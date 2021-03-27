Информация Associated Press со ссылкой на неназванные официальные лица, согласно которой президент США Джозеф Байден пригласил своих коллег из России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина принять участие в переговорах по климату, вызвала бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 27 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

»А Байден сам прийти забудет», — считает Рамиль М.

Многие пользователи считают, что с кем не имеет смысла разговорить о климате, так это с США. Они постоянно призывают всех снизить объёмы производства, исходя из заботы об экологии, но сами этих принципов не придерживаются.

«Те самые, которые не ратифицировали договор о климате и не собираются у себя сбавлять обороты, опять созывают всех и будут указывать всему миру, что мир обязан сбавить свои темпы развития, а Китай и Россия в первую очередь? Ага, сейчас, разбежались. Китай их, факт, что пошлёт, Китаю железных яиц не занимать», — поделился своим мнением Ник В.

Некоторые комментаторы всё же поприветствовали решение американского президента наладить диалог с ведущими странами, чтобы улучшить положение с экологией на Земле.

NOAA Морской мусор на гавайском пляже

«Хоть кто-то из мировых лидеров тратит время и силы за решение проблем будущего нашей планеты. Нашим детям жить на этой Земле и дышать одним воздухом. Молодцы», — пишет Роман Ф.

Часть людей считает, что все силы человечества сейчас должны быть направлены на предотвращение глобальной экологической катастрофы, иначе человечество окажется перед угрозой буквального вымирания.

«Надо всем странам объединиться и решать проблемы с экологией и с мусором, иначе будет поздно!» — предположил Сергей К.

Ряд граждан выступил с позицией, что России и Китаю нет никакого смысла общаться с США по поводу климата по той причине, что, на самом деле, всех устраивает актуальная ситуация с экологией в мире.

«Нас с Китаем климат устраивает, а хромая мумия пусть сидит там за океаном», — написал Олег М.

Kentaro IEMOTO Смог в Пекине. КНР

Нашлись и те, кто призвал российское руководство разговаривать с Байденом только после того, как он принесёт публичные извинения в сторону президента России за сказанные им ранее резкие определения.

«Сначала он должен извиниться, а потом приглашать. И то, стоит ли лидерам соглашаться на его приглашение или нет? А то будет вату жевать», — считает Толян Т.

Напомним, 26 марта Associated Press опубликовала материал со ссылкой на неназванных официальных лиц, согласно которому президент США Джозеф Байден пригласил своих коллег из России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина принять участие в переговорах по климату.