Турция может выйти из Конвенции Монтрё





Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Турция начала вывод наемников из Ливии

Как передает Shaber, правящая Партия справедливости и развития Турции (ПСР) начала вывод боевиков сирийской оппозиции, переброшенных в Ливию для противостояния Ливийской национальной армии Хафтара. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), который на протяжении 10 лет внимательно следит за войной в Сирии и событиями в регионе, со ссылкой на «очень надежные источники» сообщает: «Среди 120 сирийских боевиков, недавно вернувшихся из Ливии в Сирию, есть наемники протурецкой группировки «Султан Мурад». В районе Африна часть боевиков протурецкой группировки «Султан Сулейман Шах» готовится к отправке в Турцию. Боевикам выплатят по 500 долларов в месяц, и в самое ближайшее время группа будет мобилизована для вывоза в Турцию. Это происходит в свете возобновления дипломатических и политических отношений Эрдогана с Египтом и его новой политической позиции по отношению к арабскому миру».

Расследование в отношении сопредседателя Демократической партии народов

Согласно сообщению новостного агентства Mezopatomya Ajansı, прокуратура Диярбакыра начала расследование в отношении сопредседателя Демократической партии народов (ДПН) Митхата Санджара. Санджар обвиняется в «пропаганде террористической организации». В своей речи во время празднования Навруза в Диярбакыре Митхар Санджар раскритиковал иск о роспуске ДПН и заявил: «Они не смогли одержать победу в политической борьбе и теперь пытаются уничтожить партию «руками» прокуроров. Допустим, вам удастся добиться роспуска партии, но что вы будете делать с этими людьми? Хватит ли вам сил, чтобы сломить этих людей, сломить их волю? У вас ничего не выйдет! Демократическая партия народов — это вам не магазин! Что вы пытаетесь закрыть? Демократическая партия народов — это люди, это народ, это оплот надежды, это гарантия свободы и мирной жизни! Вы не сможете этому помешать. Мы здесь, мы не сдадимся, вы всё равно проиграете».

Обвал турецкой лиры на азиатском валютном рынке

Как передает корреспондент Reuters Али Кючюкгёчмена, увольнение председателя Центрального банка Наджи Агбала и назначение на его место Шахапа Кавджыоглу, как и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступающего против повышения процентных ставок, подорвало доверие международного рынка к экономике Турции. Полагая, что с приходом нового руководства Центробанк быстро снизит процентные ставки, валютный рынок резко отреагировал на решение президента. Азиатский валютный рынок начал выражать свое недоверие экономике Турции. На открытии торгов азиатского валютного рынка турецкая лира потеряла в цене 13%. В конце недели, 19 марта, турецкая лира торговалась на уровне 7,45 лиры за доллар США, а в начале новой недели стартовала с 8,36. Агбал занимал должность председателя Центробанка всего четыре месяца.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турецкая лира

Они стали голосом безмолвной Турции

Согласно сообщению TR724, активисты американской организации Advocates of Silenced Turkey (AST) организовали виртуальную акцию протеста в поддержку тысяч женщин, которые являются жертвами домашнего насилия, содержатся в тюрьмах и подвергаются насилию со стороны мужчин. Виртуальная акция на YouTube-канале при непосредственном участии более чем 31 тысячи человек и 117 тысяч зрителей направлена на привлечение внимания к судьбам почти пяти тысяч женщин и 780 младенцев, незаконно содержащимся в тюрьмах Турции. В рамках программы акции приводится статистика, что за последние годы количество убийств женщин в Турции увеличилось втрое, а за 2020 год зафиксировано 300 трагических инцидентов. Кроме того, затрагивается Стамбульская конвенция по защите женщин от насилия, указ о выходе из которой подписал Эрдоган. В рамках акции свое мнение по данному вопросу выразили представители женских правозащитных организаций из разных стран.

Реакция США и Франции на выход Турции из Стамбульской конвенции

Как говориться в статье газеты BirGün, президент США Джо Байден назвал выход Турции из Стамбульской конвенции «удручающим шагом назад». «Внезапный и необоснованный выход Турции из Стамбульской конвенции вызывает глубокое разочарование», — заявляет Белый дом. Байден отметил, что в мире в целом и в Турции в частности наблюдается рост числа убийств женщин и случаев домашнего насилия. Он напомнил, что Турция была первой страной, ратифицировавшей Стамбульскую конвенцию. «Чтобы покончить с насилием над женщинами, необходимо укреплять свои обязательства, а не выходить из международных соглашений. Это удручающий шаг назад в международном движении за прекращение насилия против женщин. Гендерное насилие затрагивает каждую страну в каждом уголке мира», — передает пресс-служба МИД Франции.

(сс) Edgardo W. Olivera Женщина в Стамбуле

«Расплата за необдуманные решения Эрдогана»

Как передает газета Sözcü, председатель «Хорошей партии» Мерал Акшенер раскритиковала решение ПСР о выходе Турции из Стамбульской конвенции. По ее словам, «ради нескольких голосов они решили выдать замуж наших 7-летних дочерей, вместо того чтобы защищать их». Относительно экономической ситуации Акшенер заявила, что из-за необдуманных решений Эрдогана страна вынуждена тяжело платить за высокие проценты и обречена на гибель в связи с ростом курса валют и инфляции. «Президент не может издавать указы по вопросам, регулируемым законом в рамках Конституции. Президентские указы не действуют в вопросах, четко регулируемых законом. Однако страной управляют именно так», — заявила Акшенер на заседании парламентской фракции.

