Как сообщает РИА Новости из Токио, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга вновь «пообещал договориться с Россией насчет Южных Курил и решить эту проблему путем диалога». «Решить нерешенную 70 послевоенных лет проблему непросто, но я намерен, основываясь на базовой позиции, приложить все силы для решения территориальной проблемы и заключения мирного договора», — заявил Суга. Он также напомнил о телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, прошедшем в сентябре прошлого года, «в ходе которого стороны подтвердили решимость ускорить переговоры».

Иван Шилов ИА REGNUM Ёсихидэ Суга

Сначала о «базовой позиции» Японии. Она на сегодняшний день, по заявлениям японского премьера и министра иностранных дел, состоит в том, чтобы заключить давно ставший анахронизмом «мирный договор» на условии согласия Москвы «вернуть все северные территории», а именно законно вошедшие в состав СССР, ныне России, острова южной части Курильской гряды — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские, по-японски Хабомаи. Естественно, с имеющими важное военно-стратегическое значение проливами и богатейшими ресурсами, 200-мильными экономическими зонами и шельфом. Заметим, что речь идет о требовании «вернуть» все южные Курилы, а не Малую Курильскую гряду — Шикотан и Плоские, как представляли российские СМИ, комментируя так называемые «сингапурские договоренности» лидеров двух стран в ноябре 2018 года. При этом японское правительство вновь вопреки историческим документам и фактам утверждает, что «северные территории» якобы остаются «оккупированными Россией».

Трудно сказать, что конкретно имеет в виду премьер Суга, когда говорит о подтверждении российским президентом «решимости ускорить переговоры». Ибо в публикациях о содержании телефонного разговора о переговорах по так называемой «территориальной проблеме» нет даже намека. Напомним официальное сообщение сайта Kremlin.ru: «Владимир Путин поздравил Ёсихидэ Сугу с недавним назначением на пост главы правительства (ранее ему была направленателеграмма). С обеих сторон отмечены достигнутые за последние годы успехи в развитии российско-японского диалога и сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Обсуждены перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса. Подтверждено обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях по мере нормализации эпидемической ситуации».

Mil.ru Япония и Россия

Отсутствует указание на «продолжении переговоров о Курилах» и в японских сообщениях о содержании состоявшегося в конце сентября прошлого года разговора. Такого обещания В. Путина не могло быть в принципе, ибо к этому времени уже действовала новая редакция Конституции РФ, в которую по инициативе самого президента была внесена одобренная большинством народа России поправка, запрещающая переговоры об отчуждении суверенной российской территории в пользу других государств. И этот запрет в полной мере распространяется и на президента РФ, являющегося в соответствии с данной при вступлении в должность клятвой гарантом и охранителем Конституции Российской Федерации.

Недавно это подтвердил и сам В. Путин, заявив на пресс-конференции: «Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать. Но ничего не будем делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации». Было бы удивительно, если премьер-министру Суге не доложили об этом важном заявлении президента РФ.

РИА Новости также напоминает: «В марте пресс-секретарь президентаДмитрий Песков исключил отказ России от Курильских островов. Он раскритиковал публикации японских СМИ, в которых рассматривается передача территорий после смены власти в РФ». Едва ли это не согласованное с президентом заявление.

Андрей Шапран ИА REGNUM Южно-Курильск. Кунашир

Опровергла от имени МИД РФ разговоры о «переговорах о Курилах» и директор департамента информации и печати внешнеполитического ведомства Мария Захарова, подчеркнув, что возможность «передачи» ряда Курильских островов «сейчас даже не обсуждается, хотя в 1990-е годы в стране были лоббисты принятия такого решения».

Так что, похоже, Суга-сан пытается выдать желаемое за действительное, тем самым, хочет того или нет, вводя в заблуждение свой народ. Хотя японский народ уже для себя вывод сделал: на опросах 88,2% ответивших заявили, что не верят в способность нынешних японских политиков разрешить «проблему северных территорий».