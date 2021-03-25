Трагикомичная история произошла в Российской премьер-лиге (РПЛ) по футболу. Два игрока клуба «Тамбов» — 32-летний полузащитник Дмитрий Герман и 31-летний нападающий Александр Еркин — подозреваются в ставках на матчи собственной команды. Расследование продолжается, а пока футболистов отстранили от работы в команде.

Armando Sobrino Футбольный мяч

Подобные истории для спорта не сказать что типичны, но меж тем регулярно случаются. Когда игроки делают спортивные ставки на то, что их команда выиграет или проиграет. Ясно, что в таком случае они сами непосредственно влияют на результат. Отсюда и злодеяние. Некоторых нарушителей ловят и наказывают по всей строгости.

Хотя многое, конечно, остаётся в тени. Особенно если мы говорим о российском футболе, где коррупционные скандалы происходят регулярно, а судейский беспредел сокрушает сердца болельщиков каждый тур. То один рефери не пройдёт детектор лжи, то другой покутит в ресторане с представителем выигравшей команды. Это российский футбол, детка!

Однако ситуация с футболистами «Тамбова», почему я заговорил об этом, не просто показательна, а вопиюща в своей выпяченной шаблонности. Фокус в том, что клуб из города, зачастую идущего в связке с волком, стал буквально притчей во языцех российского футбола. Притчей в контексте негативных последствий.

Fenerli1978 Александр Еркин

Команда без истории, быстро собранная и так же быстро, судя по всему, распадающаяся, проделала «образцовый» путь. Она вышла сначала в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), после в РПЛ — и осталась там, в высшем дивизионе, исключительно благодаря пандемии. «Тамбов» оказался претендентом на вылет и должен был играть стыковые матчи с представителями ФНЛ — однако поединки отменили из-за коронавируса.

И вот тамбовский клуб остаётся в высшей лиге, пытается играть, но в определённый момент — примерно на середине сезона — выясняется, что никому он не нужен. То есть вообще никому. Город и область не хотят финансировать ФК «Тамбов». Иных спонсоров также не находится. Но самое дикое — то, что и болельщикам клуб особо не нужен, ведь свои домашние матчи он — внимание! — проводит не в родном Тамбове, а в Саранске. Почему? Да потому, что там к чемпионату мира модернизировали стадион — и надо же его как-то использовать.

В результате задолженностей, отсутствия интереса «Тамбов» буквально распадается на атомы — игроки бегут из него и разбредаются по другим командам. Те, в свою очередь, с барского плеча хотят сдать в тонущий (фактически потонувший) клуб неликвид. Тем, кто остался, не платят зарплату. Ну, и логично, как бы это сейчас ни прозвучало, что игроки «Тамбова», предположительно, — следствие выяснит — пытаются заработать не на поле, а вне его — ставками.

Всё это происходит на фоне того, что российский футбол стремительно деградирует. И я сейчас не о том, что наша сборная показывает игру, достойную сборной Мальты. Нет, я сейчас привожу объективные показатели, а именно — очередной провал наших клубов в Еврокубках. Мы вылетели отовсюду. Опозорился — больше всех, чего уж — даже петербургский «Зенит», эта игрушка Газпрома, в которую вливаются колоссальные, невероятные деньги. Пока, к слову, другие клубы уходят в небытие. В таблице коэффициентов Россия падает всё ниже и ниже.

Rossiya Airlines Перед футбольным матчем «Зенит» — «Тамбов»

«Тамбов» — тут не первый печальный случай. Сколько уже было тех футбольных команд, которые писали обращение к Владимиру Путину с просьбой спасти, сохранить их? Кому-то повезло, как «Томи», а кто-то исчез с футбольной карты России, как пермский «Амкар» (помню их классный дуэт полузащитников Дуймович — Дринчич!). Случай «Тамбова» вопиющ и показателен тем, что клуб оказался, по сути, вообще никому не нужен. И катастрофа его произошла посреди сезона. Картина чёрным, которую в других странах представить в принципе невозможно. Да, футбольные команды банкротятся, но не в таком же ключе!

И это не беда одного конкретного «Тамбова». Нет, это именно чума той системы, которую выстроили в российском футболе. Его решили засыпать и облагодетельствовать гигантскими деньгами, и на определённом этапе это давало результат. Однако потом эти денежные потоки привлекли слишком много аферистов и коррупционеров. Скандал за скандалом, позор за позором — всё это, прежде всего, отпугнуло зрителей. Отсюда и результаты. И история «Тамбова» тут показательна. Только так и бывает, когда футбольный чемпионат превращается в спродюсированное шоу для господ.