В правительстве грядут большие переменены

В прямом эфире телеканала NTV зампред Партии справедливости и развития Махир Унал сделал заявление относительно изменений в кабинете министров. «Мы начали обсуждать вопрос предстоящих изменений. Однако когда меняется какая-либо часть, происходит движение во всей системе. В 2023 году изменения намечаются не только в партии, но и в кабинете министров. Мы станем свидетелями этого в ближайшее время», — сказал Унал.

Financial Times: «У Эрдогана приступ гнева»

Как передает портал Aktif Haber со ссылкой на статью корреспондента Financial Times Давида Гарднера «Гнев Эрдогана — признак слабости», внезапные изменения решений демонстрируют отсутствие последовательной политики. По словам Гарднера, неделю назад у Эрдогана проявился синдром Дональда Трампа. Однако в отличие от нервных срывов экс-президента США в Twitter, Эрдоган подготовил проекты указов. Во-первых, он уволил председателя Центробанка, что было сродни экономическому самоубийству. Во-вторых, Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин от насилия, которую первой подписала 10 лет назад.

Tccb.gov.tr Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Блинкен напомнил Чавушоглу о С-400

Согласно сообщению TR724, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен провели первую личную встречу в штаб-квартире НАТО в рамках совещания министров иностранных дел стран-членов НАТО. «Была отмечена важность союзнических отношений. США поблагодарили Турцию за организацию встречи по Афганистану. Состоялся обмен мнениями по Сирии, Ливии и Восточному Средиземноморью. Турция вновь повторила свои требования относительно Рабочей партии Курдистана и партии «Демократический союз». Также обсуждался вопрос С-400», — сообщает внешнеполитическое ведомство Турции. «Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил Турции о необходимости отказа от покупки российских С-400. Блинкен также выразил обеспокоенность в связи с выходом Турции из Стамбульской конвенции. В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили общие интересы в Сирии и Афганистане, предварительные переговоры между союзниками по НАТО — Турцией и Грецией, демократию и права человека», — говорится в заявлении американской стороны.

Турция может выйти из Конвенции Монтрё

Отвечая на вопросы корреспондентов телеканала Habertürk TV Мухаррем Сарыкая и Серапа Белета, спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп заявил, что Эрдоган может вывести страну из любого международного соглашения, приняв соответствующий указ. По словам Шенопа, Анкара может выйти из Конвенции Монтрё о статусе проливов, подписанной в 1936 году, подобно тому, как вышла из Стамбульской конвенции.

Анкара предоставила гражданство сотням египтян

Как следует из сообщения портала Ahval News, который ссылается на Middle East Eye, Турция ведет интенсивные дипломатические переговоры для нормализации отношений с Египтом. По словам Чавушоглу, Анкара возобновила дипломатические контакты с Каиром. «Турция и Египет продолжают сотрудничество в области разведки, дипломатии и экономики. Мы нацелены на дальнейшее развитие сотрудничества», — заявил Эрдоган. «После того как выяснилось, что заявители являются высококвалифицированными и образованными профессионалами, правительство Турции приняло решение о предоставлении гражданства почти 700 живущим в изгнании египтянам», — пишет Middle East Eye. Ранее в прессу просочилась информация относительно инструкций Анкары в адрес вещающих в Стамбуле телевизионных каналов, связанных с организацией «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), о прекращении трансляции критических и компрометирующих передач о Египте.

(сс) Michael Caven Каир. Египет

Макрон вновь критикует Турцию

Как передает Bold Media, после саммита глав государств и правительств стран — членов Евросоюза, на котором был представлен доклад о состоянии отношений между Турцией и ЕС, президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил о «вмешательстве Анкары в предстоящие выборы». «Турецкие ассоциации и религиозные организации во Франции работают как официальные органы пропаганды правительства Турции. Они действуют чрезвычайно структурированно и организованно. Мы должны решить эту проблему», — сказал Макрон. По его словам, если Анкара и дальше будет продолжать вести себя аналогичным образом в такого рода вопросах, возможен прогресс в отношениях с ЕС, в противном случае он «сделает шаг назад».

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Согласно рейтингу «Всемирного доклада о счастье» ООН, самыми счастливыми странами признаны Финляндия, Дания и Швейцария. Турция, которая в прошлом году занимала в рейтинге самых счастливых стран 93-е место, в этом году опустилась на 104-е. Самой несчастной страной вновь признан Афганистан.

Американский экономист, профессор Университета Джонса Хопкинса Стив Хэнк предсказывает дальнейшее падение курса турецкой лиры. По мнению Хэнка, если в ближайшее время турецкая лира не укрепит свои позиции, Турцию может ждать очередной валютный кризис.

По словам зампреда Республиканской народной партии Вели Агбаба, несмотря на запрет на увольнение рабочих в период пандемии, в Турции ежедневно без работы остаются 3400 человек.

Количество смертей и заболевших в Турции бьет рекорды. За последние 24 часа в Турции проведено 189 906 тестов на COVID-19, 20 428 из них дали положительный результат, 102 человека погибли.

Вице-президент бундестага Германии Клаудия Рот призвала Евросоюз оказать давление на Турцию. По ее словам, Берлин и Брюссель должны «использовать все доступные рычаги давления для защиты демократии и прав человека».

Турции получила предупреждение от Комитета министров Европейского союза, осуществляющего надзор за исполнением постановлений и решений Европейского суда по правам человека, относительно экс-сопредседателя Демократической партии народов Селахаттина Демирташа. Комитет обвиняет Анкару в нарушении прав Демирташа и требует исполнить решение ЕСПЧ о его освобождении до июня.