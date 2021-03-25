В марте высокопоставленные чиновники администрации президента США Джо Байдена посетили Аляску и встретились с китайскими чиновниками, которые представляли осмелевший Пекин с его растущим экономическим и политическим влиянием и новой военной мощью. Ничто лучше не воплощает в себе такое растущее доверие и влияние, чем инициатива «Пояс и путь», знаковое внешнеполитическое начинание Си Цзиньпина и крупнейшее в истории глобальное инфраструктурное предприятие.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля Китая

Соединенные Штаты должны подходить к стратегическому соперничеству с Китаем с позиции силы, и они могут сделать это только при всестороннем ответе на инициативу «Пояс и путь». Такой ответ должен быть сосредоточен на работе с партнерами, чтобы обеспечить привлекательную и эффективную альтернативу, на инвестировании в важнейшие американские сильные стороны и на продвижении наших интересов национальной безопасности в странах — членах инициативы «Пояс и путь».

Более внимательное изучение этого проекта показывает, что Китай использовал инфраструктурные проекты, пытаясь сделать другие страны зависимыми от Пекина в торговле, финансах и технологиях. Он обременяет государства высокими долгами и неустойчивыми мегапроектами, оставляя их гораздо менее способными требовать достойной рабочей силы и экологических стандартов, делая более уязвимыми для давления со стороны Пекина. Китай даже сосредоточился на странах-членах, имеющих приоритетный доступ к вакцинам, чтобы еще больше втянуть их в свою орбиту. Инициатива «Пояс и путь» заполнила пустоту, оставленную Соединенными Штатами, и может отодвинуть игровое поле от американских компаний. Хотя речь идет о равных условиях, Пекин использовал субсидии и кредиты, которые давали китайским компаниям почти 90 процентов всех контрактов.

Иван Шилов ИА REGNUM «Один пояс и один путь»

Инициатива «Пояс и путь» усложняет борьбу с изменением климата. Китай профинансировал более 240 электростанций, работающих на угле, для более чем двух десятков стран, поставив крест на углеродоемком будущем. Китай обеспечил себе доступ к заморским портам, потенциально ставя под угрозу использование Соединенными Штатами этих важнейших логистических объектов во время кризисов и конфликтов. В то время как Соединенные Штаты должны противостоять широкому спектру китайских действий, угрожающих американским интересам, если они не выработают последовательный и стратегический ответ на инициативу «Пояс и путь», они рискуют получить мир, где Пекин будет всё больше и больше служить центром глобальной торговли и бизнеса, — а ведь Китай не боится оказывать экономическое влияние на политические решения всех своих партнеров по инициативе «Пояс и путь».

Как говорится в нашем новом докладе целевой группы Совета по международным отношениям, Соединенные Штаты очень заинтересованы в принятии стратегии, которая заставит Китай изменить свою практику и предложит эффективную альтернативу инициативе «Пояс и путь», которая способствует развитию устойчивой инфраструктуры, придерживается высоких экологических и антикоррупционных стандартов, гарантирует, что наши американские компании могут работать на равных условиях, и помогает странам сохранить свою стратегическую автономию и политическую позицию.

Приоритет состоит в том, чтобы опираться на наши исторические сильные стороны путем увеличения финансирования национальных исследований и разработок. Расходы Китая на исследования и разработки, согласно его планам, будут расти на семь процентов ежегодно. Мы должны обновить иммиграционную и визовую политику, чтобы привлечь и удержать лучшие таланты в мире в области критических технологий. Мы должны поддерживать наши компании с помощью финансирования развития, одновременно поощряя и способствуя более широкому участию частного и государственного секторов в процессах стандартизации, которые позволили Пекину написать правила в пользу своей технологической повестки дня. Чтобы компенсировать негативные экономические последствия инициативы «Пояс и путь», мы должны возглавить глобальные усилия по содействию соблюдению высоких стандартов в области кредитования, прозрачности и охраны окружающей среды.

Мы должны предложить странам, рассматривающим переговоры с Пекином, надежную техническую поддержку, чтобы они могли оценить истинную стоимость предложений на столе переговоров, а также другие варианты.

Цитаата из видео на YouTube Переговоры США и Китая на Аляске

При этом мы не можем в достаточной мере реагировать только на инициативу «Пояс и путь». У Соединенных Штатов нет реальной альтернативы высокоскоростному железнодорожному транспорту или 5G. Мы должны работать с нашими союзниками и создавать партнерские отношения между государственным и частным секторами, чтобы найти варианты, которые доступны сейчас. Мы должны работать с аналогично настроенными странами, чтобы оказать давление на Китай, чтобы он выполнил свое обещание в отношении зеленой повестки дня и придерживался международных стандартов.

Мы также должны реализовывать торговые сделки, где наше присутствие переводится в лучшие конкурентные возможности для американских компаний и торговые правила с высокими стандартами. Мы должны присоединиться к нашим коллегам — членам Всемирного банка, чтобы оживить этот институт, с тем чтобы Соединенные Штаты могли взять на себя ведущую роль в создании устойчивой инфраструктуры во всём развивающемся мире. Нам нужен умный и индивидуальный ответ на инициативу «Пояс и путь», учитывающий опасности и опирающийся на наши сильные стороны инновационного бизнеса, надежные рынки капитала, известные исследовательские институты и жизненно важные альянсы, чтобы обеспечить США альтернативу в традиционно сильных для них областях развития. Взаимодействуя с Китаем, администрация должна делать это с позиции силы. Ответ на инициативу «Пояс и путь» ознаменует собой первый шаг.