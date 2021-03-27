«Донбасс всегда был частью России!» — прогноз главы ЛНР
Заявление главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, согласно которому Донбасс станет частью России, «когда наступит время», вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 27 марта в социальной сети Facebook.
«Донбасс всегда был и будет частью Великой России!» — считает Олег С.
Многие пользователи поддержали главу ЛНР и также выразили надежду, что в конце концов Донбасс вернётся в состав Российской Федерации.
«Всегда вместе! За Русский мир!» — пишет Александр С.
Некоторые комментаторы пришли к выводу, что делать подобные заявления — крайне преждевременное занятие. Люди уверены, что руководство России ещё до конца не имеет представления о том, как осуществить такой процесс на деле.
«Не говори гоп, пока не перепрыгнешь! Не дипломатично как-то, провокационное заявление», — поделился своим мнением Мурат А.
Часть граждан отметила, что если бы российские власти действительно намеревались присоединить республики Донбасса, то сделали бы это уже давным-давно. Есть определённые ограничения, которые не позволяют этого сделать, считают люди.
«Крым приняли в Россию за 1 день. Здесь уже 7 лет одни обещания. Что, люди разные? Нет, одинаковые. Значит, просто вопрос в территориях. Крым нужен как оборонный объект. А Донбасс не нужен», — предположил Иван П.
Тем не менее многие люди считают, что присоединение ЛНР и ДНР к Российской Федерации обязательно произойдёт, но в этом случае и другие регионы Украины отойдут соседним странам.
«Всё верно. Украина должна уменьшиться до своих естественных границ — от Шепетовки на западе до Жмеринки на востоке. Остальное принадлежит Польше, Венгрии, Румынии и России», — написал Андрей П.
Нашлись и те, кто заявил о необходимости возвращения в состав России всей Украины целиком.
«Нужна вся Украина. Украину не делим и не отдаём — там наши! Везде причём, от Львова до Донецка», — считает Жанета Ш.
Напомним, 27 марта Луганский информационный центр опубликовал информацию, согласно которой глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил уверенность, что Донбасс станет частью России, «когда наступит время».