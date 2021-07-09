Решение следственных органов в Ярославле начать проверку после треш-стрима в соцсети, во время которого молодые люди разгромили квартиру и якобы изнасиловали хозяйку жилища, вызвало бурную реакцию интернет-общественности. Граждане выразили свою точку зрения 26 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Уголовный кодекс Российской Федерации

"Ребята снимали видео в прямом эфире и выкладывали сие действо в интернет. Во время съёмок сего действа они творили всякое непотребство ради денег, которые им заносили зрители. Получается, что зрители надонатили на разгром квартиры и изнасилование хозяйки этой квартиры», — отметил Андрей М.

Многие пользователи оказались шокированы произошедшим. Люди уверены, что проверка является слишком слабой реакцией со стороны ответственных органов и необходимо оказать жёсткое воздействие, чтобы подобных ситуаций больше не случалось.

«Что значит, проводится проверка? В набат надо бить властям и принимать срочные меры, чтобы запретить все эти трэш-стримы!» — пишет Коля Н.

Некоторые комментаторы выразили мнение, согласно которому подрастающее поколение пора начать знакомить с законодательством Российской Федерации. Люди считают, что современное поколение перестало отражать реальность и не ведает, что творит.

«Пора в школе вводить не уроки секспросвета, а ознакомление с Уголовным кодексом. Совсем границы люди теряют, готовы убить на камеру», — считает пользователь под псевдонимом «Кот Лизюков».

Sledcom.ru Следственный комитет Российской Федерации

Часть людей уверена, что данный треш-стрим наглядным образом показывает, что современные молодые люди сильно отличаются от прошлых поколений. Граждане указали на повышенную жестокость и цинизм со стороны подростков в 2021 году.

«Выросло поколение дегенератов, которых в детстве не лупили по причине «ониждети». Которые ни во что не ставят других людей, и которые не осознают, что за свои поступки придется нести ответственность», — написала Татьяна Н.

Ряд граждан потребовал взять под контроль стриминговые сервисы, которые позволяют на своей площадке размещать подобного рода треш-стримы. Граждане считают, что данную область уже давно было необходимо начать регулировать.

«Между прочим, всё это смотрят сотни тысяч детей по всей стране. Не пора ли взять такие платформы, как YouTube и TikTok под контроль?» — задаётся вопросом Петр М.

Нашлись и те, кто отметил, что российские власти уже начали присматриваться к треш-стримам, но пока речь идёт лишь о наказании участников трансляции, в то время как те донатеры, которые шлют деньги на совершение аморальных поступков, остаются безнаказанными.

«За трешстримеров уже взялись, но почему не привлекают к ответственности донатеров? Вычислить откуда и кем были переведены средства стримерам вполне реально», — поделился своим мнением Дмитрий Г.

Напомним, 26 марта в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ярославской области сообщили журналистам, что следственные органы в Ярославле начали проверку после стрима в соцсети, во время которого молодые люди разгромили квартиру и якобы изнасиловали хозяйку жилища.