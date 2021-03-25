В Махачкале живут «по закону» или «по понятиям»?
Решение Верховного суда Дагестана удовлетворить апелляционную жалобу жительницы Махачкалы Нины Церетиловой, детей которой передал на воспитание её бывшему супругу районный суд Махачкалы якобы из-за её «аморального» образа жизни, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 25 марта в социальной сети «ВКонтакте».
"Совсем уже там чокнулись? Какое отношение к качеству воспитания имеют цвет волос, пирсинг и тату?» — задаётся вопросом Агата В.
Многие пользователи оказались в шоке от решения махачкалинского суда, который отобрал детей у женщины, в том числе на основании её окрашенных волос, пирсинга и тату. Люди считают, что суд является светским органом, который должен оперировать только законодательством Российской Федерации.
«Она что, била детей? Или они в плохих условиях были? Просто мне непонятны причины, по которым детей забрали», — пишет Григорий Ш.
Некоторые комментаторы отметили, что Махачкала всё-таки является странным местом для того, чтобы женщине выглядеть вызывающе. Граждане считают, что в регионе до сих пор большое влияние имеют традиции и особые представления о том, как должна себя вести слабая половина.
«Отбирать, конечно, не следовало, хотя это все и противоречит их как религиозным, так и светским традициям. Пирсинг и розовые волосы — не новость в нашей больной постмодернистской культуре. Что касается исламских регионов, то решиться на такое в этом обществе можно только от отчаяния, граничащего с психозом, или в знак презрения», — поделился своим мнением Дмитрий Б.
Часть людей отметила, что на остальной части России наблюдается перекос совершено в обратную сторону. Граждане указали, что зачастую сталкиваются с тем, как полиция игнорирует сигналы о родителях-пьяницах, создающих опасные условия для существования своих детей.
«Зато детей не забирают у орущих соседей-пьяниц, на которых примерно раз в месяц вызывают полицию», — написал пользователь под псевдонимом «Кактус Твой-Бывший».
Отдельные граждане предположили, что судей интересуют только здоровые и ухоженные дети, которыми можно распоряжаться как неким товаром. Граждане уверены, что система якобы защиты детей имеет множество страшных подводных камней.
«Это хорошие воспитанные детки. Наверняка в передержке у приемной семьи побывали (за это деньги платят немалые). А у алкашей дети голодные, раздетые, невоспитанные. На таких выделенные деньги придётся все потратить, заработка не останется», — считает Funny G.
Тем не менее большинство пользователей выступили в защиту Церетиловой. Граждане уверены, что суд в Махачкале вынес крайне странный приговор, который говорит скорее о личном отношении судьи к женщине, нежели о приверженности принципам закона.
«Мы не по понятиям живём, а по закону. А закон она не нарушила», — отметил Григорий Ш.
Напомним, 25 марта в пресс-службе Верховного суда Дагестана сообщили журналистам, что орган удовлетворил апелляционную жалобу жительницы Махачкалы Нины Церетиловой, у которой ранее отобрали трёх детей за якобы «аморальный» образ жизни.