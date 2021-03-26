В Чувашии сегодня, 26 марта, главной темой повестки стал отзыв лицензии у чебоксарского коммерческого банка «Мегаполис», где размер страховой ответственности оценивается в 2,9 млрд рублей. Не только жителей, но и власти эта ситуация застала врасплох: первые толпились у дверей банка, вторые заявили об анализе ситуации и подготовке к оперативному совещанию.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Новость об отзыве лицензии у «Мегаполиса» вызвала разные эмоции, но большей частью негативные и сочувствующие. Одни считают, что «поделом банку, наконец-то, закрыли», другие их поддерживают, кто-то признаётся, что «ещё год назад писал на них заявление».

«Вы радуетесь, что пострадали простые люди. Это моральное уродство», — возмущаются им в ответ.

Многие пишут, что раньше не знали о таком банке, потому что доходы жителей Чувашии не позволяют откладывать сбережения или кредитоваться, «так что среднестатистическим людям с такими же доходами вообще фиолетово».

«Мелкий бизнес мало чем отличается от людей со среднестатистическими доходами. Можете расценивать эту новость, словно у вас забрали все ваши зарплаты разом со всеми вашими сбережениями. Я вам больше скажу: любой, кто открывал даже что-то мелкое, находился в этом банке из-за того, что там были одни из самых выгодных условий в мелких оборотах», — написал один из предпринимателей Олег У., получив в ответ сочувствующие отклики.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение банка

«Управляющие компании там счета держали, ИПшники точно кормились, низкие расценки были за обслуживание», — также отмечает One K.

Их поддержал Сергей М., считая, что сейчас юрлица «снова будут бомжевать, как было с «Татфондбанком». С ними солидарен bocman, отметив, что юридические лица — «самые незащищённые в плане возврата своих средств». В ходе обсуждения высказано мнение, что «последние семь лет на фоне зачистки банковского сектора хранить деньги не в банках из топ-10 довольно опасно». На что следует радикальное предложение «не хранить деньги в банках», вызвавшее всеобщую иронию.

Ряд пользователей, оценивая в целом ситуацию в банковской сфере, считают, что «более крупные банки получили возможность ещё быстрее вытеснять конкурентов», другие полагают, что идёт «искусственное укрупнение рынка», проводя аналогию с региональными операторами связи. Для этого Банк России «постоянно ужесточает условия ведения банковского бизнеса, причем часто совершенно бессмысленными мерами».

«Ну не могут подобные региональные банки существовать долго и счастливо, нет у них таких денежных средств и желания выполнять все требования ЦБ РФ», — считает Праксис.

«Не нужна здоровая конкуренция Грефу и ему подобным», — делает вывод Дмитрий И.

Дарья Драй ИА REGNUM Герман Греф

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России 26 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у чебоксарского ООО КБ «Мегаполис». Регулятор отмечал, что банк «искажал финансовую отчетность». Размер страховой ответственности предварительно оценён в 2,9 млрд рублей. До 1 апреля отберут банки-агенты для страховых выплат, которые планируется начать «не позднее 9 апреля».

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По данным ЕГРЮЛ, ООО «Коммерческий банк «Мегаполис» учреждено в августе 1995 года. Уставный капитал на последнюю отчетную дату оценивался в 94,7 млн рублей. У банка 12 владельцев, в том числе пять юридических лиц.

Напомним, 7 ноября 2019 года без лицензии остался АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк». Его долги на начало февраля 2021 года перед 966 кредиторами превышали 3,95 млрд рублей.