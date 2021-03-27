«Если девочка упадёт, то накажут Академию наук?» — Южный Урал в соцсетях
В Челябинской области на уходящей неделе (22−28 марта) активно обсуждали травматизм на железных дорогах и ответственность РЖД за безопасность людей. Также жители Челябинска жаловались на обилие снега, которого за прошедшую зиму выпало в разы больше, чем обычно.
Люди гибнут. Будет ли пешеходный мост на станции Чебаркуль?
В начале недели Южный Урал обсуждал трагедию, которая произошла в Чебаркуле утром 20 марта. Грузовой поезд насмерть сбил 16-летнюю студентку медицинского техникума, спешившую на электричку. Изначально Уральское следственное управление на транспорте распространило сообщение о том, что девушка переходила пути в неположенном месте. Но 22 марта в сеть попали кадры с камеры видеонаблюдения, из которых оказалось, что она бежала на электричку как раз в предусмотренном для этого месте. Это же подтвердили журналистам и в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги. При этом в структуре РЖД отметили, что информирование пассажиров о приближении поездов, в том числе и грузовых, осуществляется штатно.
Трагедия в Чебаркуле стала для интернет-пользователей очередным поводом обратить внимание на безопасность на объектах РЖД. Одна из форумчанок отмечает на портале 74.ru, что о прибытии и прохождении поездов там действительно объявляют очень громко. «Но этой ситуации можно было бы избежать, если подавать электричку всегда на первый путь», — отмечает гражданка.
Есть и радикальные предложения. Например, один из форумчан предлагает оштрафовать Южно-Уральскую железную дорогу и даже приостановить деятельность станции до тех пор, пока на ней не построят безопасный переход. Вряд ли на это кто-то пойдёт, тем более что на этом участке проходит Транссибирская магистраль. Но жалоб на опасности для пешеходов реально очень много. Горожане разместили в интернете петицию, в которой отмечают, что ежедневно подвергают себя опасности по причине отсутствия безопасного перехода через ж/д пути. При этом железная дорога загружена, движение поездов активное. Также жители жалуются на то, что при отстое поездов путь по наземному пешеходному переходу оказывается закрыт, и людям приходится даже пролезать под стоящими вагонами.
«Строительство (возведение) крытого пешеходного моста над железнодорожными путями снизит социальную напряжённость, обеспечит безопасность пешеходам (особенно детям), создаст условия для передвижения людей с ограниченными возможностями и будет свидетельствовать о том, что забота о человеке — это не просто слова, а действительно лозунг всех уровней власти», — считают авторы петиции. Под ней подписались пока 718 человек. Среди них и женщина, которая сама потеряла на железной дороге близкого человека.
«Я подписываю эту петицию потому, что у меня
Впрочем, пока железнодорожники не заявили о планах возвести там пешеходный надземный мост. И это вызывает недоумение отдельных интернет-пользователей.
«У железной дороги денег нет, чтобы построить пешеходный мост, да не верю!!! И это не какой-нибудь заштатный полустанок, это город Чебаркуль. У виновника этой трагедии есть фамилия и человек с этой фамилией работает в руководстве ж/д», — высказал своё мнение один из граждан.
За что школьница получит компенсацию
В пятницу, 26 марта, Южный Урал облетела ещё одна новость, касающаяся РЖД. Суд обязал компанию выплатить компенсацию 14-летней школьнице, которая забралась на вагон с целью сделать селфи.
Инцидент произошёл на станции Магнитогорск-Грузовой в начале июня 2020 года. Подросток залезла на вагон-цистерну и собиралась сфотографироваться, но задела контактную сеть и получила электротравму. Ей удалось выжить, но последовало длительное лечение, в том числе и в Челябинске. В интересах пострадавшей транспортная прокуратура обратилась в суд, чтобы добиться для девочки компенсации. Изначально ей присудили 60 тыс. рублей, а затем Челябинский облсуд увеличил сумму до 180 тыс.
Тональность обсуждения этой новости была уже совсем другой, не той, что в начале недели. Дело в том, что причину, по которой школьнице присудили компенсацию, официально не раскрыли. Многие граждане не поняли, за что же наказали железнодорожников, если девочка пострадала из-за своей глупости.
