г. Миллера: «Противо Намака с Кети реки на волок, до Тыи реки, пешему человеку нести на себе 2 пуда, итить 2 дни, а зимним путем на нартах итить два ж дни, и на Тые делать струги или зырянские каюки страдные, и от тово волоку от Тыи Тыею речкою на большую реку Кемь полднища, (а рекою Кемью) плыти на Енисею день и, выплыв на Енисею, по Енисею в верх до Тунгуски реки неоплошно итить день ходу» (1). «Зырянские каюки» — то, что шьет Шутихин.

Личный архив А.Шутихина Лодка из бересты готова, А. Мартынов и А. Шутихин перед плаванием на Соловки

Поднять лодку одной рукой

В пользу его версии — вес берестяных лодок. Его четырехметровую я поднял одной рукой — весила она всего 17 кг, а нести могла около 250 кг — двух человек в одежде и груз в 100 кг. Тащить такую лодку километра 3—4 по волоку реальнее ушкуя.

В 2009 году Александр Шутихин как ученый, испытавший изобретенную вакцину на себе, проверил версии о заселении Соловков в первобытные времена. Датировать появление человека на Соловках позволили исследования первобытных стоянок — самые ранние из них появились 6500 лет назад. Александр Мартынов, главный соловецкий археолог, и директор Соловецкого музея-заповедника Михаил Лопаткин тогда попросили А. Шутихина проверить мореходность его «плавсредства». Как впоследствии писал А. Мартынов, из плотов, лодок-долбленок и составных лодок из бересты наиболее мореходной оказалась берестяная. Пришли к такому выводу после морского похода на Соловки.

6500 лет назад до Соловков на плотах, долбленках или берестяных лодках?

«Каменный инвентарь стоянок (топоры, ножи, скребки и пр.) позволят осуществлять заготовки материала для собственно плотов (дерево достаточного диаметра) и парусов (шкуры морских и лесных животных)… Что касается непосредственно передвижения по морю на дальние расстояния, то оно… было осложнено многочисленными морскими течениями… плавание на плотах было, видимо, возможно только в относительно тихую погоду… при слабом ветре. Все это делает практически невозможным передвижение по морю на плотах на дальние расстояния в течение длительного времени». Способ второй — на лодках-долблёнках (возможно, с балансиром). … заготовка и обработка (выдалбливание) их представляется очень трудоемким и длительным процессом.

…Передвижение по приполярному морю на «плавсредствах» такого рода представляется также небезопасным, но гораздо менее зависимым от морских течений по сравнению с плотами. Возможным было использование паруса. Ни в археологических материалах соседних стоянок, ни в беломорских наскальных изображениях… в пользу первого или второго способов мореплавания нет.

Александр Мартынов, соловецкий археолог Способ третий — на каркасных лодках. Имеющиеся в распоряжении исследователей источники указывают на вероятность наиболее простого способа изготовления и использования для хождения на значительные расстояния по Белому морю именно каркасных лодок. Каменный инвентарь всех без исключения стоянок указывает на возможность быстрой заготовки и обработки тонких деревьев и веток для весел… и обработки шкур убитых животных, необходимых для обшивки лодок… Преимущества изготовления и использования лодок… перед плотами и лодками-долблёнками очевидны. Их устройство требует меньше времени, и они легки для переноски… Косвенным аргументом в пользу строительства, а в эпоху камня можно считать использование подобных средств передвижения… жителями Севера Евразии и Аляски в XX веке и ранее» (2).

В такой воде сердце остановилось бы через 5 минут

Александр Шутихин «Стартовать решили из Кеми, на постройку лодки по графику отвели 3 дня. Я заготовил материалы — вокруг Кеми ничего подходящего не было. Деревья были, а материалов нет. Шили лодку мы пару дней. Наиболее гигроскопичны свежие материалы».

Личный архив А.Шутихина А. Шутихин даст берестяную лодку тому, кто готов пойти трассой от Котласа к Комсомольску-на-Амуре

Александр Мартынов «Этап первый. Заготовка материала. Для строительства берестяной лодки необходим следующий материал: береста для обшивки, ветки ели для изготовления бортов и шпангоутов, сосновый корень для сшивания бересты и крепления ее к бортам, ветки сосновых деревьев для прокладки стрингеров, еловая смола, смешанная с животным жиром» (3).

Александр Шутихин «В смолу обязательно добавляют жир — такой герметик придает лодке гибкость. Она не противостоит волне, а повторяет ее профиль, благодаря чему — мореходна. Промазывать смолой корпус из бересты нет необходимости — воду он итак не пропускает».

