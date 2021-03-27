Заявление официального представителя МВД России Ирины Волк о том, что полицейские в Москве задержали двоих мужчин, которые двигались по МКАД на автомобиле с открытыми дверями и громко слушали лезгинку, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 27 марта в социальной сети Facebook.

Dancedb.ru «Лезгинка»

«Сколько же придурков кругом. А ещё и весна — обострение», — написала Ирина К.

Многие пользователи считают, что поступок молодых парней является показательным. Подобное поведение можно встретить крайне часто, а вызвано оно высокомерием отсутствием уважения к окружающим у современного поколения граждан России.

«Скоро будет тепло, и из-за таких и подобных им окна открыть будет невозможно. Им наплевать на время суток и наплевать на окружающих. Они делают вызов всему обществу своим высокомерием и неуважением», — поделилась своим мнением Татьяна Ф.

Некоторые комментаторы согласились с тем, что ребята совершили плохой поступок, но те меры, которые в их отношении были предприняты, считают люди, оказались излишними. Граждане уверены, что преступление и наказание в данном случае оказались несоразмерны.

«Ни в коем случае не хочу оправдать их, стыдно за них, наказание они заслужили за такой дебильный поступок, но задержание такое ни в какие рамки закона не вписывается. Это больше было похоже на задержание террористов», — считает Алихан С.

Другие граждане и вовсе не нашли в действиях парней состава преступления. Граждане уверены, что это была лишь неудачная шутка, которая не несла окружающим никакой угрозы.

«Ничего плохого ребята не сделали, и извиняться им не за что. Посмотрите, сколько в Москве всяких ходят, людям спокойно жить не дают, с ними сначала разберитесь», — написала Helen H.

Ряд граждан предположил, что совершить такой поступок молодых людей подстегнули видеоролики о том, как другие люди делали то же самое, и им это сходило с рук. Дурной пример заразителен, считают пользователи.

«Они насмотрелись подобных роликов и подумали, что в Москве всё прокатывает. Но они жестоко ошиблись. Молодые. Горячие», — предположил Андрей Ш.

Нашлись и те, кто поделился своими историями того, как в молодом возрасте совершали довольно вызывающие поступки. Граждане считают, что в этом нет ничего страшного, и наказывать парней не стоит.

«Мы тоже молодые катались на раздолбанном «Жигули» по улицам Грузии, это же молодость», — пишет Наталья Г.

Напомним, 26 марта на YouTube-канале «МВД России» появилось обращение официального представителя МВД России Ирины Волк, в котором она сообщила, что полицейские в Москве задержали двоих мужчин, которые двигались по МКАД на автомобиле с открытыми дверями и громко слушали лезгинку.