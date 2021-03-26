Теперь это окончательно: четвертые выборы в Израиле за последние два года вновь привели к сутолочной чехарде. Партия Ликуд во главе с Биньямином Нетаньяху набрала тридцать мандатов (из ста двадцати). Вместе с четырьмя партиями религиозных традиционалистов его возможная коалиция дотягивает до 59 мандатов, с малой недосталью до большинства. Эта цифра включает и семь мест в следующем Кнессете колеблющейся, но склоняющейся партии «Емина».

Иван Шилов ИА REGNUM

Партия телеведущего Яира Лапида «Еш атид» набрала всего 17 мандатов, но вместе со всеми центристами, леваками, либералами и арабами выходит цифра 61 из 120. Однако это неслагаемые слагаемые. Например, арабская партия «Раам», получившая четыре места, открыто ориентируется на запрещенную в России организацию «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и на ее филиал в лице Хамаса. Их идеология несовместима с ультралиберальной пропалестинской «Мерец» с провозглашённым геем во главе. Исламисты не любят геев, даже если те не любят Израиль. Кроме того, в этой коалиции есть две центристские партии, не готовые привлекать в правительственную коалицию исламских радикалов. Глава русскоязычного списка «Наш дом Израиль» (калька с «Наш дом Россия» и «Наш дом Газпром») Авигдор Либерман не жалует обычно геев и исламистов, но ради свержения Нетаньяху он готов идти им навстречу, вплоть до признания однополых гражданских браков. Это следствие личной неприязни. Как в фильме «Мимино».

Preiss.MSC Авигдор Либерман

На первый взгляд, патовая ситуация: лебедь, рак да щука. Но не совсем. В стане противников премьера есть партия «Кахол лаван», выступившая три раза на одном уровне с Ликудом и и входившая в его правительство, но затем раздробившаяся и получившая ныне всего восемь мандатов. Личная неприязнь к Нетаньяху до выборов была там кипучая. Но что им делать сейчас? Не лучше ли войти снова в правительство и погрузиться в министерские кресла? Такой же вопрос зададут выбранные шестеро неудачников партии «Тиква хадаша» во главе с Гидоном Сааром. В переводе название означает «Новая надежда», но надежда не сбылась. Саар пытался представить себя альтернативой Нетаньяху и попросту опозорился. Теперь у него есть шанс получить престижный министерский портфель. Логика обычного политического честолюбия должна склонить его к присоединению к блоку Нетаньяху.

Правительство во главе с Лапидом — невероятно маловероятно. Второй сценарий представляется наиболее реалистичным, но не немедленно, а после бессмысленной нервотрепки и мелочного торга. Есть всякие прочие диковинные сценарии, но они существуют более как предмет для развлечения для тех, кто еще смотрит телевизор.

Однако существует возможность провала всех попыток соединить и спаять в единое всякое разнородное. Тогда поздним летом или ранней осенью будут назначены новые выборы. А до осени Нетаньяху сохранит пост премьера.

המכללה האקדמית ספיר Яир Лапид

Слышим вопли возмущения: как, снова??? В Италии тоже так возмущались лет сорок назад и ходили два-три раза в году голосовать. И это было задолго до выхода на экраны фильма «День выборов» с песней Шнурова.

Правда, есть существенная разница между тогдашней Италией и нынешним Израилем. Мало кто припомнит имена премьеров, восседавших попеременно в Риме в восьмидесятых. А вот Нетаньяху является несомненно одним из опытнейших и успешнейших политических лидеров современности. Вся кутерьма вокруг него не может не вызвать недоумения. Недоумеваем.