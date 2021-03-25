Российский футбол на дне, или Тамбовский волк тебе букмекер
Трагикомичная история произошла в Российской премьер-лиге (РПЛ) по футболу. Два игрока клуба «Тамбов» — 32-летний полузащитник Дмитрий Герман и 31-летний нападающий Александр Еркин — подозреваются в ставках на матчи собственной команды. Расследование продолжается, а пока футболистов отстранили от работы в команде.
Подобные истории для спорта не сказать что типичны, но меж тем регулярно случаются. Когда игроки делают спортивные ставки на то, что их команда выиграет или проиграет. Ясно, что в таком случае они сами непосредственно влияют на результат. Отсюда и злодеяние. Некоторых нарушителей ловят и наказывают по всей строгости.
Хотя многое, конечно, остаётся в тени. Особенно если мы говорим о российском футболе, где коррупционные скандалы происходят регулярно, а судейский беспредел сокрушает сердца болельщиков каждый тур. То один рефери не пройдёт детектор лжи, то другой покутит в ресторане с представителем выигравшей команды. Это российский футбол, детка!
Однако ситуация с футболистами «Тамбова», почему я заговорил об этом, не просто показательна, а вопиюща в своей выпяченной шаблонности. Фокус в том, что клуб из города, зачастую идущего в связке с волком, стал буквально притчей во языцех российского футбола. Притчей в контексте негативных последствий.
Команда без истории, быстро собранная и так же быстро, судя по всему, распадающаяся, проделала «образцовый» путь. Она вышла сначала в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), после в РПЛ — и осталась там, в высшем дивизионе, исключительно благодаря пандемии. «Тамбов» оказался претендентом на вылет и должен был играть стыковые матчи с представителями ФНЛ — однако поединки отменили из-за коронавируса.
И вот тамбовский клуб остаётся в высшей лиге, пытается играть, но в определённый момент — примерно на середине сезона — выясняется, что никому он не нужен. То есть вообще никому. Город и область не хотят финансировать ФК «Тамбов». Иных спонсоров также не находится. Но самое дикое — то, что и болельщикам клуб особо не нужен, ведь свои домашние матчи он — внимание! — проводит не в родном Тамбове, а в Саранске. Почему? Да потому, что там к чемпионату мира модернизировали стадион — и надо же его как-то использовать.
В результате задолженностей, отсутствия интереса «Тамбов» буквально распадается на атомы — игроки бегут из него и разбредаются по другим командам. Те, в свою очередь, с барского плеча хотят сдать в тонущий (фактически потонувший) клуб неликвид. Тем, кто остался, не платят зарплату. Ну, и логично, как бы это сейчас ни прозвучало, что игроки «Тамбова», предположительно, — следствие выяснит — пытаются заработать не на поле, а вне его — ставками.
Всё это происходит на фоне того, что российский футбол стремительно деградирует. И я сейчас не о том, что наша сборная показывает игру, достойную сборной Мальты. Нет, я сейчас привожу объективные показатели, а именно — очередной провал наших клубов в Еврокубках. Мы вылетели отовсюду. Опозорился — больше всех, чего уж — даже петербургский «Зенит», эта игрушка Газпрома, в которую вливаются колоссальные, невероятные деньги. Пока, к слову, другие клубы уходят в небытие. В таблице коэффициентов Россия падает всё ниже и ниже.
«Тамбов» — тут не первый печальный случай. Сколько уже было тех футбольных команд, которые писали обращение к Владимиру Путину с просьбой спасти, сохранить их? Кому-то повезло, как «Томи», а кто-то исчез с футбольной карты России, как пермский «Амкар» (помню их классный дуэт полузащитников Дуймович — Дринчич!). Случай «Тамбова» вопиющ и показателен тем, что клуб оказался, по сути, вообще никому не нужен. И катастрофа его произошла посреди сезона. Картина чёрным, которую в других странах представить в принципе невозможно. Да, футбольные команды банкротятся, но не в таком же ключе!
И это не беда одного конкретного «Тамбова». Нет, это именно чума той системы, которую выстроили в российском футболе. Его решили засыпать и облагодетельствовать гигантскими деньгами, и на определённом этапе это давало результат. Однако потом эти денежные потоки привлекли слишком много аферистов и коррупционеров. Скандал за скандалом, позор за позором — всё это, прежде всего, отпугнуло зрителей. Отсюда и результаты. И история «Тамбова» тут показательна. Только так и бывает, когда футбольный чемпионат превращается в спродюсированное шоу для господ.