Заявление главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, согласно которому Донбасс станет частью России, «когда наступит время», вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 27 марта в социальной сети Facebook.

Glava-lnr.info Леонид Пасечник

«Донбасс всегда был и будет частью Великой России!» — считает Олег С.

Многие пользователи поддержали главу ЛНР и также выразили надежду, что в конце концов Донбасс вернётся в состав Российской Федерации.

«Всегда вместе! За Русский мир!» — пишет Александр С.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что делать подобные заявления — крайне преждевременное занятие. Люди уверены, что руководство России ещё до конца не имеет представления о том, как осуществить такой процесс на деле.

«Не говори гоп, пока не перепрыгнешь! Не дипломатично как-то, провокационное заявление», — поделился своим мнением Мурат А.

Часть граждан отметила, что если бы российские власти действительно намеревались присоединить республики Донбасса, то сделали бы это уже давным-давно. Есть определённые ограничения, которые не позволяют этого сделать, считают люди.

«Крым приняли в Россию за 1 день. Здесь уже 7 лет одни обещания. Что, люди разные? Нет, одинаковые. Значит, просто вопрос в территориях. Крым нужен как оборонный объект. А Донбасс не нужен», — предположил Иван П.

Тем не менее многие люди считают, что присоединение ЛНР и ДНР к Российской Федерации обязательно произойдёт, но в этом случае и другие регионы Украины отойдут соседним странам.

«Всё верно. Украина должна уменьшиться до своих естественных границ — от Шепетовки на западе до Жмеринки на востоке. Остальное принадлежит Польше, Венгрии, Румынии и России», — написал Андрей П.

Нашлись и те, кто заявил о необходимости возвращения в состав России всей Украины целиком.

«Нужна вся Украина. Украину не делим и не отдаём — там наши! Везде причём, от Львова до Донецка», — считает Жанета Ш.

Напомним, 27 марта Луганский информационный центр опубликовал информацию, согласно которой глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил уверенность, что Донбасс станет частью России, «когда наступит время».