Почему народ проголосовал за СССР, а его вскоре похоронили?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Могильщики

17 марта 1991 года состоялся всесоюзный референдум о сохранении СССР. ЗА сохранение Советского Союза отдали свой голос 77,85% его населения, ПРОТИВ — 22,15%. На Украине ЗА проголосовали 70,2% участников из 83% пришедших на голосование. В Азербайджане — 93,3% из 75,1% пришедших. В Литве — 98,9% из 86,1% пришедших. В Эстонии — 95% из 74% пришедших. В Грузии — 99,9% из 96,3% пришедших. Через 9 месяцев Союз, наследник многовековой Российской Империи, был распущен. Национальные элиты в республиках решили, что получат больше власти и личной собственности, если не будет не только сильного союзного центра, а страны вообще. Люди во власти, принимавшие решение о роспуске СССР и независимости республик, гордо называли себя демократами, а Союз, получивший подавляющую поддержку народа, — мертворожденным продуктом ГУЛАГа.

Может ли распад повториться уже с Россией, так как инициаторы 1991 года считают его незавершенным до развала и Российской Федерации. Что получили секретари республиканских ЦК и обкомов, ставших президентами, понятно, но почему народ равнодушно встретил гибель страны? На эти вопросы согласился ответить ИА REGNUMАндрей Рудалев, писатель, главный редактор информационного агентства «Беломорканал».

Личный архив Андрея Рудалева Андрей Рудалев

Распад СССР — глупость, предательство или неизбежность?

Владимир Станулевич: Распад СССР — это предательство или естественные неизбежные процессы?

Андрей Рудалев: Это не те категории, чтобы прилагать их к столь грандиозным процессам. Фатального ничего не было: стране была необходима перезагрузка системы, но это ведь не повод, чтобы убивать и всё вокруг крушить. Почему ситуация подошла к необходимости этой перезагрузки, тоже в целом понятно: все-таки ХХ век был, мягко говоря, крайне экстремальным в русской истории. После Великой Отечественной войны прошло столько же, сколько сейчас после крушения Союза, и на то время навешен ярлык «застой». А сколько дальше страна могла жить на пределе, на невероятном надрыве? Была необходима передышка, время, которого у России очень давно в ее истории не было. Эта передышка подморозила определенные общественно-политические процессы, идеологические, что вызывало раздражение, и люди стали говорить, что им не хватает воздуха, чтобы свободно дышать…

Предательство… тоже нет. Было много подлости, но это другое. Можно сказать: «Не по Сеньке шапка». Горбачев, все-таки не тот герой отечественной истории, который должен быть призван в тот момент. Нарцисс и позер в непомерными амбициями и не более, у него попросту не было необходимых сил и воли, поэтому силы и воля нашлись у деструктивных сил.

В этом отношении очень любопытны процессы, которые тогда происходили в моем родном Северодвинске. Город-завод, работающий на оборонку, но в какой-то момент определенная часть людей решила, что все это бремя, что ущемляет свободу, что конверсия и условный лозунг «перекуем субмарины на кастрюли» станет залогом процветания. В городе развилось очень мощное демократическое движение, всецело поддерживающее Ельцина. Было очень много демагогии, митинговых страстей. Здесь очень гордились, что это третий город после Москвы и Питера, где избрали мэра в один день с избранием Ельцина президентом РСФСР. Только этот мэр очень быстро загремел за решетку, но это другая история. Коррупция, ведь, не имеет ничего общего с демократическим движением, правда?.. Затем город все девяностые балансировал между жизнью и смертью, спасся чудом. История поучительная, но уроки у нас не любят извлекать и помнить…

Предвыборный митинг Бориса Ельцина. 1989

Была возможна площадь Тяньаньмэнь в Москве?

Можно ли было реформировать экономику страны, сохранив ее территориальную целостность?

Конечно. Сохранили ведь территориальную целостность страны большевики в начале века и даже приумножили. Надо ли говорить, что условия тогда были многим сложнее. Другое дело, что в перестройку стала навязываться точка зрения о территории как обузе. Поэтому страна и уходила отовсюду, сжимала сферы своих национальных интересов. Ушла из Восточной Европы, бросила Афганистан, а после стала терять и свои территории. То, что территории, размеры страны — проблема полагал главный перестроечный идеолог Александр Яковлев.

Современный Китай — следствие подавления мятежа в Пекине в 1989 году. На Западе тогдашние события на площади Тяньаньмэнь называют бойней, в Китае считают, что этим армия предотвратила распад страны и создала залог успешных реформ. Ваше мнение?

Да, есть соблазн сказать, что ценой малой крови можно остановить большую кровь. Но все-таки это не подходит для отечественной цивилизации, здесь кровь всегда приводит еще к худшим процессам. Тем более, что кровь тогда все-таки была и в Тбилиси, и в Баку, и в январе 1991 годы была устроена провокация в Вильнюсе, после подобных провокаций будет много. Россия не сшивается кровью и бойней.

