Решение правительства Норвегии выпустить постановление, согласно которому британская компания Rolls Royce обязана остановить продажу расположенного в стране завода двигателей Bergen Engines российскому «Трансмашхолдингу» (ТМХ), вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение 27 марта в социальной сети Facebook.

Tmholding.ru «Трансмашхолдинг»

«Тупые и жадные «господа» продали Родину, распилили заводы и сократили конструкторские бюро. Думали, что им всё продадут за деньги», — пишет Vyacheslav K.

Многие пользователи указали на то, что после развала Советского Союза представители бизнеса уничтожали производственные мощности России, а теперь они попали в капкан, из-за которого они не могут даже за деньги купить иностранные заводы.

«Конструкторы плакали, когда в 90-е «купцы» покупали заводы и резали уникальные станки на металлолом! Сейчас, конечно, много ещё не восстановлено! Санкциями пытаются управлять нами», — считает Роза Р.

Ряд людей выразил уверенность, что руководство Российской Федерации пора сместить акцент с покупки за границей на взращивание внутри своей страны. Граждане уверены, что данный случай является показательным, и может случиться так, что Россия останется и вовсе без возможности покупать что-либо за рубежом.

«Своё создавать надо! А не делать подарки бесперспективному бизнесу, покупая его по дешёвке», — считает Лилия А.

Некоторые комментаторы предположили, что сложившая ситуация идёт только на пользу России. Таким образом, считают люди, российский бизнес наконец-то начнёт развивать отечественное производство.

«Правильно! Ещё бы запретили эксплуатировать «Боинги» и «Эйрбасы». Может, тогда бы начали делать свои», — поделился своим мнением Сергей К.

Часть граждан отметила, что решение правительства Норвегии является политизированным и может привести к тому, что самой Норвегии придётся решать денежный вопрос, связанный с заводом на её территории.

«А «Роллс» предупредил правительство Норвегии, что им, в случае срыва сделки, придётся выкупать завод за оговорённую с ТМХ цену самим?» — задаётся вопросом Sergey K.

Нашлись и те, кому оказалось совершенно наплевать на судьбу желания российского предприятия приобрести завод двигателей Rolls Royce. Граждане уверены, что такая продукция никогда не станет достояние широкого российского потребителя.

«Как же мы теперь будем жить без «Роллс-Ройсов?!» — вопрошает Светлана Д.

Напомним, 26 марта правительство Норвегии выпустило постановление, в котором обязало британскую компанию Rolls Royce остановить продажу расположенного в стране завода двигателей Bergen Engines российскому «Трансмашхолдингу» (ТМХ).