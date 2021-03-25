Премьер-министр Британии Борис Джонсон по приказу королевы в марте 2021 года представил парламенту Комплексный обзор безопасности, обороны, развития и внешней политики на период до 2030 года под названием «Глобальная Британия в эпоху конкуренции».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Атомный фетишизм

Рассмотрим несколько общих положений документа. В Комплексном обзоре Великобритания определена как «европейская страна с глобальными интересами, как открытая экономика и морская торговая нация с большой диаспорой». Отсюда и появление нового термина «Глобальная Британия», уже в самом определении предполагающего наличие у страны глобальных интересов.

Глава III «Национальная безопасность и международная обстановка до 2030 года» обзора оценивает геополитические и геоэкономически сдвиги как движение к многополярному миру. Высказано мнение, что США по-прежнему останутся экономической, военной и дипломатической сверхдержавой и важнейшим стратегическим союзником Британии. Евроатлантический регион указан как регион, который будет иметь «решающее значение для безопасности и процветания Великобритании».

Борис Джонсон

Есть и строки, посвящённые нашей стране: «Россия останется самой острой прямой угрозой для Великобритании, а США будут продолжать требовать большего от своих союзников в Европе, разделяя бремя коллективной безопасности».

В главе IV «Стратегическая основа» находится раздел, посвящённый ядерному сдерживанию. В нём говорится: «В 2010 году правительство заявило о намерении сократить общий потолок запасов ядерных боеголовок с не более чем 225 до не более чем 180 к середине 2020-х годов. Однако в знак признания меняющейся обстановки в области безопасности, включая ряд развивающихся технологических и доктринальных угроз, это уже невозможно, и Великобритания перейдёт к общему запасу ядерного оружия не более чем в 260 боеголовок».

Таким образом, согласно обнародованным планам, потолок количества ядерных боеголовок Британии будет увеличен на 80, до 260 штук. Кроме того, указано, что для гарантированной неуязвимости британских средств сдерживания в виде четырёх подводных лодок одна из них всегда должна находиться на боевом патрулировании в открытом море.

21 марта министр обороны Британии Бен Уоллес в интервью телерадиокомпании BBC объяснил увеличение количества ядерных боеголовок на 80 штук следующим образом:

«Страна проголосовала за убедительную стратегию ядерного сдерживания, и мы привержены этой стратегии. Если вы собираетесь пользоваться ядерным сдерживанием, оно должно быть убедительным. Но мы должны — и я должен, это мой долг и моя работа — оценивать и изучать, что в последние несколько лет запланировали Россия и другие. Мы видим, что Россия значительно вложилась в противоракетную оборону. Она запланировала и развернула новые возможности».

Mil.ru ЗРК С-400

По словам британского министра обороны, на увеличение и модернизацию ядерного арсенала страны потребуется 31 млрд фунтов стерлингов в течение «многих и многих десятилетий».

Остановимся на нынешнем состоянии стратегических ядерных сил Британии. Они включают в себя эскадру из четырёх стратегических атомных подводных лодок типа Vanguard. Каждая АПЛ несёт в качестве основного вооружения 16 пусковых установок с американскими межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II D5. По имеющимся данным, на лодку сейчас загружается по восемь МБР.

Три АПЛ Vanguard постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Одна из лодок ведёт боевое патрулирование в Северо-Восточной Атлантике, а две подлодки несут боевое дежурство на военно-морской базе Клайд. Четвёртая АПЛ — на плановом или капитальном ремонте либо модернизации.

Все четыре АПЛ Vanguard были разработаны и созданы в Британии, они вошли в состав военно-морских сил в 1993—1999 годах. Ракеты Trident II D5 на британских АПЛ имеют некоторые отличия от ракет на АПЛ США типа Ohio. Каждая британская МБР может нести по восемь боевых блоков британской разработки с изменяемой мощностью 0−150 килотонн в тротиловом эквиваленте, по другим данным, с возможностью ступенчатой регулировки мощности взрыва на 1, 5, 10 и 100 килотонн.

Есть очень важное обстоятельство. Дело в том, что баллистические ракеты Trident II D5 для британских подлодок фактически арендуются у США. Загрузка этих ракет производится на военно-морской базе ВМС США Кингс-Бей в штате Джорджия. Американские специалисты осуществляют авторский и гарантийный надзор и отвечают за техническое обслуживание ракет. Получается, что ядерный потенциал Британии во многом находится под контролем США.

Пуск баллистической ракеты США Trident II D5

Это позволяет по-новому взглянуть на планы по увеличению потолка ядерных боеголовок Британии на 80 штук (на 40%), со 180 до 260 штук. Фактически речь идёт об увеличении ядерного потенциала США. И США, и Британия являются членами одного военно-политического блока — НАТО. Напомним, в Комплексном обзоре написано, что США вплоть до 2030 года останутся важнейшим стратегическим союзником Британии.

Указанное выше объясняет мгновенную реакцию российского МИДа на информацию о планах по увеличению британского стратегического ядерного арсенала. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сразу заявил, что планы Британии нарастить ядерный потенциал на 40% подтверждают необходимость учесть их в новом уравнении безопасности.

Важный момент заключается в том, что стратегические ядерные силы Британии, впрочем, как и Франции, ни по количеству ядерных зарядов, ни по количеству их средств доставки не регулируются никаким международным договором. Ограничения прописаны только для США и РФ в продлённом до 5 февраля 2026 года договоре СНВ-3.

Вашингтон постоянно повторяет, что будет сотрудничать с Москвой по вопросу контроля ядерных вооружений. На днях об этом в прямом эфире телеканала MSNBC в очередной раз заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его мнению, Соединённые Штаты считают, что могут работать с Россией вопреки разногласиям, в частности, страны могут сотрудничать по ключевым вопросам двухсторонней повестки, включая ядерные.

Джейк Салливан

Предложение России заключается в том, что справедливое уравнение безопасности должно учитывать суммарный стратегический ядерный потенциал стран — членов блока НАТО (США, Британии и Франции), с одной стороны, и стратегический ядерный потенциал России, с другой.

Закреплённое ныне в СНВ-3 положение об ограничении стратегических ядерных сил только США и РФ устарело. Новый договор, предположим, под названием СНВ-4, должен исходить из уравнения безопасности, учитывающего и стратегический ядерный потенциал военных союзников США — Британии и Франции. Именно такую формулу и будет продвигать российская делегация на предстоящих переговорах с Соединёнными Штатами по вопросам стратегической стабильности.