Лужники, Москва.1990-е

Как вторую экономику мира поменяли на силикон и Рублёвку?

Как взрослые люди в СССР, мы в том числе могли поверить, что фермеры смогут заменить колхозы-совхозы, что США — друг России, что без ядерного оружия с нами в мире будут считаться? Сейчас у всех фермеров на Мезени 14 коров, а в 1991 году их там было 11 000. Как люди разменяли промышленность, уничтоженную в 1990-е, на бесконечное потребление за счет купи-продай или за счет воровства?

По поводу США и разоружения. Тут есть разные версии. Во-первых, страна жила с лозунгом «миру-мир», она чувствовала себя ответственным за дело мира. Все-таки в годы холодной войны чувствовалось колоссальное психологическое напряжение, люди находились в страхе увидеть где-то у линии горизонта растущий ядерный гриб. И в итоге страна принесла себя в жертву ради этого мира. Это, на самом деле, очень серьезный экзистенциальный выбор — нажать на кнопку. Причем, проще агрессору, а Союз никогда не воспринимал себя в таком качестве: ты можешь просто погибнуть сам, но если ответишь, то погибнем мир. Чувствуете сложность морального выбора?..

Поэтому Союз и включился в гонку разоружения, а советские выборы стали говорить об отказе от ядерного оружия.

Другая версия заключается в том, что посредством своего нового мышления Горбачев, мысливший себя величайшим революционером, планировал, что Советский Союз ненасильственным путем выбьется в лидеры обновленного мира. Это была попытка выйти на лидерство не через войну, а добрую волю, через мир. Так утопист рассчитывал обойти блоковое противостояние, паритет сверхдержав, который невозможно было сдвинуть ни в ту, ни в другую сторону.

Что по поводу размена промышленности… так варваром достаточно просто стать. Вот мы сейчас смотрим на СССР — наш Древний Рим — и можем сами оценить от чего отказались и ради чего. Все-таки перестройка — это было время величайшего обмана, когда брали верх подлейшие чувства, включая, мстительность. Людей попросту оглушили, и они потеряли ориентацию в пространстве, времени, забыли про себя и свою систему ценностей.

Прогулка в саду Белого дома. Рональд Рейган и Михаил Горбачев. 1987

Горбачев — предатель, герой или президент, любивший поговорить?

По-вашему, Горбачев предатель? Тогда как человек сломавший партию, во многом сознательно приведший страну к распаду, смог пройти все ступени карьерного роста в КПСС и фильтры КГБ?

К сожалению, все катаклизмы в истории России происходят сверху. Власть не всегда становится достойна этой цивилизации, и это проблема. Так случилось, что в перестройку был произведен отрицательный отбор элит. Горбачев думал только о себе, о своей репутации, о своем месте в истории, страна была для него лишь средством, чтобы это место обрести. А тот же Яковлев, который всю жизнь служил на идеологическом фронте, а после исходил злобой к тем, кого он прославлял и нисколько не сожалел о распаде. Или Ельцин, который также всю жизнь бодро шагал по карьерной лестнице, был, по сути, баловнем судьбы…

Также не стоит воспринимать Союз за статичный монолит. В СССР была популярна точка зрения о конвергенции социализма и капитализма, академик Сахаров писал, что в стране еще в 70-е годы был создан «государственный капитализм с партийно-государственной монополией». С другой стороны, страна подходила и излечению главной своей исторической травмы: примирения красных и белых. И если бы не развал, оно бы произошло, уже находились ключики для этого, что видно хоть из кинематографа и литературы. Это я к тому, что страна пребывала в поиске путей и вовсе не догмами жила.

Почему КГБ не предотвратил распад СССР?

По этому вопросу я солидарен с Александром Прохановым и полагаю, что слом системы и вектор на демонтаж исходил в том числе и из этой организации.

Борис Ельцин на качелях. Архангельск. 1996

Распада России ждут и в Архангельске?

В России возможен сценарий распада по типу СССР?

Да, и, в первую очередь, потому, что процессы распада не изжиты, они вовсе не завершились спуском красного флага в декабре 1991 года. Можно сказать, что мы до сих пор пребываем в 1991 году. Распад и смута — это те процессы, которые могут очень быстро разгореться, но преодолеваются крайне долго и мучительно. Мы до сих пор видим цепную реакцию тех процессов, которые, например, гуляют по бывшим республикам СССР. Они будут вновь пытаться взять приступом и Россию, ведь тот обвал достиг лишь половинчатой цели — разрушил Союз. Дело будет сделано лишь с демонтажем России.

С другой стороны, всему этому противостоят естественные процессы самосохранения и восстановления отечественной цивилизации, которые мыслитель Александр Зиновьев назвал «социальной регенерацией».

Есть ли в регионах России национальные элиты, мечтающие о независимости? В Архангельской области, например?

