Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что он намерен бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году, вызвало шквал комментариев среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 26 марта в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Память

«Если 2-й срок пройдёт так же быстро, как и первый, то через два месяца будут новые выборы», — предположил Igor T.

Многие пользователи пришли к выводу, что заявлять о намерении бороться за второй президентский срок тогда, когда только начался первый, странно. Люди уверены, что рассуждать о столь отдалённом будущем пока что рано.

«Так первый едва начался! Или подзабывать уже начал? В его возрасте есть только настоящее время и прошедшее. С будущим надо быть поосмотрительней», — считает Любовь К.

Некоторые комментаторы считают, что Байден уже слишком стар, чтобы раскидываться подобными планами. Люди уверены, что второго срока у Байдена не случится по причине состояния его здоровья.

«Пусть ещё хотя бы до конца первого срока доживёт, если ветром не сдует навсегда! Ему на кладбище баллотироваться надо», — поделилась своим мнением Olga O.

Часть граждан выразила мнение, согласно которому президент США не отдаёт себе отчёта, что выглядит нелепым, объявляя о таких планах.

«Ну да, главное дожить, что очень сомнительно. Если он не понимает, что смешон в данной ситуации, значит, всё, окончен бал, погасла свечка», — написала Раиса Д.

Отдельные комментаторы предположили, что у Байдена уже случились осложнения, связанные с отражением действительности. Граждане уверены, что на его месте стоило бы быть куда более осмотрительным и респектабельным.

«Может он действительно уверен, что первый срок уже прошёл и сейчас гонка за второй?! Ну чем чёрт не шутит. Старческий склероз никто не отменял!» — пишет Ramil C.

Нашлись и те, кто указал руководству США, что после избрания такого президента страны, как Байден, Вашингтон уже не имеет никакого морального права диктовать кому-либо своё представление о демократических выборах.

«Какой нафиг второй срок?! Ещё сидят там, в Белом доме, и смеются над демократией в странах СНГ, критикуют за то, что у нас президенты долго сидят! На себя теперь посмотрите!» — обращается Iskander A.

Напомним, 25 марта президент США Джозеф Байден заявил во время своей первой публичной пресс-конференции, что намерен бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году.