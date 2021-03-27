Чего Киев сегодня хочет от Святого престола? Этот вопрос снова актуализировался после того, как на днях Ватикан посетил с визитом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, где его принял на аудиенции папа Римский Франциск, после чего с гостем провели переговоры государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин и секретарь по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер.

Вивиано Годацци. Собор Святого Петра

Зал печати Святого престола ограничился кратким коммюнике, в котором говорилось, что «в начале сердечных дискуссий в государственном секретариате стороны сосредоточились на добрых отношениях между Святым престолом и Украиной, уделив особое внимание некоторым текущим вопросам, представляющим взаимный интерес, а также различным темам, касающимся жизни и деятельности Католической церкви в стране. Затем стороны подробно обсудили кризис в области здравоохранения и драматическую ситуацию на востоке Украины, выразив надежду, что недавние нарушения режима прекращения огня уступят место жестам, способствующим мирному урегулированию конфликта». Пресс-служба премьера добавляет, что в завершение Шмыгаль «передал Его Святейшеству папе Франциску приглашению президента Украины Владимира Зеленского осуществить визит на Украину по случаю 30-й годовщины Независимости».

Портал кабинета министров Украины Франциск I и Денис Шмыгаль

Контакты между Киевом и Ватиканом в последние пару лет можно назвать интенсивными. Зеленский вместе с супругой бывали на приеме у понтифика, проходят и телефонные переговоры. Более того, круг задействованных в диалоге украинских чиновников расширяется. Напомним, что в октябре прошлого года с таинственным визитом в Риме побывал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Как сообщала киевская газета «Зеркало недели», он провел «в формате тет-а-тет» встречу с Паролином, на которой «с украинской стороны не было даже переводчика». Ключевую роль в организации и подготовке беседы Ермака с Паролином сыграл бывший апостольский нунций на Украине, ныне в Великобритании, Клаудио Гуджеротти, который затем в декабре прошлого года выполнил особую миссию папы Франциска в Минске. Как предполагало издание, Киев хотел заручиться поддержкой понтифика, чтобы тот «напрямую призвал президента России Владимира Путина к проявлению гуманности, разблокированию и способствованию обмену заложниками в Донбассе».

Twitter / ZelenskyyUa Франциск I и Владимир Зеленский

Однако публичных заявлений по этому поводу и с такими формулировками со стороны Святого престола не прозвучало. Все же Ватикан как государство не участвует в каких-либо переговорных форматах по урегулированию в Донбассе и ограничивается в основном гуманитарными миссиями. А задействование ресурса Франциска как главы Католической церкви таит немало подводных камней. Призывать к миру есть право папы, которое никто не подвергает сомнению. Но одно дело говорить об этом на площади Святого Петра, другое — в Киеве. Подобное будет резко негативно воспринято верными Украинской православной церкви Московского патриархата, а также Русской православной церковью. Особенно на фоне внесенного депутатами президентской партии «Слуга народа» законопроекта, в котором они требуют приравнять «идеологию Русского мира» к нацизму и коммунизму, в частности запретить «использование Церкви и православия в политических целях и государственных структурах как дополнительного рычага покорности и запугивания», так как «Церковь и государство в теории «Русского мира» неразделимы».

Konstantin Brizhnichenko Костёл Святого Николая. Киев

Поэтому нельзя исключать, что визит Шмыгаля в Ватикан преследовал и иные цели. Киеву не удается наладить отношения с администрацией президента США Джо Байдена. Если предыдущий американский президент Дональд Трамп сам выходил на Зеленского, требуя от него предоставить компромат на своего соперника-демократа, то одержавший победу на выборах Байден дистанцируется от украинских коллег. Как заявлял в интервью «Голосу Америки» (СМИ — иностранный агент) заместитель госсекретаря США Джордж Кент, Вашингтон «готов поддержать Украину в обороне от агрессии со стороны России, а также в преодолении вызовов изнутри, и здесь речь идет о реформах и борьбе с коррупцией». И далее: «Я ожидаю, что в ближайшее время между нашими лидерами состоится разговор. Но также важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями, о которых я упомянул. Это вопросы, которые стоят на повестке дня США и Украины. Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха. Это значит, что мы хотим, чтобы правительство и президент Зеленский преуспели. Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы».

Однако США, настаивая на борьбе Киева с олигархами, требуют от него практически невозможное. В этой ситуации офису украинского президента нужно показать внутренней аудитории, что Вашингтон на его стороне. Но как это организовать? Не исключено, что определенные надежды в Киеве возлагают на Святой престол, который поддерживает Байдена даже вопреки настроениям епископата Католической церкви в США. Ватиканская дипломатия рассчитывает сотрудничать с Вашингтоном по широкому кругу региональных и глобальных проблем. В этом случае офис Зеленского мог бы попросить Святой престол выступить посредником в налаживании контакта с администрацией Байдена и получении политического аванса в виде звонка или встречи с американским президентом для того, чтобы хотя бы попытаться начать выполнять ранее предъявленные Вашингтоном требования. И это более насущная для Киева задача, чем оказание со стороны Ватикана помощи в урегулировании в Донбассе.