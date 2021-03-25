Решение президента Украины Владимира Зеленского ввести в действие решение СНБО Украины о стратегии «деоккупации» Крыма вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 25 марта в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Солдат неудачи

«Великий стратег. Каждый суслик — агроном. Пущай. Чем бы дитя ни тешилось», — написал Юра Б.

Некоторые пользователи считают, что Зеленский в бессилии принимает целый ряд последовательных ошибочных решений, которые в итоге могут привести его страну к окончательному краху. Граждане подозревают, что украинский президент пребывает в бессознательном состоянии и не отдаёт отчета своим действиям.

«Зря он мельтешит, надо было внимательно слушать последнее выступление Путина про подаренные территории и его слова: надеюсь, меня услышали. Видимо, до Зеленского не дошло», — считает Светлана Ф.

Другие же, наоборот, полностью уверены в том, что Зеленский пребывает в сознании, но попросту не в силах каким-либо способом оказать давление на Российскую Федерацию.

«Бедный Зеля! Он всё понимает, но сделать ничего не может. Поэтому злится и делает ещё больше того, что не следовало делать», — поделился своим мнением Валерий Щ.

Часть граждан призвала украинские власти обратить своё внимание на то, что деоккупировать необходимо саму Украину от пришествия полчищ американских управленцев, которые в своих интересах диктуют Киеву, что ему делать.

«А деоккупацию Киева от американского присутствия планируют? Или там у них уже понад усё Америка?!» — задаётся вопросом Сара Г.

Ряд комментаторов указали на то, что Крым вернулся в состав Российской Федерации согласно результатам референдума. Если Украина не перестанет закрывать глаза на данный факт, никакого диалога между двумя странами никогда не получится.

«Никого не смущает, почему сами крымчане не хотят обратно? Или это для украинской власти не важно? Странные понятия о свободе волеизъявления народа», — отметила Violina L.

В большинстве своём комментаторы осудили решение украинского президента. По их видению, все его действия направлены лишь на обострение ситуации, их результатом могут стать реки крови.

«Иногда мне кажется, что Зеленский относится к Украине, как к роялю», — поделилась Katia G.

Напомним, 24 марта на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась информация, что в действие введено решение СНБО страны о стратегии «деоккупации» Крыма.