Александр Мартынов «Этап второй. Строительство. Трудозатраты относительно небольшие. Даже два человека при достаточном опыте и наличии поблизости материала могут сделать лодку за 6—4 световых дня: один день уходит на заготовку и обработку материала, два — на прошивку берестяных пластов и один — на сборку каркаса лодки» (4).

Личный архив А.Шутихина После отдыха на Немецких Кузовах снова к Соловкам

«Собрались мы в море к 11 часам 30 мая 2009 года. К тому времени я ходил на лодке по Кенскому волоку, Северной Двине и знал, на что она способна. За весь переход я ни разу не боялся за себя и моего напарника. Через 15 минут после старта и Александр Мартынов, как и я, был уверен в успехе. Нас сопровождали 4 судна — два катера Соловецкого музея с его директором Михаилом Лопаткиным на борту и два спасательных катера МЧС Карелии. Беспокойство вызывала температура морской воды — всего 2 градуса. Как известно, при такой температуре сердце попавшего в воду останавливается через 3—4 минуты. МЧСовец спросил меня: «В баню ходили?» — «Ходил». — «В прорубь после нее ныряли?» — «Нырял». — «Знаете, что иногда бывает с ныряющими после бани?»

Александр Шутихин Провожающие собирались съесть свои шапки, если мы доберемся до Соловков. Я не злой, не напоминаю им об этой клятве. МЧСовцы также успокоились через 15 минут после старта и вскоре перестали нас сопровождать…»

Личный архив А.Шутихина Старт в Кеми 30 мая 2009 года

Чем ниже «пятая точка», тем больше остойчивость судна

«Этап третий. Переход по маршруту Кемь (Рабочеостровск) — Кузова — Соловки. Переход от Рабоче6островска до о. Немецкий Кузов (22—23 км) был осуществлен за 6 часов со средней скоростью 3—3,5 км ч с двумя короткими (по 15—20 мин) остановками на промежуточных островах… Лодку сопровождали два скоростных катера службы безопасности Соловецкого музея заповедника… и теплоход «Печак», обеспечивающий безопасность экипажа лодки.

После 5-часовой остановки на о. Немецкий Кузов лодка взяла курс на Большой Заяцкий остров Соловецкого архипелага. …Резкое падение температуры выявило еще одну проблему: прекращая из-за усталости работу веслами, гребцы быстро начинали мерзнуть, возобновляя работу — быстро утомлялись.

Александр Мартынов Ее конструкция и отсутствие киля позволяют лодке подниматься и опускаться на любой по направлению волне… В ходе эксперимента берестяная лодка без напряжения выдержала волнение до 2 баллов (высота волны до 0,7 м)… В условиях Белого моря с его нечастыми штормами… на такой лодке «сходить» на Соловки можно было много раз» (5).

Личный архив А.Шутихина «Эксперимент удался, заканчиваем», — директор Соловецкого музея М. Лопаткин

«Самая большая волна, которую мы выдержали, была высотой 0,8 метра — 2 балла. В отличие от речной волны, морские волны длинные, и лодка еще всходила на нее, когда нос уже опускался — чудеса гибкости. Для остойчивости в ней надо поместить «пятую точку» как можно ниже, сесть на дно.

Александр Шутихин Все мы рассчитали, кроме морских течений — оно помогло добраться до Немецких Кузовов, продолжили путешествие уже вечером — ждать утра было опасно, погода могла смениться, а сидеть на Кузовах в ожидании хорошей — не входило в планы. Мы уже прошли две трети пути, как Лопаткин потерял терпение. Его можно понять — мы идем на веслах со скоростью 3 км/ч, а он кружит на катере, когда на Соловках ждут дела».

Личный архив А.Шутихина Берестяная лодка у беломорского острова Немецкие Кузова

Вечная память Михаилу Лопаткину

Александр Шутихин «Когда мы прошли две трети пути, Михаил Васильевич заявил, что эксперимент удался и продолжать плавание нет смысла: «Вы не спортсмены, — сказал директор Соловецкого музея. — Хороший был человек, вечная память», — сказал об умершем в 2020 году М. В. Лопаткине Александр Владимирович».

Мастеру берестяных лодок Александру Владимировичу Шутихину уже 60. На вопрос, когда ждать новых походов, ведь подвиги со временем забываются, он стал отнекиваться, но в конце концов признался о мечте. Он давно готов сшить большую лодку и отдать ее в надежные руки для путешествия от Котласа до Комсомольска-на-Амуре по рекам Печоре, Оби, Енисею, Ангаре, Амуру. Это трасса покорения Сибири, «торная дорожка» русских первопроходцев. Об этом пути наверняка знали уроженец котласской земли Ерофей Хабаров и пинежской земли Семен Дежнев.

Примечания: