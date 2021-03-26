



Иван Шилов ИА REGNUM Польша

После того как Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против «председателя незарегистрированного в Беларуси так называемого союза поляков и других лиц», обвинив их в преследовании целей «реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа», Варшава стала нагонять широкую информационную войну, рисуя картину преследований по национальному признаку и пытаясь интернационализировать эту проблему.

Не от хорошей жизни. Будь у Польши отношения с Белоруссией теми, какими они являлись до 9 августа 2020 года, когда по итогам президентских выборов переизбрался Александр Лукашенко, что вызвало резко негативную реакцию Варшавы, вопрос можно было бы урегулировать по закрытым каналам. Хотя, скорее всего, и самого обострения конфликта не случилось бы. Но сейчас польско-белорусские отношения заморожены, Минск настоял на сокращении персонала посольства Польши в Белоруссии с 50 человек до 18, в конце февраля — начале марта сего года потребовал, чтобы покинули республику несколько сотрудников польских консульств. Польские аналитики и журналисты признают, что в настоящее время Польше «действительно нечем помочь активистам нашего меньшинства». В этой ситуации Варшава работает над тем, чтобы создать коалицию стран и задействовать международные институты.

president.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 августа 2020 г проголосовал на президентских выборах

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, он предложит «нашим литовским и латвийским партнерам ввести определенные ограничения в перевозке товаров, чтобы белорусские власти реально почувствовали то, что борьба с поляками будет отражена, и увидели, как мы отвечаем на эту ситуацию последовательными шагами». Помимо того, на онлайн-саммите Совета Европейского союза, который проходит 25−26 марта, он потребовал «решительных действий со стороны ЕС». Президент Польши Анджей Дуда обратился к генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид с просьбой «включить в повестку дня дело о задержанных в Белоруссии поляках». Дуда также собирается поговорить с президентом Эстонии, чья страна сейчас является непостоянным членом Совета Безопасности ООН, чтобы через Таллин «этот вопрос также был вынесен на заседание СБ ООН». С призывом освободить арестованных поляков к Минску выступил шеф дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Premier.gov.pl Матеуш Моравецкий

Однако на международном фронте у Варшавы явно не всё в порядке. Иначе зачем она собирается в Совбезе ООН прибегать к помощи Эстонии, почему не обращается к постоянным членам СБ ООН, ее западным союзникам, США, Великобритании или Франции? Польша сейчас разрывается между эмоциями и попытками рассуждать трезво. Как пишет глава иностранного отдела газеты Rzeczpospolita Ежи Хащиньский, «белорусы и белорусские поляки одиноки. Интерес к их судьбе на Западе угас. Преобладает чувство беспомощности… Есть также проблемы с убеждением западных партнеров ввести реальные санкции». В свою очередь главный редактор издания Богуслав Хработа заявляет: «Лукашенко по-прежнему управляет бунтующей, унижаемой каждый день страной и народом. За друга держит Владимира Путина, и это братство — лучшее отражение политики кремлевского правителя… Мы обращаемся к лидерам свободного мира с просьбой отреагировать… Не будьте шайкой расслабленных беззубых стариков, как ваши предшественники на Мюнхенской конференции, Чемберлен и Даладье».

Neptuul Зал заседаний Совета Безопасности ООН

Последнее говорит о том, что польские элиты впадают в менталитет всеми брошенной в 1939 году Польши. Но руководство комплексом вечной жертвы не поможет выбраться из ловушки, в которую Варшаву загнал Минск. Призывы к Западу вмешаться будут на руку, скорее, белорусским властям, которые в случае, если США и (или) ЕС решат выйти на Минск с просьбой освободить задержанных руководителей Союза поляков, получат дополнительную легитимность, в чем Лукашенко ныне отказывают, а также что-то попросят взамен. Возможно, что в Минске и рассчитывали на такую реакцию Варшавы, используя ее в качестве «болвана в старом польском преферансе». Нестандартной инициативой стал бы выход польских властей на Москву с просьбой оказать воздействие на белорусских коллег. Однако это требует кардинального сдвига польской внешней политики, отказа от эксплуатации политической русофобии. Для правящей коалиции во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) это шаг на грани невозможного. Но каких-то иных серьезных альтернативных решений для Варшавы на горизонте пока не просматривается.