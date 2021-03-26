Заявление посла Италии в России Паскуале Терраччано о том, что включение пармезана в список контрсанкций против свежих продуктов является ошибкой руководства Российской Федерации, вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 26 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM

"Сыр в обмен на признание российского Крыма! И никак иначе», — написал Антон И.

Многие пользователи выразили надежду, что российские власти сжалятся и всё-таки снимут ограничения с поставок сыра из стран Евросоюза. Граждане считают, что российские аналоги попросту не выдерживают никакой критики.

«Скорее бы! А то наш якобы сыр есть невозможно. Замазка какая-то», — считает Алексей М.

Некоторые комментаторы выразили уверенность, что российские сыры не только не такие вкусные, как итальянские, но и изготовлены из некачественного сырья. Таким образом, считают люди, возвращение на полки магазинов сыров из ЕС станет разумным шагом властей страны.

«А людей, видимо, устраивает постоянный рост цен в магазинах и растительные жиры в российском сыре из пятёрочки», — пишет Алексей Ф.

Другие же, наоборот, выступили за продление действия контрсанкций. Граждане отмечают, что отечественные сыровары выпускают продукцию, которая ничуть не хуже той, что предлагает Запад.

«Не «нужон» он этот итальянский пармезан! Мне и белорусский нравится!» — поделился своим мнением Dmitry N.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Ряд граждан отметил, что население Российской Федерации на данный момент испытывает серьёзные экономические трудности и поэтому рассуждение о том, чтобы в магазины вернулся итальянский сыр, выглядит, по крайней мере, странно.

«Пармезан?! Из Италии? Да вы смеётесь! Мы свой-то сыр не можем себе позволить! Денег нет!» — возмущается Алексей Н.

Нашлись и те, кто призвал российские власти попросту привлечь к производству на территории Российской Федерации опытных итальянских сыроваров, чтобы производить тот самый запретный сыр на нашей территории.

«Израиль один из экспортеров главных на рынке красной и чёрной икры, хотя в природе у них этой рыбы никогда не было! Неужто нельзя итальянцев пригласить и делать пармезан у нас, а, возможно, ещё и экспортировать его!» — написала Иришка С.

Напомним, 26 марта посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил в интервью Forbes, что включение пармезана в список контрсанкций против свежих продуктов является ошибкой руководства Российской Федерации.