Конечно, только свистни как Ельцин по суверенитету — «берите сколько сможете». Тот же архангельский Шиес показал, что деструктивные процессы, исходящие от элит на местах, могут устраивать деструкцию в регионах и провоцировать отчуждение от центра. Проблема и в самих элитах, по сути, они до сих пор не являются таковыми, я не вижу настоящих государственно ориентированных элит на местах. Патриотическую и государственническую риторику они берут на вооружение лишь для достижения каких-то личных целей. В любой момент они могут стать теми же рекрутами нигилизма и создателями разрухи, какими стали многие деятели советской номенклатуры в перестройку.

Если не хранить, не оберегать, не нести постоянный дозор — распад быстро может вернуться. Элиты должны быть готовы нести свой крест и жертвовать собой. Готов ли сейчас кто-то на жертву? Сомневаюсь.

Barentsobserver.com Андрей Шалев

Зачем норвежскому консулу Андрею Шалеву «мягкая сила»?

Исключает ли норвежская «мягкая сила», которую грантами Баренц-секретариата, бесплатными поездками архангельских журналистов и деятелей культуры в Норвегию, осуществляет норвежский консул в Архангельске Андрей Шалев, вариант распада России и включение Русского Севера в сферу скандинавских интересов?

Интересы Норвегии давно понятны, они их не скрывают. Будем мы слабы, они приберут тут все к своим рукам. Это не конспирология, а реализм. Все продвигают свои интересы, а Норвегия — очень тоскливая и унылая страна, может быть, этими мечтами она себя как-то мотивирует. Она живет политикой Штатов, сидит на базах НАТО, рассказывает про викингов, которые якобы открыли Америку. Они понимают, что Россия — это жизнь, вот и тянутся к нам.

Что неправильно делает федеральный центр — с точки зрения укрепления внутренних связей России и предотвращения ее распада?

До сих пор превалируют центростремительные тенденции, а кровь должна циркулировать по стране, в том числе от центра к регионам и между регионами. Вообще нам необходимо новое открытие и освоение страны.

Как увеличить рождаемость русского населения России, этого цемента страны, не нарушая равноправия народов?

Освоение территории и демография — главные задачи для страны — это понятно всем. В системе капиталистических координат, которые нас стреножили, мы не сможем их решить. Поэтому и огромные территории воспринимаются неэффективными, поэтому до сих пор идут процессы сжатия, а люди уходят с земель. Да, и человеческий капитал… зачем его приумножать, когда можно сделать ставку на иноземную рабочую силу.

Я недавно с удивлением узнал, что серьезные люди в Архангельске и Москве думают о Поморской республике. Что должен сделать губернатор Цыбульский, чтобы профилактировать такие настроения?

Думаю, что это крайне несерьезные люди. Хотя, конечно, помня о перестроечных событиях, нельзя исключать никакого поворота ситуации. Все эти соблазны исходят из слабости и безнадеги. Такие мысли возникают, когда люди видят, что все самые важные активы региона ему не принадлежат. Известная проблема…

Командование британских экспедиционных сил на Севере России в порту Архангельска. 1919

«К английским интервентам в Архангельской области относятся до сих пор хорошо…»

За последние 30 лет в области издано множество книг и журналов об интервентах, а о Красной армии их изгнавшей — ничего. Один краевед мне сказал, что на Русском Севере к англичанам-интервентам до сих пор относится хорошо. Я не уверен, что архангельская творческая интеллигенция, попав в 1918 год, не пошла бы встречать интервентов хлебом-солью. Многие не считают интервентов оккупантами с корыстными целями вывоза ценностей с Русского Севера. А ведь так было, и есть множество документов это подтверждающих. Но их не замечают. Архангельские писатели что-то делают, чтобы «глаза открылись»?

Надо писать об этом, говорить при любой возможности. Называть вещи своими именами, а у нас их мало кто называет. Вот прошел несколько лет назад фильм «Батальон», где по недомыслию героизировали Марию Бочкареву, которая носилась по Штатам и Англии и приехала сюда с интервентами. К сожалению, конъюнктура, когда из нашей истории пытаются насильно слепить пластическими операциями какую-то уродливую рожу, сложилась в распадные времена. Эти штампы действуют до сих пор.

Кстати, сама жизнь дает отличный материал для понимания той истории: в области регулярно находятся химические боеприпасы, которые сюда были завезены цивилизаторами и спасителями. Что тут комментировать…

Люди стали допускать возможность применения оружия в разрешении конфликтов — такие «ворошиловские стрелки». На Шиесе о полицейских говорили как «оккупантах», «фашистах», а какой разговор с фашистами? Такие представления — прямая дорога к гражданской войне. Согласны?

Если правильно помню, так именовали охранников дикого проекта. Да, там ситуация была в шаге от кровопролития, после чего дело приобрело бы необратимый характер. Еще раз: рознь посеять очень легко. Легко все разрушить, но изжить распад и смуту — необычайно сложно, она становится проклятием. Ко всему этому могла привести страсть к наживе и система капиталистических рваческих координат, в которой и пытались осуществить ту затею.