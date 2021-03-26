В Охотском море планируется провести очистку акватории от затонувших в разные годы четырёх морских судов. ИА REGNUM выяснило, кто оплатит работы по ликвидации «кладбища затонувших кораблей» и в какие сроки планируется их завершить.

Иван Шилов ИА REGNUM Охотское море

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить до 15 сентября 2020 года нормативные акты, по которым собственников затонувших судов обяжут самостоятельно поднимать и утилизировать их. Предполагается, что на это судовладельцам отведут три месяца. Если проблема за это время не решится, то объекты будут подняты за счёт бюджета, но расходы всё равно лягут на плечи владельцев судов. Инициатива пока статус закона не получила.

Осенью прошлого года сообщалось, что только в Охотском море — два десятка затопленных судов, но средств на их утилизацию не хватает. Тогда же вице-премьер Виктория Абрамченко предложила властям региона заинтересовать в подъёме топляков сборщиков лома. Возможно, что именно они и станут участниками проходящих в Магаданской области тендеров.

Government.ru Виктория Абрамченко

Четыре корабля — четыре тендера

На сайте госзакупок в марте 2021 года появились сразу четыре тендера на утилизацию морских судов, находящихся в акватории бухты Нагаева Охотского моря. Попало в список и судно «Гусфар-1», которое в апреле 2010 года стоило карьеры бывшему главе магаданского Росимущества. Он был лишен права в течение трёх лет занимать определенные должности, а также его обязали выплатить почти 4 млн рублей ущерба. Следствие заявило, что фигурант незаконно принял решение о списании с госбаланса трёх судов, включая GUSFAR-1 («Гусфар-1»), которые ранее конфисковали в доход бюджета. Не проведя торгов, обвиняемый подписал со знакомым контракт на утилизацию судов, а позднее подписал акт выполненных работ на два из них («Перхи» и «Хоя»), но не проверил результаты. В итоге вес сданного металлолома был существенно занижен и государство получило многомиллионный ущерб.

19 марта 2021 года департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области выставил на торги право комплексной утилизации морского судна «Гусфар-1» 1987 года постройки. Победителя определят 31 марта 2021 года, начальная цена тендера — 5 510 880,09 рубля. Уточняется, что участниками этой закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

По условиям контракта, работы должны быть завершены до 30 сентября 2021 года.

Магаданский городской суд

Также утилизировать в срок до 30 сентября планируют и конструктивно погибшее морское судно «Серес» 1992 года постройки. 2 апреля на этот контракт определят победителя. Начальная цена составляет — 5 510 880,09 рубля.

Дороже всех обойдётся утилизация морского судна «Малли». Начальная цена этого тендера — 11 648 346,7 рубля. Победитель должен определиться 1 апреля 2021 года. До 30 ноября 2021 года «Малли» должны поднять со дна залива и утилизировать.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Напомним, «Малли» постановлением Магаданского городского суда от 21 сентября 2010 года было конфисковано в доход государства. Судно 1970 года постройки перешло на баланс РФ со всем судовым, промысловым, навигационным, рефрижераторным, радиоэлектронным оснащением и оборудованием. В 2011 году его уже требовали поднять и утилизировать. Капитан морского порта вынес в адрес управления Росимушества соответствующее требование, так как «из-за ветхого состояния корпуса судна в машинное отделение, в котором находились отходы ГСМ, и в трюм попала забортная вода» и объект стал представлять опасность для экологии. Обжаловать требование капитана ведомство не смогло, но проблема так и не была решена.

Четвертый объект, который планируется утилизировать до 30 сентября 2021 года, — это морское судно «Линг» 1973 года постройки. Победителя тендера с начальной ценой 5 448 380,09 рубля определят 5 апреля 2021 года.

Во всех случаях источник финансирования — бюджет Магаданской области. При этом не стоит забывать и о стоимости металлолома, в который превратились суда. Эксперты считают, что подобные тендеры могут привлечь внимание сборщиков лома. А анализ прошедших торгов это мнение подтверждает.

К примеру, в тендере Сахалинского филиала ФГБУ «Морспасслужба», который прошёл в декабре 2020 года, победителем признали компанию по сбору неопасных отходов. ООО «Полигон» из Приморского края до 8 июля 2021 года должно утилизировать судно «Агат». Цена контракта — 9,799 млн рублей.

Morspas.com Судно «Агат»

В 2019 году сахалинский филиал ФГБУ «Морспасслужба» подписал с уже известным «Полигоном» и контракт на утилизацию судна «Игорь Максимов». Его конкурентом была приморская компания «ПК Металл» (оптовая торговля отходами и ломом).

Также в 2019 году тверской филиал этого же ведомства подписал контракт на утилизацию судна «НП-401» с ООО «Твой континент». Последнее также создано в Москве для обработки отходов и лома цветных металлов и принадлежит Сергею Жохову. ООО «Твой континент» получило контракт и на утилизацию судна «ВН-401».