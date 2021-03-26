Несколько лет подряд многомиллионные контракты на разгон облаков во время различных праздников в Москве получает одна и та же компания — АНО «Агентство атмосферных технологий». 2021 год исключением не стал. ИА REGNUM выяснило подробности.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

25 марта 2021 года стало известно, что на торги, в рамках которых планировалось выбрать исполнителя на услуги «по метеозащите города Москвы (во время проведения праздничных мероприятий)» была подана всего одна заявка — от уже известной по прошлым годам компании «Агентство атмосферных технологий». Торги, как водится, признали несостоявшимися, но контракт предложат единственному участнику. Примечательно: при начальной цене тендера 417 431 111,76 рубля именно столько запросило за свои услуги и АНО.

«На основании п. 4 ч. 1 ст. 55.1 заключить контракт с автономной некоммерческой организацией «Агентство атмосферных технологий», в связи с признанием заявки соответствующей требованиям закона № 44-ФЗ и конкурсной документации», — отмечается в протоколе оценки заявки.

Фирма, по условиям торгов, получит 10% аванса. Она должна будет за 400 с лишним бюджетных миллионов рублей осуществить активное воздействие «на облачные образования с использованием самолётов». Количество задействованных крылатых машин определит заказчик. Указано, что продолжительность полётов — не менее четырёх часов. Судя по датам оказания услуг, разгонять облака традиционно будут на День Победы, День России, День города и 1 Мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM На параде Победы в Москве

Без учёта мартовского тендера АНО было исполнителем по 19 госконтрактам на общую сумму более 3,4 млрд рублей. Все они касались так называемого «воздействия на метеорологические и геофизические процессы и явления». 12 контрактов (с учётом свежего) на общую сумму почти 3 млрд рублей были подписаны с ГКУ «Московское городское специализированное управление по экспертизе, ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства» (ГКУ «Экспертавтодор»). Последнее было создано на основании распоряжения правительства Москвы в октябре 2007 года.

Об исполнителе

На сайте «Госрасходы» уточняется, что получать контракты по метеоисследованиям и защите АНО начало с апреля 2011 года, когда был подписан первый из них — на 104,4 млн рублей с госучреждением «Кольцевые магистрали» (образовано 1 января 2012 года, распоряжение о создании подписал Сергей Собянин). По условиям контракта, заключенного по схеме закупки у единственного поставщика, АНО должно было совершить некие гидрометеорологические исследования (документация в карточке отсутствует). Оплачивался контракт средствами бюджета Москвы. С «Кольцевыми магистралями» потом было ещё шесть контрактов. Общая стоимость потянула на 780 млн рублей. Некоторые тендеры фигурировали с предметом — «работы общестроительные по ремонту оснований покрытий автомагистралей, дорог, улиц, прочих автомобильных или пешеходных дорог, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам». При ознакомлении с контрактом на эту услугу, например, за 204 млн рублей в 2014 году оказывалось, что речь идёт о разгоне облаков во время праздничных мероприятий 9 мая и 12 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Воздушный парад

В последние годы «метеозащитой», более известной как разгон облаков, ведает ГКУ «Экспертавтодор», с которым АНО начало подписывать контракты с 2016 года. Так, первый был заключён на сумму 260 млн рублей (в том же году были ещё два контракта — на 66 и 82 млн рублей), в 2017 году — на 195,7 млн рублей, 195,3 млн рублей и 293,6 млн рублей.

В 2018 году фирма также получила три контракта — на 400,3 млн рублей, 100,09 млн рублей и 406,46 млн рублей. В 2019 году был подписан контракт на 102 млн рублей, а в марте 2020 года — на 451 млн рублей.

В 2020 году, несмотря на пандемию, пустые улицы столицы и фактическую отмену майских торжеств, контракт не был расторгнут. Его исполнение сдвинули на июнь, а потом оплатили результат, но только на сумму 239 094 272,67 рубля.

Сергей Собянин

Госисполнитель — московское АНО «Агентство атмосферных технологий» было учреждено для научных исследований в мае 2002 года. Владельцы — Виктор Корнеев и Андрей Частухин. Директор — Марина Горбачевская. Последняя совместно с Корнеевым имеют в активе доли в ООО «Центр внедрения методов и средств активного воздействия на погоду «Аква». Совладельцами «Аквы» являются также Зинаида Федорова, Елена Чуприкова, Наталья Донцова и ФГУП «Центральная аэрологическая обсерватория», подведомственное Росгидромету.

ru.attech.ru На сайте «Агентство атмосферных технологий»

К слову об отсутствии конкуренции и прочих объяснениях госзаказчиков, выбирающих поставщика по схеме «у единственного поставщика»: в 2019 году ФГБУ «Центральная аэрологическая обсерватория» через суд требовало признать незаконными действия ГКУ «Экспертавтодор» «по утверждению документации об открытом конкурсе (закупка №0173200001418001582)», недействительным протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе и настаивало на признании госконтракта, заключенного на оказание услуг по метеозащите города Москвы во время проведения в 2019 году праздничных мероприятий 1 Мая, Дня Победы, Дня России и Дня города, недействительным. Оспорить документы госучреждение не смогло, но сама попытка этого говорит о многом.