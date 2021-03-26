Заявление представителей инженерного оператора контейнеровоза Ever Given — компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) о том, что очередная попытка снять судно с мели в Суэцком канале завершилась неудачей, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 26 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM

"Данный контейнеровоз является одним из крупнейших в мире, имея в виду размерную габаритность. Судовая махина села на мель, которую вдобавок приразвернуло в суднопроходном русле канала, практически перекрыв и застопорив движение судов по нему. Имеющихся буксирных мощностей не хватает, чтобы стащить с мели эту контейнеровозную громадину», — отметил Paul P.

Многие пользователи выразили уверенность в том, что если бы в разрешении ситуации приняли участие представители из России, то контейнеровоз уже давно освободил Суэцкий канал.

«Зовите русских и дайте им ящик водки! Ровно через сутки он поплывет», — считает Александр Д.

Часть граждан указала на то, что среди «спасителей» судна нет совершенно никакой координации и чёткого понимания того, каким образом можно сдвинуть с места громадное судно, которое село на мель.

«Какие же все они дебилы! Нужен комплекс мероприятий: разгружать, копать, сливать топливо», — пишет Коля К.

Некоторые комментаторы уверены, что ситуация становится уже патовой. Столь долгое время канал остаётся перекрытым, а компании, которые ответственны за морские перевозки, несут огромные потери.

«Если это затянется, то придётся уже копать второй Суэцкий канал», — поделился своим мнением Сергей Г.

Ряд людей выразил уверенность, что ситуация в Суэцком канале не сможет не отразиться на мировых котировках и ценах на товары, в том числе и на не нефть.

«Пример того, так можно парализовать нефтяной рынок», — написал Robin Z.

Отдельные люди отметили, что Суэцкий канал стал для всего мира золотой жилой, которая позволяет сэкономить огромные финансовые средства на транспортировку товаров.

«Морские перевозки — самый дешёвый вид транспорта. Представьте, сколько нужно железнодорожных поездов, а их вес обычно в среднем 5000 тонн, чтобы перевезти эти контейнеры от Питера до Владивостока. Тысячи людей будут трудиться день и ночь, затратив много времени, много энергии, задействовав большое количество разной техники. Везёт в этом отношении США, у них что ни промышленный центр, то порт или порт в шаговой доступности. Халява, экономия на триллионы», — считает Булат Ж.

Напомним, 26 марта РИА Новости опубликовало материал, согласно которому представители инженерного оператора контейнеровоза Ever Given — компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) сообщили, что очередная попытка снять судно с мели в Суэцком канале завершилась неудачей.