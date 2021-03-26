Цены на нефть 25 марта снижались на фоне негативных данных по запасам нефти в США, опубликованных 24 марта, однако сегодня, 26 марта, вновь стали восстанавливаться благодаря неожиданному происшествию на Суэцком канале.

Suezcanal.gov.eg Затор на Суэцком канале

Напомним, во вторник, 23 марта, крупный контейнеровоз фирмыEvergreen сел на мель, перегородив Суэцкий канал и заблокировав движение других перевозчиковпоключевойтранспортной артерии, соединяющей Средиземное и Красное моря. Несмотря напредпринятые попытки, освободить судно с целью расчистки пути для движения других контейнеровозов оперативноне удалось. В результатеадминистративные власти, курирующие движение по каналу, были вынуждены объявить озакрытии транспортной артерии.

Как заявил глава компании Boskalis, занимающейся освобождением контейнеровозаEvergreen, на решение этой задачи может потребоватьсянесколько недель.

Отметим, что через Суэцкий канал, протяженность которого составляет 193 км, ежедневно проходит порядка 30% мировых контейнерных перевозок и около 12% всеймировой торговли. Согласно оценкам консалтинговой компании Kpler, объемы поставок нефти и нефтепродуктов черезСуэцкийканал составляют около 4,4% от совокупных мировых объемов. Ключевымиэкспортерами нефти, использующими канал для осуществления перевозок, являются Саудовская Аравия и Россия, а крупнейшими импортерами выступают Китай и Индия.

Suezcanal.gov.eg Суэцкий канал

Очевидно, что перебои с поставками могут привести к срыву сроков, снижениюзагрузки рядаНПЗ и повлечь за собой пересмотр договоров с поставщиками. Кроме того, со стороны потребителей могутпоявитьсятребования о возмещении к страховым компаниям, что также может повлечь за собой целый ряд других проблем.

Возникновение дефицита в отдельных регионах может оказать поддержку ценам на нефть, хотяреакция глобальныхбенчмарковво многом можетбыть обусловлена действиями спекулянтов на срочномрынке. Поэтому реальное влияние на нефтяные цены будут оказывать как сроки блокировки Суэцкого канала, так и целый ряд других рыночных факторов, на которых сейчас сфокусированы игроки нефтяного рынка.

Так, ключевыми факторами для игроков на следующей неделе (29 марта—4 апреля) будут оставаться возросшие риски сниженияспроса из-заначалатретьей волныCOVID-19 в Европе и, безусловно, политика нефтеэкспортеровальянса ОПЕК+, от которых ждут утверждения майских квот на добычу на встрече 1 апреля. Отметим, что ранее страны — участники альянса ОПЕК+ приняли решение сохранить действующие квоты, не увеличив производство в апреле. На данный момент, судя по настроениям на рынкеи динамикенефтяных цен, участники картеля также могут принять решение о сохранении сложившегося статус-кво.

Сегодня с утра фьючерсы нанефть маркиBrentторгуютсяв положительной зоне. При этом краткосрочно мы не исключаем сохранения повышенной волатильности на рынке. Однаковыраженной направленной динамикимы не ожидаем, и стоимость фьючерсовнаBrent может оставатьсяв широком диапазоне на уровне$60—65 за баррель.