«Если девочка упадёт, то накажут Академию наук?» — иронизирует один из интернет-пользователей. А другой полагает, что причиной такого судебного решения могло стать то, что вагоны на станции не были должным образом огорожены и не исключался свободный допуск посторонних на пути. Впрочем, считает гражданин, даже ограждения вряд ли могут остановить искателей эффектных селфи.
Путин поддержал челябинского врача
Президент России Владимир Путин поддержал предложения самого молодого в Челябинской области главного врача Дмитрия Прокопьева. Это произошло 26 марта во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Медик предложил создать образовательный продукт либо сообщество, с помощью которых можно будет объединить амбициозных и молодых лидеров системы здравоохранения, а также дать им шансы поделиться своими успешными кейсами и транслировать имеющиеся у них идеи в другие регионы. Кроме того, молодой главврач посетовал на отсутствие у него наставника, и попросил дать ему в этом статусе вице-премьера Татьяну Голикову.
«Если наставником будет у Вас Голикова, то карьера у Вас пойдёт в гору, будет обеспечена», — пошутил глава государства и спросил у Голиковой, как она относится к такой просьбе. Вице-премьер ответила согласием.
Также президент отметил, что в наблюдательном совете уже складывается сообщество, создание которого предложил Прокопьев. «Нужно просто это поддержать», — сказал Владимир Путин.
«Очень важно не только, как настроить коллектив, а как организовать процесс. И вот там, где я был, то, что я видел своими глазами, это достойно уважения. Тем не менее Дима прав абсолютно, нужно над этим работать постоянно», — добавил президент.
Отметим, новости о том, что Голикова станет наставником челябинского главврача, собирают множество комментариев. При этом очень многие комментаторы скептически отнеслись к молодому управленческому кадру. В первую очередь людей смутило то, что в этом возрасте он уже занял столь высокий пост. Также новость стала для некоторых граждан поводом пожаловаться на состояние медицины в их населённых пунктах и на «некомпетентность» медиков.
Снежные завалы
Мэр Челябинска Наталья Котова в очередной раз напрягла своих подчинённых проблемой уборки снега. Градоначальница потребовала от глав районов и от вице-мэров провести рейды по городским улицам и дворам. По её словам, поводом для этого стали жалобы, которые ей написали в соцсетях. Ответ пользователей соцсетей не заставил себя ждать.
«А что, без соцсетей не видно что-ли. Котова на Луне живёт?» — иронизирует один из граждан.
Отметим, граждане жалуются на проблемы с вывозом снега и в районные администрации. А жители микрорайона Никольская роща даже купили на свои пенсии лопаты и подарили их главе администрации Калининского района и его заместителю. Люди пожаловались на то, что всю зиму не видели у себя в квартале снегоуборочной техники. Чиновники их услышали, признали наличие проблемы и заявили, что расторгнут контракт с подрядчиком.
Отметим, уже ушедшая в историю зима была в Челябинской области одной из самых снежных. По данным синоптиков, снега в регионе выпало в несколько раз больше, чем бывает в среднем за год.
Почему не спасли ребёнка?
На уходящей неделе достоянием СМИ стали новости о смерти годовалого мальчика в Челябинской областной детской больнице. Ребёнок умер 16 марта в реанимации. Его мать, кстати, многодетная, обвинила в трагедии медиков, те же утверждают, что причиной смерти могла стать передозировка «Нурофена», которым мальчика лечили дома.
В первый раз женщина обратилась к врачам 15 марта. Ей предложили госпитализировать сына, но она отказалась. Однако 16 марта гражданка снова обратилась в больницу — состояние ребёнка резко ухудшилось.
Сейчас в трагедии разбирается Следственный комитет. А многие интернет-пользователи уже сделали для себя выводы и поспешили ими поделиться.
«Когда отказываешься от госпитализации, всю ответственность родитель берёт на себя. Можно понять мать, дома дети… Но это выбор мамы! Врачей обвинять в данной ситуации нет смысла, было упущено время, а время для маленьких очень важный фактор», — говорит один из форумчан. А некоторые прямо осуждают женщину и даже считают, что она надеется «срубить денег с больницы».
Отметим, позднее женщина заявила журналистам, что отзывает свои слова против медиков. Оказалось, что у её сына было редкое генетическое заболевание и вины врачей в его смерти нет.