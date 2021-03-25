Решение Верховного суда Дагестана удовлетворить апелляционную жалобу жительницы Махачкалы Нины Церетиловой, детей которой передал на воспитание её бывшему супругу районный суд Махачкалы якобы из-за её «аморального» образа жизни, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 25 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Ростислав Барто. Дагестанка. 1930

"Совсем уже там чокнулись? Какое отношение к качеству воспитания имеют цвет волос, пирсинг и тату?» — задаётся вопросом Агата В.

Многие пользователи оказались в шоке от решения махачкалинского суда, который отобрал детей у женщины, в том числе на основании её окрашенных волос, пирсинга и тату. Люди считают, что суд является светским органом, который должен оперировать только законодательством Российской Федерации.

«Она что, била детей? Или они в плохих условиях были? Просто мне непонятны причины, по которым детей забрали», — пишет Григорий Ш.

Некоторые комментаторы отметили, что Махачкала всё-таки является странным местом для того, чтобы женщине выглядеть вызывающе. Граждане считают, что в регионе до сих пор большое влияние имеют традиции и особые представления о том, как должна себя вести слабая половина.

«Отбирать, конечно, не следовало, хотя это все и противоречит их как религиозным, так и светским традициям. Пирсинг и розовые волосы — не новость в нашей больной постмодернистской культуре. Что касается исламских регионов, то решиться на такое в этом обществе можно только от отчаяния, граничащего с психозом, или в знак презрения», — поделился своим мнением Дмитрий Б.

Часть людей отметила, что на остальной части России наблюдается перекос совершено в обратную сторону. Граждане указали, что зачастую сталкиваются с тем, как полиция игнорирует сигналы о родителях-пьяницах, создающих опасные условия для существования своих детей.

«Зато детей не забирают у орущих соседей-пьяниц, на которых примерно раз в месяц вызывают полицию», — написал пользователь под псевдонимом «Кактус Твой-Бывший».

Отдельные граждане предположили, что судей интересуют только здоровые и ухоженные дети, которыми можно распоряжаться как неким товаром. Граждане уверены, что система якобы защиты детей имеет множество страшных подводных камней.

«Это хорошие воспитанные детки. Наверняка в передержке у приемной семьи побывали (за это деньги платят немалые). А у алкашей дети голодные, раздетые, невоспитанные. На таких выделенные деньги придётся все потратить, заработка не останется», — считает Funny G.

Тем не менее большинство пользователей выступили в защиту Церетиловой. Граждане уверены, что суд в Махачкале вынес крайне странный приговор, который говорит скорее о личном отношении судьи к женщине, нежели о приверженности принципам закона.

«Мы не по понятиям живём, а по закону. А закон она не нарушила», — отметил Григорий Ш.

Напомним, 25 марта в пресс-службе Верховного суда Дагестана сообщили журналистам, что орган удовлетворил апелляционную жалобу жительницы Махачкалы Нины Церетиловой, у которой ранее отобрали трёх детей за якобы «аморальный» образ жизни.