С 26 марта к управлению главным городом Московской области, Красногорском, приступает новый руководитель. Временно исполняющим обязанности главы городского округа назначен Алексей Спасский, ранее работавший в других муниципалитетах Подмосковья.

Sovetmo.ru Алексей Спасский

Теперь уже экс-глава Красногорска, Эльмира Хаймурзина, решила полностью сменить сферу деятельности и перейти на работу в Центральную избирательную комиссию, куда её рекомендовал Совет Федерации.

«Мы максимально добросовестно старались исполнять свою работу. Красногорск каждый день, каждый год меняется к лучшему, и в этом есть частица нашего труда — труда всей команды администрации городского округа», — сказала Хаймурзина на прощание.

Mosreg.ru Хаймурзина Эльмира Абдулбариевна

Спорить с ней не будем, положительные перемены действительно произошли. В годы, когда Хаймурзина управляла городом, в нём построили крупную (смета превысила 14 млрд рублей) транспортную развязку, а также запустили линию МЦД-2. И тут нет места для замечания, что проекты не муниципальные, а региональные, межрегиональные и даже федеральные. Заслуга местной власти тоже есть. Однако очевидно и другое — Красногорск заждался хозяйственных рук, которые займутся решением пусть и небольших на первый взгляд, но очень важных для жителей вопросов.

Главная проблема неизменна — пробки, которые в Красногорске, как известно, начинаются уже в подъездах. Волоколамское шоссе, основная транспортная артерия города, в часы пик всегда окрашивается в жёлтые и красные цвета. На шоссе построили две развязки — с МКАД и возле Павшинской поймы. Однако проблемы это не решило — заторы переместились глубже в город. Дело в том, что полосность Волоколамки в каждую сторону снижается там с пяти до двух, а транспортные потоки существенны на всём протяжении. Другая проблема — светофоры. Волоколамское шоссе принимает не только транзитные потоки, но и является городской улицей, используется и автомобилистами, выезжающими из микрорайонов, и общественным транспортом. Для «борьбы» со светофорами их начали регулировать и перенастроили время ожидания сигнала. И теперь пешеходам и поворачивающим машинам нужно каждый раз стоять в ожидании до четырёх минут. Это, конечно, отбивает желание лишний раз переходить на другую сторону дороги, снижает мобильность и раздражает. Но, самое главное, проблемы всё равно не решает.

Общественный транспорт Красногорска запутан, петляет и заставляет проводить в пути больше времени, чем нужно. Большие автобусы маршрутов 542 и 542П, везущие из Красногорска к станции метро «Тушинская», из-за значительных интервалов и неторопливости отдали направление маршруткам 120 и 120К, в которых пассажирам тесно и неудобно, каждая поездка предполагает испытание.

Krasnogorsk-adm.ru Общественный транспорт. Красногорск

Не продумано транспортное сообщение со станцией МЦД Опалиха, которая, как казалось, способна забрать часть трафика из крупного микрорайона «Изумрудные холмы», расположенного всего в трёх километрах от неё. Чтобы обеспечить связь со станцией, к ней пустили сразу несколько маршрутов. Но автобусы едут не по прямой, а с фигурными заездами, петлёй по стоящей в пробке на этом месте Волоколамке. И поездка у пассажиров вместо пяти-семи минут растягивается на 15 минут, а когда сильный затор — до бесконечности. Поэтому более рациональной представляется поездка на другой маршрутке сразу к цели — по Волоколамскому шоссе до станции МЦД Пенягино или напрямую к метро «Тушинская», поскольку дальше уже свободно.

Годами не замечаются «мелкие» особенности города — узкие, словно в деревне, тротуары, вечные лужи в углублениях, где о ливнёвках приходится лишь мечтать. На улицах грязь в межсезонье, наледь зимой, тусклое (а местами отсутствующее) освещение. Не хватает ни социальной, ни спортивной, ни даже торговой инфраструктуры в шаговой доступности.

У Алексея Спасского есть все возможности, чтобы проявить в Красногорске свои способности.