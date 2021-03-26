В Ставропольском крае произошел второй случай вынесения судебного решения о штрафе за услуги ЖКХ в отношении несовершеннолетнего. На этот раз судья признал виновной 11-летнюю девочку — жительницу города Новопавловска Кировского района Ставрополья.

Иван Шилов ИА REGNUM Судьи

По решению суда, вынесенному по иску ООО «ЖКХ», она обязана заплатить 973,33 рубля в счет задолженности по оплате коммунальных услуг по обращению с твердыми отходами. Кроме того, ребенок должен заплатить госпошлину в размере 200 рублей.

Комментируя эту ситуацию, мать ребенка пояснила, что в течение года компания не принимала деньги за свои услуги из-за того, что не могла установить тарифы. После этого был установлен долг. При этом его рассчитали на всех членов семьи. С учетом того, что дом куплен на семейный (материнский) капитал, а дочь по документам является совладелицей, часть долга досталась и ей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги за ЖКХ

Вынося решение, мировой судья участка №3 Кировского района города Новопавловска Л. Н Якубенко не стала разбираться с возрастом должника. Ребенка обязали оплатить долги, вопреки здравому смыслу.

Напомним, ранее такая же история произошла с семилетним жителем того же города: мировой судья С. Н. Шевелева, не установив возраст человека, в отношении кого принимает судебное решение, обязала дошкольника выплатить в пользу регионального оператора по вывозу мусора ООО «ЖКХ» 565 рублей, а также оплатить госпошлину в размере 200 рублей.

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Блогосфера взорвалась гневными комментариями. На этот раз пользователи соцсетей также не преминули выразить свое мнение по поводу решения судей.

Одни вспомнили классиков, в том числе Михаила Булгакова и Ильфа и Петрова: «Беда нашей страны в том, что люди, которые должны принимать таблетки, принимают законы» и «Правосудие продано».

Другие — историю:

«Персидский царь Крез сдирал с коррумпированных судей кожу и обивал кожей судейское кресло, и следующий судья в прямом смысле сидел на шкуре своего предшественника», — напомнил пользователь Иван Петрович.

Правосудие

Множество мнений граждан посвящено необходимости проверок на вменяемость судей и предложениям разогнать их всех.

«Срочно проверить всех судей на вменяемость по всей стране, дурдом, а не правосудие, а самое главное, что её не накажут, и будет дальше клепать свои решения. Скоро детей сажать будут», — заявила Элла П.

«Ау, судьи, вы кто??? Вы где живете, в облаках витаете? На землю спуститесь. Кого вы судите? Совсем, видимо, спятили, такую судью гнать надо, чтобы не позорил тех судей, у которых ещё есть остатки ответственности за справедливость», — высказал свое мнение еще один комментатор.

«Мировых судей пора разогнать, они даже не вникают, а просто бездумно штампуют приказы-приговоры, бездельники, жрут за наш счет, тунеядцы, система давно прогнила», — считает Анна Г.

«Как правильно говорили раньше: «Есть буква закона, а есть ДУХ закона». Вот этот самый ДУХ (ДУХОВНОСТЬ) теперь не в чести. Когда спрашиваешь у полицейского, который тащит в околоток женщину, молодого человека, девушку: «У вас совесть есть?», этот полицейский смотрит оловянными глазами, потому что давно забыл это слово и его смысл», — подытожил еще один возмущенный событием комментатор.