В США впервые со времён установления двухпартийной системы нарушен баланс элит. Демократы разрушили демократию. С помощью манипуляций общественным мнением и силового подавления республиканцев превратили политический режим в нечто извращённое, тотально антигуманное, в то, что большей частью общества как в самих США, так и за их пределами воспринимается как абсолютное зло. Как долго сможет продержаться такой режим и какими средствами поддержки он располагает?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Галерея

Однажды возникнув, режим навязанной однопартийности в условиях американской специфики встретит растущее сопротивление республиканцев, которые, откатившись на определённые рубежи, не только там закрепятся, но и поведут борьбу с демократами за возвращение утраченного статус-кво. Спираль конфликта будет расширяться, всякое действие встретит противодействие, и в итоге страна превратится в тоталитарную систему с формальной многопартийностью.

Республиканцы после реформ, проведённых контролируемым демократами Санатом (превращение Пуэрто-Рико и Вашингтона в штаты), получают статус вечной оппозиции. Демократы используют легальную возможность закрепить своё вечное господство. Политическая система США начала трансформироваться в квазидемократию со всеми признаками диктатуры.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пузыри

Понимая, что республиканцы усилят сопротивление и постараются выиграть следующие выборы в Сенат, чтобы отменить эти решения, демократы пойдут дальше по пути подавления республиканцев. Они повторят действия Ленина, а потом и Сталина, разгромивших оппозицию «сначала идейно, а потом и организационно». Весь понятийный аппарат для такого разгрома создан и активно внедряется в политический язык и правовое поле США.

Задел технологического лидерства и финансового господства позволит США в течение восьми-двенадцати лет сохранять господство, выходя из нынешних форматов отношений с Китаем. Образ врага в лице Китая и России даст повод к консолидации общества, однако не приведёт к консолидации элиты.

США продолжат эмиссию как средство накачки роста и будут жёстко защищать свой ареал в целях сохранения пространства для экспорта инфляции. Вместо Китая будет осваиваться Индия. При этом структурные диспропорции в экономике сохранятся и даже усилятся. ТНК продолжат стремление не допустить их налогообложения в обмен на помощь демократам.

Продолжится вывоз капитала и технологий. Рост недовольства половины населения сохранится и будет подхвачен консерваторами, где начнётся кристаллизация новых центров консервативного реванша. Начнутся попытки апеллировать к недовольным массам, голосовавшим за Трампа. Защищать этот порядок от протестов американцев демократам придётся растущим применением силы.

Курс Обамы закончился победой Трампа. То, что команда Байдена открыто намерена вернуться к курсу Обамы, не вселяет надежд на экономический рост. Дотирование Китая будет прекращено, а дотирование Индии ещё долго не даст результата.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свобода

Для развития же на внутренней основе в США нет условий — рынок по-прежнему самый большой, а себестоимость высокая, промышленность вывезена и возвращаться не намерена, и развернуть всё это вспять можно, лишь сменив природу политического режима, что абсолютно нереально. Остаются меры адаптации путём политического насилия и принуждения, в первую очередь недовольных.

Фашизация американской политической системы облегчается эпидемией COVID-19, однако тоталитарная эволюция будет растянутой. Для победы над демократами в американском обществе должны созреть противоречия, показывающие окончательный тупик нынешней системы властвования. Для этого требуются сочетание нескольких циклов экономического спада и военных неудач. Оснований для таких сценариев в ближайшие четыре года пока не просматривается.